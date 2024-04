video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 20 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 20 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Disdite tutti i programmi rilassanti perché qui c’è da pensare e subito dopo da agire con la Luna in Vergine e la congiunzione perfettissima tra Giove e Urano in Toro. Via libera alla pulizia del garage! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, sabato 20 aprile 2024, con la Luna nel segno della Vergine, e soprattutto con la congiunzione praticamente perfetta tra Giove e Urano, sarà molto poco rilassante e decisamente performante. Difficile che abbiate voglia o anche soltanto occasione di perdere tempo nel letto la mattina: le cose da fare saranno lì a punzecchiarvi. La calma magari il prossimo weekend. Il segno fortunato è il segno del Toro, mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Amore: lanciato con romanticismo verso il futuro, ma con incontrollabili rigurgiti di passato.

Fortuna: sarà scoprire un nuovo talento.

Il consiglio del giorno: guardati dei tutorial di danza del ventre.

Voto:7

Toro

Amore: farai esclamare: “WOW, da te non me l’aspettavo!”

Fortuna: occasioni sorprendenti.

Il consiglio del giorno: prova una lezione d’arti marziali, collega la mente al corpo.

Voto: 8/9

Leggi anche L'oroscopo di venerdì 19 aprile 2024

Gemelli

Amore: avete tanto bisogno di coccole.

Fortuna: la trovate in fugaci intuizioni.

Il consiglio del giorno: fate della coccolosissima pet-therapy, gli animali non vi giudicano.

Voto : 5

Cancro

Amore: passione 10 e lode, ma in romanticismo buone maniere ti rimandiamo a settembre.

Fortuna: ha le sembianze di una persona della tua cerchia di conoscenze.

Il consiglio del giorno: vai a quella festa, non rinunciare a quell’aperitivo, insomma: esci e conosci nuove persone!

Voto : 6/7

Leone

Amore: romantico affabulatore.

Fortuna: colpi di scena sul lavoro?

Il consiglio del giorno: take it easy, goditi il ritmo lento.

Voto: 7

Vergine

Amore: è chi ti fa sentire perfetta quando senti di poter invidiare lo straccio per i pavimenti.

Fortuna: sono strade inaspettate che si aprono.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un workshop di falegnameria per imparare a realizzare oggetti in legno, anche questa può essere un’attività meditativa e muovere le manine ti fa sempre bene.

Voto: 5/6

Bilancia

Amore: sensuale ed eccitante come la lista della spesa.

Fortuna: sarà cambiare pelle.

Il consiglio del giorno: prova una sessione di tai chi.

Voto: 5

Scorpione

Amore: fai includere al dietologo le calorie bonus consumate sul materasso.

Fortuna: è sapersi affidare alla vita.

Il consiglio del giorno: prenota una fuga (almeno un po’) romantica.

Voto: 6.

Sagittario

Amore: combattuto tra mi stai sulle palle e ti voglio scrivere parole d’amore. Fortuna: quello di cui avresti bisogno, rassicurante come la maestra dell’asilo.

Il consiglio del giorno: unisciti ad un tour guidato della tua città da solo, come se fossi un turista.

Voto: 6+

Capricorno

Amore: lo infili in modo poco romantico come una virgola, tra un impegno e l’altro.

Fortuna: nelle pieghe di un imprevisto.

Il consiglio del giorno: prova uno sport insolito come il tiro con l'arco o il curling, rigorosamente non di squadra.

Voto: 7

Acquario

Amore: irrequieto come un cucciolo.

Fortuna: sa di casa.

Il consiglio del giorno: fai esercizi di scrittura creativa.

Voto: 9

Pesci

Amore: imprevedibile e selvaggio.

Fortuna: sono buone notizie inaspettate.

Il consiglio del giorno: impara a suonare il tamburo sciamanico.

Voto: 8.