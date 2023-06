L’oroscopo dell’estate 2023: le previsioni e i voti segno per segno L’oroscopo dell’estate 2023 prevede una lunga sosta di Venere nel segno del Leone. Il pianeta dell’amore condizionerà tutti i 12 segni dello zodiaco. Ecco le previsioni per la stagione estiva e i voti per ogni segno.

L'oroscopo di questa estate 2023 è piuttosto chiaro perché il transito più significativo sarà la sosta del pianeta dell'amore e dell'armonia, Venere, nel segno del Leone dal 5 giugno al 10 ottobre. Questo vuol dire che per tutto il periodo estivo sarà ben chiaro chi avrà voglia di coccole e amicizia e chi invece sarà allergico a qualsiasi contatto fisico.

Marte, pianeta che regola le energie e anche il sex appeal, transiterà invece nel segno del Leone fino al 10 luglio e poi nel segno della Vergine. Chi, infine, volesse usare le vacanze estive per preparare i nuovi progetti per l'autunno sappia che Mercurio, il pianeta delle idee, resta in sosta nel segno della Vergine nei mesi di agosto e settembre.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Inutile dire che sarai tu uno dei re indiscussi di questa estate 2023 la quale, qualsiasi siano le condizioni meteorologiche esterne, sarà da te percepita come la più calda degli ultimi 100 anni. Tutto sembra dire "mordimi" come il funghetto di Alice.

Dalle richieste del partner fino alle esperienze più energiche e pazze, di certo non ti tirerai indietro da alcuna proposta. Il bello è che il tuo sorriso sarà sempre acceso, fiducioso e coinvolgente come quello di una hostess da villaggio turistico. Ti si ama parecchio.

Voto 10

Toro

Promettimi, caro Toro, che cercherai di tenere duro fino al 10 luglio senza farti prendere dallo sconforto. Adesso che iniziavi a goderti Giove nel tuo segno zodiacale che ti dona quella leggerezza e quella voglia di vedere sempre il lato rosa con gli unicorni della vita, arrivano Marte e Venere a sfavore.

La bella notizia però è che almeno Marte se ne va in fretta. Quindi, dal 10 luglio preparati a voler mettere in pratica tutto quello che ti viene in mente con una attività e una concretezza da vero manager anche sotto l'ombrellone. Venere, che continuerà però a essere a sfavore, ti farà a preferire la compagnia del tuo taccuino per gli appunti a quella del partner.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Se stai pensando a una estate piena di flirt, amori, baci da falò sulla spiaggia sappi che sarà bene che sfrutti queste voglie fino al 10 luglio perché poi ti rimarrà solo la dolcezza mentre la sensualità sarà sotterrata come il nonno dai nipoti in spiaggia.

Venere ti rende piacevole come la doccia fredda dopo il bagno al mare ma Marte e Mercurio, nella seconda parte dell'estate, saranno a sfavore e a te resteranno solo gli occhi dolci da Sirenetta ma nessun altro super potere amoroso.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Questa per te caro Cancro sarà proprio l'estate della concretezza, della fattività e della voglia di metterti in gioco. Saturno e Giove a tuo favore non faranno che amplificare questa sensazione di non voler perdere tempo e di voler andare dritto al sodo per ottenere ciò che vuoi.

Nei giorni di vacanza non ti troveremo certo a cincischiare ma, sveglio di buon'ora, metterai in pratica tutte le tecniche di meditazione e di concentrazione che pare rendano efficienti i grandi imprenditori.

Voto 8

Leone

Tutte le energie che quest'estate si concentreranno nel tuo segno zodiacale potrebbero metterti un po' di ansia da prestazione. Questo ovviamente soltanto finché non ti rendi conto di essere assolutamente irresistibile, ancor più irresistibile dell'ingresso gratuito con open bar alla serata più cool dell'estate.

Iniziare il periodo dei flirt e del divertimento sfrenato con Venere e Marte, entrambi a tuo favore, è come prendere l'Air Force One per andare da Milano a Genova. Arrivi in spiaggia con la stessa eleganza di Jackie Kennedy quando scendeva le scalette dell'aereo presidenziale.

Voto 9

Vergine

Nella prima parte dell'estate 2023 avrai l'impressione che l'universo ti voglia far assaggiare quelle emozioni che spesso neghi a te stessa. L'immagine di chi sa sempre dove andare e di chi strappa sempre il prezzo migliore, anche in vacanza, lascerà il posto a un generatore automatico di dubbi, perplessità e lamentele.

