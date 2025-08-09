L’oroscopo di domenica 10 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: senza mezze misure.
Fortuna: ti senti messo da parte.
Il consiglio del giorno: fate una camminata veloce o anche solo 15 minuti di squat. Non conta quanto, ma il farlo con costanza.
Voto: 5 e mezzo
Toro
Amore: se è passato un motivo c’è non credi?
Fortuna: cappuccino e brioche.
Il consiglio del giorno: regalati un massaggio a quattro mani.
Voto: 6
Gemelli
Amore: volete essere assecondati.
Fortuna: la dialettica è il vostro cavallo di battaglia.
Il consiglio del giorno: avete il dono della parola, usatelo per farvi valere senza scatenare un tornado.
Voto: 6 e mezzo
Cancro
Amore: castissimo.
Fortuna: accetta senza farti domande.
Il consiglio del giorno: non devi dimostrato niente a nessuno.
Voto: 6
Leone
Amore: tieni viva la passione.
Fortuna: rispondi a tono ad ogni provocazione.
Il consiglio del giorno: indossa un paio di occhialoni da sole belli voluminosi: quelli che, appena li metti, fanno subito mood vacanza, anche se sei solo in fila al supermercato.
Voto: 6
Vergine
Amore: hai bisogno di tempo per te.
Fortuna: guida le tue scelte.
Il consiglio del giorno: scarica un’app di meditazioni guidate e riscopri il piacere di abitare il tuo corpo, un respiro alla volta.
Voto: 5
Bilancia
Amore: punta sulla spontaneità.
Fortuna: nel rispetto di te stessa.
Il consiglio del giorno: preparati una merenda sana da sgranocchiare tra un tuffo e l’altro.
Voto: 6
Scorpione
Amore: appiccicoso come la marmellata.
Fortuna: negli abbracci dai il tuo meglio.
Il consiglio del giorno: invece di sforzarti con video lunghi e spiegoni infiniti, concediti qualche shorts su YouTube: veloci, leggeri e perfetti per rimanere aggiornato senza farti venire il mal di testa.
Voto: 6 e mezzo
Sagittario
Amore: metti i puntini sulle i.
Fortuna: quell’aria da professorino ti rende sexy.
Il consiglio del giorno:fai un salto al parco sotto casa e prova il percorso vita. È gratis.
Voto: 7
Capricorno
Amore: assente.
Fortuna: trovarsi solo in città mentre tutti sono al mare.
Il consiglio del giorno: rilassatevi con una serata di zapping repliche anni 90’.
Voto:5
Acquario
Amore: hai altro per la testa, ma non hai ancora capito cosa.
Fortuna: le coincidenze…non esistono.
Il consiglio del giorno: Infilati un paio di scarpe comode: oggi ti serve agilità, perché la giornata promette di tenerti sempre in movimento.
Voto: 5 e mezzo
Pesci
Amore: a tutto tondo.
Fortuna: un post-it romantico appiccicato sopra il frigorifero.
Il consiglio del giorno: riguardatevi Titanic, uno dei film più romantici di sempre, tenendo i fazzolettini di carta portata di mano.
Voto: 8