L’oroscopo di domenica 1 febbraio 2026 per tutti i segni: Leone e Acquario si guardano negli occhi

L’inizio del mese di febbraio 2026 è turbolento: nell’oroscopo di domenica 1 febbraio, La Luna piena nel segno del Leone e manda in crisi i segni fissi.

Ariete

Oggi è il compleanno di Harry Styles e tu, Arietone, con Marte e Venere a favore ti senti un po’ come lui quando sale sul palco, convinto di poter conquistare il mondo con un sorrisone e una camicia a fiori. Goditi pure questo momento da superstar, ma promettimi che userai tutto quel fascino per distribuire affetto agli amici, non per fare scenate da prima donna.

Toro

Torone, con la Luna storta e tutti i pianeti veloci in Acquario il nervosismo è alle stelle e il rischio è quello di rispondere con acidità proprio a chi vorrebbe solo darti una mano. Prima di partire con occhiatacce di ghiaccio, fai come la regina Elisabetta che nei giorni di stress si concedeva un bagno caldo con il bagnoschiuma Molton Brown all’arancia e bergamotto… regale sì, ma facilmente reperibile online!

Gemelli

Siete super arguti e sapete entrare in scena con eleganza, con quella battutina ironica che fa partire l’applauso e scioglie la platea. La Luna e i pianeti veloci vi regalano una sicurezza frizzante e un’energia da protagonisti, spingendovi a muovervi ed esibirvi senza esitazioni, come se aveste sempre un riflettore puntato addosso. E infatti siete già lì, al centro del palco, perché il copione lo sapete a menadito…Sipario?!

Cancro

Preso bene dall’influenza di Giove e della Luna nel segno, sei così ispirato che già di prima mattina ti parte la vena poetica e inizi a declamare versi in rima baciata a chiunque ti capiti a tiro. Solo che stavolta lo fai con un entusiasmo molto più sentito di quando alle medie recitavi L’infinito alla prof di italiano, sperando solo di cavartela con una sufficienza. Oggi invece sì, il naufragar ti è dolce in questo mare.

Leone

Leoncino, con questa Luna hai un carisma tale che, anche andando controcorrente, faresti dubitare pure chi ha appena firmato un contratto milionario. Occhio però a Mercurio e Marte a sfavore, che trasformano ogni confronto in una battaglia anche quando la scelta è semplice e fare un passo indietro non ti costa nulla. Scegli bene, quindi, dove e quando alzare la voce, così eviti mal di gola e mal di pancia inutili, a te e agli altri.

Vergine

Il segreto, Verginona, non è nulla che non conosci già: fidarti di te e mettere energia in quello che ti fa battere il cuore. Quando lo fai, le paure smettono di comandare e anche il confronto con gli altri perde importanza. Con Giove a favore è tempo di conquistare qualsiasi cosa con la stessa facilità con cui Flavio Rodolfi si è portato a casa il colpaccio da 200mila euro alla Ruota della Fortuna… vai, è il tuo turno!

Bilancia

Quando parli tu, anche quelli che stanno scrollando il telefono alzano lo sguardo. La Luna è dalla tua, Venere pure, e Mercurio rende irresistibile ogni parola che esce dalla tua boccuccia. Proprio per questo è il momento di smetterla di tentennare e muoverti con più decisione verso ciò che vuoi. Passo svelto… e pedalare!

Scorpione

Con questa Luna storta rischi di diventare il tuo peggior critico. Eppure le ricerche sulla self-compassion – come gli studi di Kristin Neff – dicono che chi si tratta con più gentilezza invece di massacrarsi mentalmente resta più motivato e resiliente, soprattutto nei momenti difficili. Quindi resta lucido e concentrato, ma abbassa il giudizio quando ti parli.Non sei un disastro… hai solo fatto una ca**ata!

Sagittario

Costanza e dedizione, per te, non sono frasi da poster motivazionale, ma proprio il mood del momento, con Marte e Mercurio che ti sostengono come due coach super competitivi. Così, run dopo run, vai avanti spedito e concentrato, proprio come l’olimpionica Chloe Kim che, un passo alla volta, si sta preparando a tornare sul podio con un’altra medaglia al collo. Che grinta!

Capricorno

Il più grande collezionista e produttore europeo di piante grasse è a Bologna e ne ha circa 35mila. Tu, con la Luna in opposizione, hai rischiato di diventare il pezzo forte del vivaio, con spine così lunghe da sembrare una specie rara. Ma da oggi chi ti gira intorno può respirare. Ok, non sei l’orsetto abbracciatutti… però non sei più il cactus che punge con il solo sguardo.

Acquario

Sembra proprio che la Luna piena in opposizione oggi ti renda ancora più insofferente verso quei comportamenti altrui che non riesci davvero a digerire e, con Marte a favore, di certo non te le tieni dentro. E fai anche bene, perché trattenere rabbia e fastidi prima o poi torna a bussare sotto forma di tensione, sonno agitato e pure mal di pancia. Va benissimo essere sinceri… però ogni tanto pensa anche alla gastrite del partner, eh!

Pesci

Nel 1934 Walter e Cordelia Knott, nella loro fattoria di frutti di bosco a Buena Park, servivano pollo fritto su porcellane nuziali. L’idea piacque tanto che le code divennero chilometriche e Walter si arricchì inventando una cittadina fantasma in stile Far West per intrattenere chi aspettava. Da lì nacque il primo parco a tema d’America, dieci anni prima di Disneyland, sulla stessa strada. Ancora oggi un festival ricrea quell’atmosfera tra sfilate, musica e profumo di boysenberry. Con Giove a favore, Pescioloni, io inizierei a friggere!