Tutto questo però ti renderà decisamente più empatica e per chi ti circonda sarà più semplice dichiarare le sue paure. Dal 10 luglio però la musica cambia come la temperatura dopo un temporale estivo. Resta la voglia di occuparti degli altri ma ritorna quella capacità di prendere in mano la situazione senza nemmeno mettere ai voti le tue decisioni.

Voto 8

Bilancia

Questa estate sarà di quelle in cui ti senti nel posto giusto al momento giusto, anche se dovessi incappare nella giornata da bollino nero o dovessi trovarti nel resort fantasma. Tutto questo perché, con Venere a favore, ti sentirai bella cara Bilancia ma soprattutto ci sarà una perfetta armonia tra il tuo io e il resto del mondo che ti circonda.

Riuscirai a rendere meravigliosa e accogliente anche la roulotte per le vacanze o la zona d'ombra sotto l'ombrellone. Si farà a gara per starti vicini e tu dispenserai baci a chiunque, come il free Wi-Fi sulla spiaggia.

Voto 8

Scorpione

Sei riuscirai ad arrivare illeso al 10 luglio potrai tirare un sospiro di sollievo, simile a quelli che si tirano quando scendi da un aeroplano decisamente instabile. Inizialmente, infatti, Venere, Marte e anche Giove, tutti a sfavore, renderanno davvero difficile la convivenza tra te e il resto del mondo.

Ovviamente, data la tua scarsa diplomazia, non ne farai assolutamente mistero. Poi però Marte e Mercurio saranno dalla tua e quindi il tuo cervello ricomincerà a produrre pensieri profondi come quelli di un'opera teatrale di Bertolt Brecht. La leggerezza non sarà il tuo forte ma di certo non ti annoierai.

Voto 6 –

Sagittario

Tu caro Sagittario, che sei un segno di fuoco e che usi tutto il tuo tempo libero per accumulare più esperienze possibili, sappi che ti conviene organizzare la maggior parte delle tue attività e sistemare le tue cose entro il 10 luglio.

Fino a quel momento, infatti, sarai irresistibile e soprattutto instancabile, anche se la tua giornata prevedesse la scalata del Monte Rosa con le infradito. Poi, dal 10 luglio, prima Marte e poi anche Mercurio si metteranno a tuo sfavore, così vedrai sgocciolare via come un ghiacciolo sotto al sole prima la voglia di fare (anche fare l'amore) e poi la voglia di dire. Di quest'ultima non necessariamente sentiremo la mancanza.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Per fortuna tu sei un segno zodiacale che sa attendere e aspettare il momento giusto, in questo caso non dovrai attendere nemmeno più di tanto. A partire dal 10 luglio Marte sarà a tuo favore e a ruota lo seguirà persino Mercurio, uno dei tuoi pianeti preferiti.

Quindi usa la prima parte dell'estate per riscaldarti come un calciatore a bordo campo e poi tieniti pronto a cambiare le sorti della partita di tutti coloro che avranno la fortuna di venire in vacanza con te. Il bello è che anche mentre ti starai godendo la vita e l'amore non dimenticherai il business.

Voto 8

Acquario

Direi proprio che non sarà un'estate da segnare sul calendario, di quelle che quando sono finite sei già certo che le racconterai ai tuoi nipoti tra diverse decadi. Per buona parte dell'estate infatti Giove, Marte e anche Venere saranno tutti a tuo sfavore.

Nemmeno gli avessi fatto un torto personale! La voglia di goderti la vita e di divertirti come un pazzo saranno quindi ai minimi storici. In compenso però sarà probabile che rivaluti il silenzio, l'introspezione e anche l'ascolto di quelle emozioni che spesso faticano a farsi sentire laggiù in fondo al cuoricino.

Voto 5

Pesci

Se pensi che questa estate 2023 non inizi benissimo, sappi che finirà anche peggio. Te lo dico fin da subito così che tu possa rivalutare la visione della realtà soprattutto fino al 10 luglio. Se nella prima parte della stagione degli amori tu preferirai dedicarti al business, nella seconda perderai interesse anche verso quest'ultimo e il tuo cervello sarà pieno soltanto d'aria come un salvagente.

Il partner dovrà attendere pazientemente il prossimo autunno per ritrovarti coinvolgente e voglioso. Per ora il tuo interesse sarà destato solamente da qualche nuovo progetto personale. Saturno sta davvero facendo miracoli.

Voto 6