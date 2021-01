L'oroscopo di domani 28 gennaio 2021 vede due congiunzioni molto intense: mentre Venere, pianeta dell'amore, si congiunge a Plutone, pianeta delle energie più nascoste, contemporaneamente il Sole si congiunge a Giove. Le passioni saranno assolutamente irrefrenabili, inarrestabili, potentissime. A questa valanga di passione però potrebbe portare con sé anche delle rivelazioni, più o meno volute, ma decisamente audaci. Chi avesse qualcosa da nascondere sarebbe bene si interesse pronta una scusa molto credibile.

L’oroscopo del giorno 28 gennaio

Grazie anche alla Luna nel segno del Leone, l'unico segno dominato da una stella e non da un pianeta, avremo bisogno di esprimere i nostri desideri, i bisogni e le passioni senza alcun freno e soprattutto senza alcuna misura. L'eros nell'oroscopo del giorno è bollente e ogni tentativo di limitazione sarà assolutamente inutile.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Kamala Harris, piena di positività, ha garantito alla nipotina che, qualora lo volesse, un giorno potrà diventare presidente degli Stati Uniti. Questa ondata di supporto e pensiero positivo, nel tuo caso, viene tutta dalla Luna a favore che riesce a farti dimenticare per qualche giorno la presenza di quella antipatica di Venere che se ne sta sulle sue convincendoti di non valere abbastanza… Mente!

Amore: trovi da recriminare su tutto… poi ti lamenti che non ti sopporta nessuno! Lavoro: non c’è male! Hai un buono spirito d’iniziativa! Salute: recuperi carica sufficiente per affrontare la giornata con successo. Il consiglio del giorno: lasciati andare a qualche vizio con coscienza di causa: ogni tanto fa bene anche cedere, sai?

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Una tartaruga marina è stata salvata da una trappola per granchi nella quale si era impigliata dopo un lungo periodo di impedimento dovuto proprio all’aggeggio infernale. Come lei, anche tu caro Toro ti senti intrappolato in questa morsa di Luna, Mercurio, Giove e Saturno quadrati. Ti guardi intorno sperando che qualcuno arrivi con le tenaglie a regalarti nuovamente la libertà ma, al momento, puoi fare affidamento solo sul prode Marte!

Amore: cerca di non trasformare le tue storie d’amore in tragedie greche per colpa della Luna. Lavoro: discussioni coi colleghi pianificate per le 14. Salute: ondata di nervosismo pesante per colpa della Luna. Il consiglio del giorno: calmati e respira. Non cedere alla tentazione di gettare tutto all’aria!

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete simpatici, ironici e non avete il pelo sulla lingua come Luciana Littizzetto che, per complimentarsi con Lady Gaga, non poteva che imitarla nel suo ultimo outfit! Mercurio e Giove, pianeti sempre pronti a far festa, sono dalla vostra e non mancano di darvi qualche idea per movimentare la serata. Senza contare che ora anche la Luna è a favore… Raccomandati!

Amore: forse è più passione che vero sentimento… Lavoro: i successi in ufficio di certo non mancano! E nemmeno i riconoscimenti! Salute: energici e molto più positivi di ieri. Il consiglio del giorno: non dimenticate di festeggiare il raggiungimento dei vostri obiettivi! Dovete essere fieri dei vostri traguardi.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere opposta continua la sua crociata contro le relazioni e persino le occasioni conviviali (che sono già poche di loro). Non servirebbe a nulla nemmeno invitare amici e conoscenti alla festa del tuo micio (come hanno realmente provato a fare) poiché probabilmente tutti si inventerebbero una scusa per non presentarsi. Lascia fare Cancretto: questo momento poco allegro non potrà durare per sempre!

Amore: nulla da fare Cancretto mio, al massimo qualche sterile like in più sui social. Lavoro: inizi a valutare valide alternative alla tua solita routine. Salute: perdi un po’ di smalto. Il consiglio del giorno: non fare il brontolone, cerca di spiegati al di fuori dei confini della tua cameretta e affronta il mondo inesplorato al di fuori!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Puoi avere contro tutti questi pianeti ma sentirti comunque un prode eroe armato di spada e mantello, in marcia contro un esercito di estranei come John Snow del Trono di Spade… E tutto grazie a questa Luna a favore! (a proposito, sai che stanno davvero lavorando al prequel della serie?). Fidati dell’istinto e cerca di utilizzare al meglio le energie che, almeno il nostro satellite, riesce a garantirti.

Amore: nulla di ancora certo ma riesci, finalmente, a metterti nell’ottica di esporti! Lavoro: tutto ti sembra più complicato di quanto in realtà non sia! Salute: in netto recupero, riesci persino a ridere di gusto!Il consiglio del giorno: festeggia la Luna nel tuo segno con qualcosa di piacevole: un dolcetto a fine pasto o un piccolo auto-regalo per la tua autostima!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Le temperature bollenti a Sydney di questi giorni sono quasi ingiustificabili (arrivano fino a 30° senza scendere nemmeno di notte!). Nel tuo caso però, la temperatura non si abbassa perché Venere e Marte sono continuamente dalla tua e aiutano le tue relazioni ad assumere interessanti pieghe erotiche che toccano gradi molto bollenti! Che invidia…

Amore: di questo lato della tua vita puoi anche non preoccuparti! Lavoro: è giunto il momento di pianificare pensando al futuro: Mercurio potrebbe non restare sempre dalla tua! Salute: energie che fluiscono: senti che molte sono destinate a te! Il consiglio del giorno: prova qualche nuovo tipo di allenamento: magari sulle note dell’hip-hop!

