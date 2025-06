video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 19 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny C’è una potente Luna in Ariete, che esprime con forza sogni e pensieri, anche quelli difficili. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Ariete

Amore: ardente come una miccia accesa, ma può esplodere.

Lavoro: impaziente e sopra le righe, rallenta.

Fortuna: a intermittenza, come le lucine di un party.

Il consiglio del giorno: mostra la parte migliore di te, ma non tutta insieme.

Voto: 9, sei un fuoco d’artificio, ma domani meglio non sparare troppo in alto.

Toro

Amore: avvolgente come una carezza di seta.

Lavoro: ti basta un sorriso per concludere affari.

Fortuna: ti rincorre come i fan con la penna per l’autografo.

Il consiglio del giorno: goditi lo splendore senza sentirti in colpa.

Voto: 8 e mezzo, brilli come un diamante al sole.

Gemelli

Amore: voglia di innamorarsi come fosse la prima volta.

Lavoro: tempo di allenarsi per tornare campioni.

Fortuna: vi regala una medaglia al merito emotivo.

Il consiglio del giorno: fate pace col passato per correre verso il futuro.

Voto: 8, siete come atleti pronti a risalire sul podio.

Cancro

Amore: complice e strategico, come in una missione segreta.

Lavoro: sei un piccolo genio che sa il fatto suo.

Fortuna: potente come un powerbank a carica infinita.

Il consiglio del giorno: segui l’istinto, è la tua bussola magica.

Voto: 6 – un cervello bionico con cuore romantico.

Leone

Amore: hai voglia di colpire, ma con eleganza.

Lavoro: punta sulla presenza, non solo sulla performance.

Fortuna: sottile, ma c’è, come un filo d’oro.

Il consiglio del giorno: l’eleganza parte da dentro.

Voto: 7 e mezzo, hai fascino, ti manca solo il tocco finale.

Vergine

Amore: progettato con la cura di un giardino zen.

Lavoro: ti basta una lista per conquistare il mondo.

Fortuna: meticolosa e gentile come una fata bibliotecaria.

Il consiglio del giorno: sogna in grande, ma costruiscilo bene.

Voto: 8 e mezzo, sei una mente brillante in un’armatura da cavaliere medievale.

Bilancia

Amore: non ti basta un invito, vuoi l’intera cerimonia.

Lavoro: suscettibile come un telefono in modalità “non disturbare”.

Fortuna: un po’ latitante, ma si fa vedere se non ti lamenti troppo.

Il consiglio del giorno: meno recriminazioni, più chiarezza.

Voto: 5, ti senti esclusa, ma forse sei tu a chiudere il cerchio.

Scorpione

Amore: affascinante come una dichiarazione scritta a mano.

Lavoro: domani sei la firma in calce su un grande successo.

Fortuna: ti segue come un segugio ben addestrato.

Il consiglio del giorno: celebra i risultati, ma non perdere la testa.

Voto: 8 e mezzo, ti basta un gesto per essere leggenda.

Sagittario

Amore: desideri un’anima con cui condividere il viaggio.

Lavoro: la mente vola, ma le scadenze restano.

Fortuna: in crescendo, come l’altitudine di un volo diretto a Tokyo.

Il consiglio del giorno: vai dove ti porta il cuore, ma con lo zaino leggero.

Voto: 8, hai bisogno di orizzonti, non di confini.

Capricorno

Amore: in pausa riflessiva, come un estratto conto sospeso.

Lavoro: razionale, quasi fiscale.

Fortuna: sotto revisione, come una dichiarazione dei redditi.

Il consiglio del giorno: metti in ordine, poi sogna pure.

Voto: 5 e mezzo, serio, ma ti manca una scintilla.

Acquario

Amore: intransigente, ma sincero come una verità nuda.

Lavoro: preciso, senza compromessi.

Fortuna: fa il tifo per chi non scende a patti.

Il consiglio del giorno: lascia spazio a qualche eccezione.

Voto: 7, sei una legge scritta in corsivo elegante.

Pesci

Amore: romantici come una canzone d’amore sotto le stelle.

Lavoro: brillanti come uno spettacolo pirotecnico sincronizzato.

Fortuna: galattica, come un jet privato diretto al successo.

Il consiglio del giorno: seguite la luce interiore, vi porterà lontano.

Voto: 9, siete poesia che prende forma.