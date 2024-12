L’oroscopo di domani, 24 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny per la Vigilia di Natale

video suggerito

Ariete

La Luna storta potrebbe farti arrabbiare oggi se non tutto va immediatamente e perfettamente come avevi programmato andasse. Con tutta l'energia che hai in corpo e qualche volta anche con tutta quella inarrestabile fretta di finire le cose, potresti prendere in mano la situazione e saltare aldilà del bancone al negozio per farti da solo il pacchettino del regalo last minute che hai acquistato. Insomma sarà bene non farti perdere la pazienza.

Voto 7

Toro

Speri proprio che nessuno ti chiami per una corsa all'ultimo minuto alla ricerca di un panettone senza uvette o di un regalo per la zia perché tu sei colto da inamovibile pigrizia e soprattutto da una scarsissima pazienza e senso dell’armonia casalinga. Fosse per te ti chiuderesti in casa spegnendo il telefono e dedicandoti soltanto ad un pranzetto lussuoso tra te e il tuo io. Oggi ancora hai bisogno di respirare profondamente prima di immergerti in tutte queste feste.

Voto 5 e mezzo

Gemelli

Forse non sarà la vigilia di Natale più organizzata di sempre o forse non sarete i soliti parenti ai quali rivolgerci per bigliettini creativi scritti nel tono di voce corretto per ciascun grado di legame. Tutto questo è colpa di Mercurio che rimane opposto al vostro segno zodiacale e voi sembrate quasi ammutoliti. In compenso Luna e Venere, i due pianeti delle emozioni e dei sentimenti, vi prendono a braccetto e voi avrete tantissima voglia di coccole anche dovesse toccarvi di mettere il cerchietto con le renne.

Voto 7

Cancro

Hai soltanto la Luna storta ma, credimi, non se ne accorgerà nessuno. Il bello è che in questi giorni hai voglia di fare ma passando totalmente inosservato, un po' come Babbo Natale che non si fa acchiappare dai bambini ma i cui risultati sono più che concreti. Anche tu preferisci stare nell'ombra, evitare gli applausi scroscianti ma ti vuoi assicurare che tutto sia assolutamente perfetto. Meno male che esisti!

Voto 7 +

Leone

Questo Marte retrogrado proprio nel tuo segno zodiacale potrebbe farti crescere l'ansia da prestazione. Tu che di solito sei così sicuro di te soprattutto quando si parla di festeggiamenti. In questa vigilia di Natale avrai piuttosto bisogno di rilassarti quindi potresti essere l'unico avventore delle terme. Occhio perché con Venere in opposizione potresti esserti dimenticato proprio i regali per le persone che ami di più.

Voto 6

Vergine

Che tu non sia la persona più giusta alla quale affidare compiti di grande responsabilità o pianificazioni organizzative lo sto ripetendo nell'oroscopo degli ultimi tempi e spero che tutti l'abbiano letto e ascoltato. Oggi infatti la tua testa svolazzerà in territori filosofici o, al massimo, alla ricerca di un regalo davvero sentito. Per questo Natale infatti, vigilia compresa, seguirai soltanto le ragioni del cuore.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Anche la Luna nel tuo segno zodiacale oggi ti farà risplendere più delle luminarie del vicino che ha decisamente esagerato. Il bello, cara Bilancia, è che per te l'amore dimostrato in questi giorni non sarà mai abbastanza: se ti fosse possibile inviteresti al cenone anche gli sconosciuti e, ovviamente, tutti coloro che soffrono di solitudine. Gli abbracci saranno il tuo forte.

Voto 9

Scorpione

Diciamoci la verità caro Scorpione: la tua occupazione principale di questa vigilia di Natale 2024 sarà quella di trovare delle ottime scuse per ridurre al minimo la tua presenza con parenti festaioli. Tra Venere, Marte e persino la Luna che oggi non aiuta non sei decisamente dell'umore. Il massimo del tuo spirito natalizio sarà guardare uno dei film di Natale sonnecchiando sul divano.

Voto 5

Sagittario

La combinazione di Luna e Mercurio ti rende la persona giusta alla quale chiedere consigli ma anche dalla quale farsi coccolare quando si ha bisogno di un momento di conforto. Anzi, a dirla tutta, probabilmente se qualcuno ti chiedesse durante i prossimi giorni di fare un discorso in piedi sulla sedia tu ce l'avresti già pronto in tasca. L'ispirazione poetica e dialettica sarà il tuo forte: non vedi l'ora di incontrare parenti e amici per chiacchierare.

Voto 7

Capricorno

Proprio tu, caro Capricorno, che normalmente in giornate come la vigilia di Natale sei pronto come un wedding planner a spuntare tutto quello che c'è da organizzare, quest'anno te la prenderai con calma. Sarà la Luna storta o sarà quella Venere ma è probabile che tu perda un sacco di tempo proprio oggi, il giorno dei preparativi, per scorrere le foto che il cellulare ti ripropone dell'anno appena passato. E non mi stupirei nemmeno se vedessi scendere una lacrimuccia.

Voto 6

Acquario

Sei così accudente in questi giorni che non solo preparerai un banchetto natalizio che potrebbe bastare per tutto il quartiere, ma persino il piattino di biscotti per le renne di Babbo Natale avrà un buonissimo panettone gastronomico. Insomma, nonostante non sia proprio nelle tue corde lo spirito natalizio, quest'anno farai davvero di tutto per vedere le lucine non solo sull'albero ma anche negli occhi di chi ami.

Voto 8

Pesci

La creatività non sarà il vostro forte e se avete atteso gli ultimi minuti per comperare i regali di Natale vi toccherà dirottare sui buoni Amazon! L'organizzazione tipica di questa giornata particolarmente frenetica non sarà per niente nelle vostre vene e invece preferirete far scorrere il prima possibile bollicine di champagne per tamponare subito ogni possibile malinconia.

Voto 6