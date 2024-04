L’oroscopo di domani, martedì 9 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di domani, martedì 9 aprile, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Nonostante l’eclissi di sole sia passata non accennano a diminuire le sue energie che saranno creative e potenti ma anche impulsive e nervose. La Luna in Ariete la mattina non aiuta certo a mantenere la calma!