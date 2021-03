Eccoci l'oroscopo della settimana per le giornate dall'8 al 14 marzo. Come sarà il cielo astrologico di questa prossima settimana e che previsioni attenderanno i 12 segni dello Zodiaco? Eccoli qua sotto ma prima qualche informazione di servizio. In questi prossimi sette giorni i pianeti veloci non cambieranno di segno rispetto alla settimana scorsa: Marte resta nel segno dei Gemelli dove è appena entrato, Venere romantica resta in Pesci mentre a Mercurio in Acquario ci siamo abituati. Anche se, diciamocelo, di questa genialità non ci stancheremmo mai!

Oroscopo settimanale 8 – 14 marzo: le previsioni segno per segno

Nell'oroscopo della settimana troveremo anche l'ultima Luna nuova dell'anno che sarà il 13 di marzo quando Sole e Luna si incontreranno a 23 gradi del segno dei Pesci. Considerando che l'anno astrologico incomincia quando il Sole si trova al grado zero del segno dell'Ariete (e succederà il 20 di marzo), questa è l'ultima Luna nuova di questo anno astrologico. Pronti??

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Diciamo che l'equilibrio questa settimana non sarà nei tuoi piani. In effetti è così noioso! Quindi abbandonati a questa vita di emozioni come fossi un surfista californiano e queste le onde che aspetti da sempre. Sono tante infatti le contraddizioni che ti faranno cambiare idea e strada: un po' la malinconia ma subito dopo l'ottimismo. Un po' la voglia di decisioni mature e ponderate e subito dopo il bisogno di quella adrenalina da pazze prese di posizione. Insomma starti dietro è un inferno ma tu sei iperattivo.

Voto 6 e mezzo perché ti voglio bene.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Certo, avere le idee chiare e sapere di preciso dove si stia andando è decisamente un'altra cosa ma sappi che i momenti di confusione sono sempre quelli più fruttuosi quanto a grandi illuminazioni. O almeno così dicono! Nel tuo caso le illuminazioni saranno al massimo quelle dei neon a forma di cuore che regalerai a chi ami mentre la testolina resterà ferma alle serie tv e a nessun altro pensiero profondo.

Voto 7 perché pochi pensieri ma tutti gentili.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Marte è entrato nel vostro segno e voi fate vedere i muscoli, anche metaforicamente parlando. Tenervi fermi sarà impossibile perché avete voglia di conquistare il mondo, anche foste in zona arancio rinforzato (ma sempre nel rispetto delle regole). Quindi tenetevi pronti a fare a pugni se qualcosa non andasse proprio come avete previsto voi e a non accettare mai un no come risposta. Marte vi rende molto sexy ma anche intransigenti e più polemici del solito. Camomillatevi!

Voto 6 + se mi promettete di fare i bravi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei un amore, sappilo. Con anche Venere a favore non hai davvero più nessuno che possa dissuaderti dal passare la giornata a coccolare in ogni modalità chi ami, piante e gatto compresi. Anzi, se chi ami fosse disposto a passare le serate con te sul divano sarebbe perfetto perché diciamo che non brilli per energie e voglia di fare: decisamente il tuo sogno erotico più grande si risolve con pizza e film sul divano.

Voto 9 per la predisposizione alla felicità.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Stai decisamente migliorando, Leoncino. Hai fatto gli esercizi che ti ho raccomandato?? Prove di sorrisoni davanti allo specchio, ringraziamenti e scuse, frasi fatte di congratulazioni e complimenti?? Bene perché dovrai darci dentro per farti perdonare. Per fortuna hai Marte a favore quindi: non esagerare nell'infilarti in discussioni nelle quali non ti senti particolarmente confidente perché Mercurio ancora non aiuta ma sfoggia piuttosto una determinazione da vero re della foresta come tu (lo so) sai fare!

Voto 6 e mezzo di incoraggiamento.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

E' stato bellissimo il tuo carattere meraviglioso e adesso sappi che ci manca tanto. Ma è anche vera quella storia per cui se fosse sempre agosto smetteremmo di apprezzare le vacanze e anche il caldo da festa in piscina. Quindi, sappi che se ti staremo vicino in questi giorni sarà sol perché ti vogliamo molto bene (e perché la casa come la riordini tu nessuno mai) ma tu sei intrattabile.

Voto 5 e mezzo attendendo tempi migliori.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei sempre super sexy e la cosa sta iniziando ad essere fastidiosa per noi povere umane che dobbiamo competere con te, sappilo. Se ti dovessimo pixelare nei selfie di gruppo non avertene a male, nulla di personale, solo che sei così irresistibilmente bellissima che ci fai sfigurare. Detto questo: sarai anche sveglia e particolarmente brillante quindi insomma davvero è il caso di tenere i fidanzati al guinzaglio.

Voto 10 e lo sai che scherzo, vero??!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Bollente. Lanci sguardi di fuoco e per una volta non hanno l'obiettivo di incenerire bensì di riscaldare, coinvolgere, far bruciare di passione. Mamma mia che bello! Ci voleva. Anzi, ti impegnerai parecchio anche nelle attività di texting per corteggiare chi hai deciso di conquistare… O di riconquistare dopo le settimane di umore nero che hai appena trascorso. In tutti i casi sappi che ci sono classi intere che prendono appunti dalle tue esibizioni di personal branding destinate al partner.

Voto 8 e mezzo per lo charme.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ci si scansi, ci si faccia da parte si trovino immediatamente delle occupazioni alternative ad ogni possibile impegno in tua compagnia. Perché tu sarai decisamente intrattabile in questi giorni e non ti impegnerai nemmeno un po' per ridurre al minimo la tua insofferenza. Anzi. Che poi, con tutta la socialità della quale sei di solito dispensatore, un po' di santa pace ci sta anche. Bastava dirlo comunque, non serviva farti venire l'umore nero come quello di una tris mamma coi figli in dad e il capo alle costole!

Voto 5 senza speranza.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Che si scansino tutte le malelingue che ti descrivono come un burbero mangiatore di concorrenti e competitor a tradimento! Se in queste ultime settimane sei stato uno zuccherino adesso sei proprio un donut di quelli rosa di Homer Simpson con tanto di granella colorata spolverata sopra. Stare con te sarà come essere costantemente abbracciati da un orso bruno pronto a riscaldarci il cuore e non solo. Mi lasci il tuo numero??

Voto 7 e mezzo per la dolcezza inattesa

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Oramai mi sto quasi annoiando a fare il tuo oroscopo che è sempre troppo bello. E sono anche un po' invidiosa, a dirla tutta! Quindi insomma la faccio breve: sei geniale come al solito ma anche più sexy del solito. Ma che altro vuoi dalla tua astrologa??? Che ti predica vincite fortunate e principi azzurri che citofonano?? Potrebbero addirittura avverarsi, con quel Giove fortunello che funziona meglio del quadrifoglio nell'agenda.

Voto 9 ma smettila eh??

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mi piace questo nuovo piglio audace e qualche volta incazzoso ma non esagerate, ok?? Che non siamo abituati e nemmeno voi. Per colpa di Marte quindi sarete prontissimi a trasformare i vostri occhioni a cuore (grazie a Venere) in armi nucleari ad incenerimento automatico. Praticamente da dichiarare alla dogana. E' bellissimo stare insieme a voi in questi giorni che ci riempirete di attenzioni ma è bene non rilassarsi troppo che le fauci da lupo mannaro sono dietro l'angolo. Bene, c'è un certo brivido!

Voto 8 per il brivido, che io apprezzo!