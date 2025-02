video suggerito

L'oroscopo di domani, venerdì 7 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: la passione è ancora ad alti e bassi, ma la voglia di armonia tantissima.

Lavoro: ti senti ancora stanco, stanchissimo, praticamente bisognoso della pensione.

Fortuna: la fortuna sta proprio nei tuoi occhi, non serve nemmeno che si realizzi davvero.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un corso di balli latino americani. Hai bisogno di scuotere le anche.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: trova un codice segreto con la tua dolce metà per ricordarvi, anche in situazioni ufficiali, quanto vi adorate.

Lavoro: sembra proprio che quando esprimi il tuo parere, si capisca una cosa completamente diversa.

Fortuna: hai la sensazione che non sia mai abbastanza.

Il consiglio del giorno: vai subito a sfogliare i vecchi album di ricordi.

Voto: 6

Gemelli

Amore: anche in amore vorrete strafare, per fortuna qui con ottimi risultati.

Lavoro: riuscite ad essere simpatici, intelligenti e anche produttivi.

Fortuna: la tua fortuna è più l'empatia che non l'ingegno.

Il consiglio del giorno: proponete alla dolce metà una doccia gelata e baci per riscaldarvi.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: non hai alcuna voglia di discutere, decidi tu!

Lavoro: adori dare degli ordini che siano assecondati rapidamente.

Fortuna: sai benissimo che la fortuna sta solo nelle tue mani.

Il consiglio del giorno: fai qualche esercizio di sorriso dolce allo specchio, per non dimenticare come si fa.

Voto: 7

Leone

Amore: l'amore ha bisogno di una struttura stabile nella quale non ti senti costantemente in performance.

Lavoro: non sopporti chi non riesce a concederti nemmeno un momento di debolezza.

Fortuna: sei fortunato ad avere una grande lucidità su chi sei, finalmente.

Il consiglio del giorno: fatti un autoritratto, con matita e pennarelli alla vecchia maniera.

Voto: 5 e mezzo

Vergine

Amore: finalmente hai soltanto voglia di goderti un po' di amore in santa pace.

Lavoro: al lavoro sarà facile innervosirti soprattutto perché tu preferiresti essere da un'altra parte che non con le gambette sotto la scrivania.

Fortuna: la tua fortuna oggi è che sia venerdì, puoi programmare le prossime ore di tenerezze.

Il consiglio del giorno: organizza una serata romantica e soprattutto un dopo serata.

Voto: 6

Bilancia

Amore: il partner dovrà decidere se combattere per tutta la giornata oppure darti ragione.

Lavoro: hai la sensazione di doverti imporre, ma in realtà forse dovresti solo ascoltare.

Fortuna: pensi sempre che tocchi tutta agli altri.

Il consiglio del giorno: divertiti a fare scherzetti da simpatica diavoletta.

Voto: 6

Scorpione

Amore: anche in amore se sai quello che vuoi davvero nessun muso lungo sarai insopportabile.

Lavoro: hai come l'impressione che l'universo ti voglia fare attendere in sala d'attesa per le grandi decisioni.

Fortuna: la tua fortuna è avere un dialogo privilegiato con le forze della natura.

Il consiglio del giorno: spegni il cervello, dimentica il cellulare e vai a farti una passeggiata.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Amore: per fortuna le coccole sono gratuite e oggi ne approfitterai.

Lavoro: hai tante idee, ma l'impressione che nessuno sia quella davvero vincente.

Fortuna: dato che non ti senti apprezzato dagli amici, fai tu il primo passo.

Il consiglio del giorno: trova una buona occasione per brindare con le bollicine.

Voto: 4 e mezzo

Capricorno

Amore: la tua dolce metà dovrà rassegnarti ad averti ancora per qualche giorno con il broncio.

Lavoro: hai bisogno di riposo ma pensi di non potertelo permettere.

Fortuna: in questi giorni sembra proprio essersi girata dall'altra parte.

Il consiglio del giorno: dedicati ad attività manuali, soprattutto quelle nelle quali ti senti confidente.

Voto: 5 –

Acquario

Amore: tutto sembra a tuo favore e tu hai gli occhi a cuore.

Lavoro: se c'è un problema, anche in un ufficio diverso dal tuo, arrivi subito in soccorso.

Fortuna: hai l'impressione di riscuotere anche con la fortuna tutto quello che le hai dato nei mesi scorsi.

Il consiglio del giorno: esprimi tutto l'amore che hai, non te ne dimenticare!

Voto: 9

Pesci

Amore: con la Luna storta, il dialogo amoroso sarà difficile.

Lavoro: avete delle belle idee, ma perlopiù saranno infattibili.

Fortuna: ricordatevi che la fortuna è davvero mix, vi dovete impegnare anche col pensiero.

Il consiglio del giorno: esprimete un desiderio ad alta voce, credendoci davvero.

Voto: 6