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Coccole? Assolutamente no! La posizione quadrata di Venere ti fa sembrare odiosi ed invadenti tutti i tentativi che mettono in atto gli altri per avvicinarsi a te. Un po’ come la chihuahua Spirit, del El Paso nel Texas, che non sopporta talmente tanto le coccole del suo compagno di casa da non smettere mai di ringhiargli addosso ogni volta che si avvicina… sì mai stai calma, ok??!

Amore: almeno non sei inversa come i giorni scorsi…! Lavoro: sei più impegnata di un centralino della Telecom. Salute: ringraziamo la Luna che riesce, finalmente, a scioglierti un po’. Il consiglio del giorno: puoi finalmente rispondere ai messaggi carini che ti trovi in Direct su Instagram dai tuoi follower… dai! Almeno cuoricinali!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Poco concentrato e assorto nei tuoi pensieri, sei un po’ troppo incline a travisare quello che ti viene detto, caro Scorpione. È possibile che tu faccia la fine dell’uomo abruzzese che, colto il consiglio del suo medico che gli suggeriva di camminare, è stato ritrovato a 150 chilometri da casa sua! Guardiamo il lato positivo: almeno hai trovato il modo per combattere questa moria di energie dovuta a Marte opposto!

Amore: stranamente più attento alle parole che ai fatti! Lavoro: sei perennemente in status “assente” su tutte le piattaforme. Salute: ti svegli nervoso e con la voglia malsana di litigare… Il consiglio del giorno: respiri profondi, equilibrio mentre cammini e spalle basse. Trattieniti dal rizzare il pelo come i gatti!

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’inaspettato è sempre dietro l’angolo. A volte troviamo qualche euro nel giaccone che non indossavamo da tempo, altre invece abbiamo la “sfortuna” di trovare dei pipistrelli annidati sotto il tetto di casa che stiamo ristrutturando come è successo a due ragazzi del Minnesota! La cosa importante, caro Sagittario, è che tu hai un buon Mercurio dalla tua che ti fa sempre mantenere il controllo e ti aiuta a sfruttare al meglio ogni situazione!

Amore:sussurrare paroline dolci (o registrarle in dei vocali) ti riesce più facilmente! Lavoro: ispirato. Sei quasi spinto a proporre nuove soluzioni ai colleghi (sapendo già che molti storceranno il naso).Salute: meglio del solito: sei pervaso da un’energia incontenibile. Il consiglio del giorno: la challenge del giorno? Provare a fare la pasta in casa! Dopotutto non vogliamo metterci alla prova con il favore di questo Giove?

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mettiamola giù semplice: le tue performance amatorie sono talmente focose, intraprendenti e coinvolgenti che fanno impallidire i due “oscar" alla carriera di Rocco Siffredi. Venere e Marte sono ancora i tuoi preziosi alleati in fatto di seduzione mentre la Luna, finalmente, ha deciso di farsi un po’ più in là lasciandoti respirare con maggior serenità.

Amore: torna di moda il baciamano… e tu non puoi resistere al fascino elegante della seduzione. Lavoro: maestro di gestione delle magagne lavorative. Dovrebbero darti un premio. Salute: ti svegli più energico del solito. Il consiglio del giorno: doppia dose di caffeina di prima mattina… devi uscir fuori dall’influenza della Luna opposta con una carica in più!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Le tue quotazioni sono in crescita perenne come quelle della piattaforma di Netflix, che registra 203 milioni di abbonati attivi in tutto il mondo! Merito ovviamente di Mercurio e Giove che, dalla tua, rendono interessanti tutte le tue scelte, personali e professionali. Peccato per la Luna: sembra davvero che voglia metterti i bastoni fra le ruote… Porta pazienza!

Amore: va sempre tutto bene… cerca solo di non fare il finto permaloso… potresti dare il via a discussioni inutili. Lavoro: ottima situazione… se solo ti lasciassero lavorare in pace… Salute: nervoso, per colpa di una Luna che ti rende tutto insopportabile! Il consiglio del giorno: spegni il cellulare. Non appena qualcuno inizia a darti sui nervi fingi una disconnessione momentanea e fatti irreperibile.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Esistono rapporti speciali che durano nel tempo, come quello fra la Regina Elisabetta e Kate Middleton. A dieci anni dal matrimonio, la monarca sarebbe pronta ad un regalo speciale per onorare la ricorrenza! Sono certa che anche voi avete qualcuno di speciale che potreste ringraziare per essere entrato nella vostra vita! Perché non approfittare di questa Venere a favore per pensare a un regalo super?

Amore: siete romantici e carini, non si può voler di più! Lavoro: iniziate a vedere dei risultati ottimi. Salute: nulla di cui lamentarsi! Il consiglio del giorno: anche senza Luna a favore, potete ritagliarvi del tempo per i vostri rituali di bellezza. (Non che ne abbiate poi così bisogno eh!)

Voto 8