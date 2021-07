La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 luglio 2021 vedrà, di nuovo, un grande trionfo dei segni di fuoco. Fortunelli! Che poi, diciamoci la verità, sono i segni che più di tutti sanno godersi la vita quando hanno i pianeti a favore e anche una complice Luna crescente particolarmente energica.

Oroscopo dell'estate, la classifica dei segni fortunati per la settimana 12 – 18 luglio 2021

La bella differenza rispetto alla scorsa settimana però sarà che Mercurio si sposterà dal segno dei Gemelli al segno del Cancro. Questo pianeta, legato ai pensieri e alla comunicazione, si è fermato nel segno dei Gemelli per molto tempo (le famose soste di Mercurio) portando grande energia creativa e vitalità sia nel pensiero sia nel dialogo. Adesso, con il passaggio di questo pianeta velocissimo nel segno del Cancro, sarà in primo piano l'ascolto e l'attenzione più sensibile e silenziosa alle opinioni altrui. L'empatia e la gentilezza saranno potenti nella comunicazione.

12. Acquario

Adesso che nemmeno Mercurio è più dalla tua parte ti sentirai un po' come quando sei ad una festa fantastica ma a te ti stanno tutti sulle scatole e non hai nemmeno nessuna voglia di attaccare bottone con qualcuno per polemizzare, per dire che quello che sta sostenendo è un'emerita stupidaggine! La soluzione migliore per questa settimana sarà limitare le polemiche il più possibile e rivolgerle primariamente allo schermo della tv!

11. Toro

Quasi quasi non si riesce a strapparti un sorrisino nemmeno portandoti a sorpresa nel tuo ristorante preferito senza limiti di budget nell'ordinazione! Non sei malato Toro, ma è tutta colpa di Venere in quadratura. Che poi, data la prova costume imminente, non fa nemmeno male rinunciare a qualche seratina viziosa in favore di tisana e biscotti integrali sul divano.

10. Scorpione

Per fortuna a te stare solo soletto nella tua tana, se possibile anche con le tende tirate modello famiglia Addams, non ti dispiace proprio per niente! Anche quando fuori c'è il sole e la movida che cerca in tutti modi di invadere il tuo bisogno di relax! Quindi te ne farai una ragione di questa settimana che, un po' come quella precedente, ti fa venire voglia di cancellare tutti gli impegni. Il difficile sarà far sì che se ne faccia una ragione anche chi ti sta di fianco.

9. Capricorno

Speriamo proprio che nessuno ti chieda che cosa ne pensi su un argomento di qualsiasi genere perché sarebbe come accendersi una sigaretta alla assemblea sindacale dei benzinai! Basta davvero pochissimo per incendiare la tua voglia di dire la tua più che altro perché, a differenza del solito, prima di tutto dovrai convincere te stesso di avere ragione!

8. Pesci

Adesso sì che si ragiona Pesciolini! Tornate in pista per un momento breve ma intenso nel quale diventerete i migliori esperti in dichiarazioni d'amore. Anzi, quasi quasi, per arrotondare pre vacanze, potreste tenere dei corsi su serenate, promesse d'amore eterno, rapide conquiste e persino ripensamenti quando si vuole mantenere buoni rapporti. In tutti i casi sarete i maestri ideali.

7. Vergine

Ti consiglio di non uscire mai di casa, nemmeno se ti stessi recando a buttare l'umido, senza un bloc-notes e una penna per prendere appunti. In questa settimana più che mai sarà la tua vena poetica anziché quella polemica a pulsare e per attivarla non servirà una tragedia sentimentale perché tu prendi perfettamente spunto dalla tua vita quotidiana per trarne delle liriche da far invidia a Saffo in persona.

6. Bilancia

Dovremmo trattenerti con la forza dal desiderio di impostare subito l'e-mail "out of office" fino a data da destinarsi perché la tua voglia di lavorare diminuisce in modo inversamente proporzionale al desiderio di fare baldoria. Praticamente andrai in ufficio solo con il pensiero dell'aperitivo di fine giornata e anche in pausa pranzo cercherai di trovare un'ottima scusa per brindare. Conoscendo il tuo innato senso del dovere direi che tutto questo mi piace parecchio!

5. Ariete

Potresti incappare in qualche fraintendimento, qualche incomprensione di tutto il tuo entusiasmo ma, si sa, ad un segno di fuoco impavido e spavaldo come te questa cosa capita spesso. In compenso, ancora più del solito, sarai bravissimo a distogliere l'attenzione dai tuoi scivoloni comunicativi per riportarla su quel trionfo di ormoni e di sex appeal che di sicuro lascerà tutti senza parole.

4. Cancro

Se desideri qualcosa questa è la settimana giusta per ottenerla! Sarai bravissimo a conquistare chiunque o qualsiasi cosa sia nel tuo elenco dei desideri: da un nuovo fidanzato fino ad un inarrivabile paio di scarpe, qualsiasi obiettivo sarà perseguito con una strategia degna di uno dei capi di stato e del G7! Il tutto, come sempre, con una gentilezza da contessino.

3. Gemelli

Quanta passione cari miei anche in questa settimana! Vi sveglierete saltellando intorno alla macchinetta del caffè e concluderete la vostra giornata stappando bottiglie di champagne anche solo per festeggiare un giorno in meno all'arrivo delle vacanze estive. E' che voi questa estate ve la sentite addosso e sgocciolante fin nel cuoricino come il ghiacciolo sotto il sole.

2. Leone

Quanto ti piace questa sensazione di poter fare tutto, dire tutto, azzeccare tutto! Ancora più del solito intendo! Il bello è che in questa settimana in mezzo a questa sensazione di strapotere da imperatore egizio dedicherai anche buona parte del tuo tempo ad ascoltare consigli e confidenze delle persone che ti stanno intorno. Sia mai che qualche desiderio di coccola sfugga anche a te.

1. Sagittario

Finalmente Mercurio si è levato di torno come un accanito difensore quando tu vuoi andare a goal quindi puoi cominciare a fare pilates con i muscoli della lingua che hanno decisamente bisogno di riscaldarsi in fretta e riprendere a lavorare come ti si conviene. Chiacchiere in arrivo!