L’oroscopo di domenica 10 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di domenica 10 agosto 2025 i Pesci e il Toro sono un porto sicuro dove rifugiarsi.

Ariete

Amore: senza mezze misure.

Fortuna: ti senti messo da parte.

Il consiglio del giorno: fate una camminata veloce o anche solo 15 minuti di squat. Non conta quanto, ma il farlo con costanza.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Amore: se è passato un motivo c’è non credi?

Fortuna: cappuccino e brioche.

Il consiglio del giorno: regalati un massaggio a quattro mani.

Voto: 6

Gemelli

Amore: volete essere assecondati.

Fortuna: la dialettica è il vostro cavallo di battaglia.

Il consiglio del giorno: avete il dono della parola, usatelo per farvi valere senza scatenare un tornado.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: castissimo.

Fortuna: accetta senza farti domande.

Il consiglio del giorno: non devi dimostrato niente a nessuno.

Voto: 6

Leone

Amore: tieni viva la passione.

Fortuna: rispondi a tono ad ogni provocazione.

Il consiglio del giorno: indossa un paio di occhialoni da sole belli voluminosi: quelli che, appena li metti, fanno subito mood vacanza, anche se sei solo in fila al supermercato.

Voto: 6

Vergine

Amore: hai bisogno di tempo per te.

Fortuna: guida le tue scelte.

Il consiglio del giorno: scarica un’app di meditazioni guidate e riscopri il piacere di abitare il tuo corpo, un respiro alla volta.

Voto: 5

Bilancia

Amore: punta sulla spontaneità.

Fortuna: nel rispetto di te stessa.

Il consiglio del giorno: preparati una merenda sana da sgranocchiare tra un tuffo e l’altro.

Voto: 6

Scorpione

Amore: appiccicoso come la marmellata.

Fortuna: negli abbracci dai il tuo meglio.

Il consiglio del giorno: invece di sforzarti con video lunghi e spiegoni infiniti, concediti qualche shorts su YouTube: veloci, leggeri e perfetti per rimanere aggiornato senza farti venire il mal di testa.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: metti i puntini sulle i.

Fortuna: quell’aria da professorino ti rende sexy.

Il consiglio del giorno:fai un salto al parco sotto casa e prova il percorso vita. È gratis.

Voto: 7

Capricorno

Amore: assente.

Fortuna: trovarsi solo in città mentre tutti sono al mare.

Il consiglio del giorno: rilassatevi con una serata di zapping repliche anni 90’.

Voto:5

Acquario

Amore: hai altro per la testa, ma non hai ancora capito cosa.

Fortuna: le coincidenze…non esistono.

Il consiglio del giorno: Infilati un paio di scarpe comode: oggi ti serve agilità, perché la giornata promette di tenerti sempre in movimento.

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Amore: a tutto tondo.

Fortuna: un post-it romantico appiccicato sopra il frigorifero.

Il consiglio del giorno: riguardatevi Titanic, uno dei film più romantici di sempre, tenendo i fazzolettini di carta portata di mano.

Voto: 8