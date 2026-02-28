L’oroscopo di domenica 1 marzo 2026: Acquario e Bilancia si godono le ultime energie

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Arietone, con Marte sempre dalla tua ultimamente sei un concentrato di energia e voglia di fare. L’agenda scoppia di impegni, tra la partitina a calcetto con gli amici, le lezioni online di barca a vela e quegli inviti piccanti che vuoi trasformare subito in qualcosa di concreto. Eppure sono sicura che un buco per il pranzo in famiglia lo trovi, perché anche tu hai bisogno di un punto fermo e di un pranzo pronto.

Toro

Con la Luna in quadratura ti senti delicato come un soufflé pronto ad afflosciarsi se apri il forno troppo presto, o come quelle uova che non vogliono saperne di montarsi e ti lasciano la crema liquida. Eppure la cucina è sempre stata la tua comfort zone, quella che ti fa tornare immediatamente il sorriso. Quindi recupera subito, e senza sensi di colpa, ordinando un bel dolce da asporto.

Gemelli

Con Mercurio e Venere decisamente a sfavore, oggi vi viene fin troppo facile declinare il pranzo di famiglia tirando fuori i classici motivi personali. E pensare che di solito siete i primi a cercare la zia aggiornata su ogni gossip, pronti a fare il pieno di pettegolezzi. Stavolta, invece, non avete alcun interesse per gli affari altrui e preferite godervi in solitudine questa giornata di sole.

Cancro

Io non ho dubbi che, solitamente, dalla tua borsa possa uscire, stile Mary Poppins, di tutto, dal cerotto al biscotto, passando per la sciarpa per il mal di gola e pure i calzini antiscivolo. Con Venere a favore la tua modalità accudente e materna si amplifica e tu passi dalla borsetta al trolley, pronto a risolvere qualsiasi mal di pancia a colpi di camomilla e boule dell’acqua calda.

Leone

Con la Luna nel tuo segno metti da parte tutta la stanchezza che ti lascia Marte in opposizione e ti senti pronto a salire sul palcoscenico o, più verosimilmente, a buttare la testa fuori di casa per un’uscita con gli amici. Porta con te la carta d’identità, perché dopo tutto questo tempo in cui eri più da divano che da aperitivo è possibile che non ti riconoscano nemmeno.

Vergine

Con Venere e Mercurio che ormai ti hanno messo in discussione ogni briciola di autostima, oggi la vita ti sembrerà ingiusta come quando, al gioco del calcio in culo, la codina finiva sempre nelle mani del bambino prima di te. Ogni piccolo intoppo sarà una delusione, grande o piccola non importa. Direi che ti sei proprio meritata un cono gelato triplo gusto, tutto creme, per tirarti su un po’ l’umore.

Bilancia

Approfitta di Marte a favore per fare un reset domestico, perché tra aspirapolvere, mocio e vetri stai facendo del vero movimento, a intensità moderata, più o meno come una camminata spedita secondo le tabelle ufficiali delle attività. Bonus non garantito ma molto probabile…tra piegamenti e passate energiche di straccio, i glutei si tonificano, gratis.

Scorpione

Con la Luna e Marte di traverso potresti sentirti come quando esci un attimo a prendere il giornale dalla cassetta della posta e la porta ti si richiude alle spalle, lasciandoti lì in mutande e ciabatte a sperare che qualcuno ti noti e ti apra. Il tuo unico desiderio per la giornata, infatti, è piazzarti in poltrona a leggere il tuo agognato quotidiano, indisturbato, perché riposarti ma restare informato è proprio quello di cui hai bisogno.

Sagittario

Capirti oggi è facile quanto guardare una serie coreana in lingua originale e senza sottotitoli. Con Mercurio a sfavore la comunicazione arranca, e perfino chi ti vuole bene resta lì un po’ spaesato davanti a tutta questa confusione mentale. Dammi retta, parla poco e vai di frasi corte, quelle imparate in seconda elementare, con soggetto, verbo e complemento oggetto.

Capricorno

Quello che dici è così interessante che chi ti sta intorno finisce per prenderti come modello. Potresti anche affacciarti al balcone e iniziare il tuo sermone e, tempo zero, ritrovarti sotto casa un nutrito gruppetto di fedeli in ascolto. Certo, Mercurio e Venere ci mettono del loro, rendendoti colto e brillante, ma già tu, di base, infondi sicurezza, quindi è fin troppo facile vederti come una guida per noi comuni mortali.

Acquario

Ho una buona notizia e una un po’ bruttina. Quella brutta è che la Luna oggi è stortissima e scendi dal letto già nervoso, come chi ha dormito poco e male. Quella buona è che puoi sfruttare ancora un pochino Marte nel segno per scaricare tutta questa tensione nel modo più sano possibile, con una bella sessione cardio all’aria aperta, ora che anche le temperature si stanno facendo più piacevoli. Poteva andare peggio, dai.

Pesci

Pescioloni, siete così premurosi che dite sì a tutto, e non perché vi fate mettere i piedi in testa, ma perché per voi prendersi cura degli altri è una cosa naturale e vi fa pure stare bene. Con Venere nel segno siete proprio un invito alla dolcezza, pronti a divulgare la vostra inattaccabile teoria scientifica per cui il bacino sulla bua è la medicina più potente. Io, guardate, sottoscrivo.