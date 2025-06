video suggerito

L'oroscopo di sabato 21 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di sabato 21 giugno 2025 il Sole entra in Cancro ed è subito solstizio d'estate!

Ariete

Amore: disorientato.

Fortuna: mal calibrata.

Il consiglio del giorno:scrivi una lista con le indicazione su ciò che devi fare prima di uscire di casa.

Voto: 5

Toro

Amore: fai le fusa.

Fortuna: puntuale come le campane che suonano il mezzogiorno.

Il consiglio del giorno: concediti una colazione a letto in dolce compagnia.

Voto: 8

Gemelli

Amore: basta che non richieda troppo sforzo.

Fortuna: ha bisogno delle rotelle.

Il consiglio del giorno: organizzate una serata torneo di scala quaranta sul balcone di casa.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: tenerissimo.

Fortuna: profuma di buono.

Il consiglio del giorno: corri a prenderti qualcosa di goloso per una merenda che si rispetti!

Voto: 8

Leone

Amore: a secco.

Fortuna: latitante.

Il consiglio del giorno: ritagliati del tempo per scrivere i tuoi pensieri.

Voto: 5 –

Vergine

Amore: ai tuoi piedi.

Fortuna: nemmeno ti accorgi di brillare, ma chi ti guarda sì.

Il consiglio del giorno: tieni in tasca dei biglietti da visita… non si sa mai chi potresti incontrare!

Voto: 10 con lode

Bilancia

Amore: solo se prende in mano la situazione.

Fortuna: non ama il sushi.

Il consiglio del giorno: ordina il primo piatto che leggi sul menù, potrebbe essere una piacevole sorpresa.

Voto: 6

Scorpione

Amore: ritenta sarai più fortunato.

Fortuna: nelle tue trovate geniali.

Il consiglio del giorno: smonta e rimonta qualcosa, anche solo il cassetto del comò.

Voto: 6

Sagittario

Amore: di sudare non se ne parla.

Fortuna: la cerchi nelle tasche.

Il consiglio del giorno: prova una tisana con ginseng e rosmarino: il primo ti dà una spinta naturale, il secondo riattiva.

Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Amore: disordinato ma sincero

Fortuna: non ti molla.

Il consiglio del giorno: balla I Like to Move It Move It come il Re Julien di Madagascar: senza vergogna.

Voto: 7

Acquario

Amore: allergico.

Fortuna: la ricerchi nel silenzio.

Il consiglio del giorno: esci in incognito con occhialoni e baffi finti.

Voto: 5

Pesci

Amore: tenero come il burro a temperatura ambiente.

Fortuna: colorata di magia

Il consiglio del giorno: andate per prati alla ricerca di quadrifogli.

Voto: 7 e mezzo