L'oroscopo di domenica 1 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di domenica 1° giugno 2025 la Vergine e i Pesci si sentono un pò confusi.

Ariete

Amore: caldo come il sole di Ferragosto.

Fortuna: come la tua serie preferita senza interruzioni pubblicitarie.

Il consiglio del giorno: prova un’attività fisica nuova, tipo arrampicata indoor o ballo latino. Hai bisogno di scaricare.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: la password per il tuo cuoricino è top secret.

Fortuna: ti punta la sveglia quando vorresti dormire.

Il consiglio del giorno: abbraccia il sacro ozio. Sistema il nido e guardati una serie TV. In pigiama tutto il giorno.

Voto: 5 –

Gemelli

Amore: flirtate anche col QR code del supermercato.

Fortuna: idee brillanti vi piovono in testa come coriandoli a Carnevale.

Il consiglio del giorno: scrivete. Una lista, un pensiero, un post su Instagram. Basta che sia vostro.

Voto: 8

Cancro

Amore: le emozioni fanno le onde, sta a te non annegare.

Fortuna: non partire prevenuto, lasciati sorprendere.

Il consiglio del giorno: fai un detox digitale. Anche solo per mezza giornata. Vedrai che sollievo.

Voto: 5

Leone

Amore: sei una guest star.

Fortuna: ti stupisce a suon di sorprese.

Il consiglio del giorno: : vai a un evento, una mostra, un aperitivo. Ritagliati spazio per “vedere gente”, proprio come piace a te.

Voto: 8 e mezzo.

Vergine

Amore: purché non ti faccia sentire sotto esame.

Fortuna: non tutto va secondo i tuoi piani.

Il consiglio del giorno: cucina qualcosa per qualcuno. Ti fa bene dare forma al sentimento.

Voto: 5

Bilancia

Amore: esci allo scoperto.

Fortuna: ti vuole connessa.

Il consiglio del giorno: quando il momento si fa melenso…smorza con la tua ironia!

Voto: 7

Scorpione

Amore: per paura non esci di casa.

Fortuna: non sei tra le sue priorità.

Il consiglio del giorno: prima di iniziare a brontolare, scrivi tre cose belle successe oggi. Anche piccole. Tipo “non ho imprecato al semaforo” o “non ho discusso con me stesso”. È già un successo.

Voto: 5

Sagittario

Amore: arrivi dritto al punto.

Fortuna: quando agisci di pancia.

Il consiglio del giorno: ripesca quella volta in cui, convinto di seguire le note di un concerto, ti sei ritrovato in mezzo a una processione funebre con tanto di banda. Ecco, oggi vai sulle chiacchiere leggere e zero profondità.

Voto: 7 +

Capricorno

Amore: per arrivare al tuo cuore ci vuole martello e scalpello.

Fortuna: ti regala una giornata uggiosa, come il tuo umore.

Il consiglio del giorno: fai una lista di quello che ti fa stare bene. E poi spunta almeno una voce.

Voto: 5 –

Acquario

Amore: l’attrazione parte da una battuta brillante. Poi si vedrà.

Fortuna: se sa catturare la tua curiosità.

Il consiglio del giorno: nutri la mente con un documentario strano, tipo sulle formiche architetto o le città sotterranee. Poi ovviamente parlane come se l’avessi girato tu.

Voto: 5

Pesci

Amore: vi sentite vulnerabili.

Fortuna: è rimasta nel letto.

Il consiglio del giorno: andate vicino all’acqua: fiume, mare, fontana… qualsiasi cosa vi faccia sentire di nuovo connessi. Serve ritrovare il flusso, dentro e fuori.

Voto: 4