Ciao a tutti e benvenuti all'oroscopo della settimana per le giornate dall'1 al 7 di marzo. In questa settimana assisteremo al passaggio di Marte, pianeta delle energie, dal segno del Toro (pigro) al segno dei Gemelli (attivo e vivace). Invece Venere, pianeta dell'amore, rimane nel segno dei Pesci nel quale era entrato già la scorsa settimana mentre Mercurio in Acquario continua a garantire vitalità intellettuale ai segni d'aria.

Oroscopo settimanale 1-7 marzo: le previsioni segno per segno

In questi giorni la Luna inizia il suo percorso calante dopo la Luna piena del 27 febbraio. La Luna calante è meno energica e vitale ma ci permette di lasciar andare con maggior facilità situazioni che ci stanno strette. Dalle relazioni da chiudere fino, ad esempio, al peso da perdere abbiamo la possibilità di trovare nella Luna calante una buona alleata che ci faciliti le operazioni!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sarà una settimana capricciosa, caro Ariete. Anzi, a dirla tutta il capriccioso sarai tu! Non sai bene che cosa desideri e ogni volta che ottieni qualcosa perdi interesse nei suoi confronti ancora prima di aver festeggiato la conquista. Insoddisfatto e soprattutto indeciso su quale (o chi) sia la vera preda. Ricordati che la tua grande forza d'animo e fisica ha bisogno di un obiettivo concreto per realizzarsi al meglio, ok??

Voto 6 perché questi periodi di perdita del controllo sono sempre costruttivi!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Goditi questi primissimi giorni della settimana nei quali Marte è ancora nel tuo segno a donarti energie anche sexy mentre Venere si è spostata a tuo favore. Insomma gioca benissimo le tue carte prima che Marte ti abbandoni per entrare nel segno dei Gemelli. Immagina di essere all'ultima serata di vacanza e giocati il tutto e per tutto nelle situazioni che ti intrigano. Ci siamo capiti??

Voto 7 per l'audacia (se c'è).

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sta per arrivare Marte nel vostro segno e voi siete pronti ad accoglierlo con fuochi d'artificio spettacolari come i veneti alla festa del redentore! Per i primi giorni della settimana però avrete ancora solamente Venere in quadratura che vi porta a farvi diverse domande sulle tecniche amatorie che mettete in atto. Diciamo che sarà più probabile vedervi meditabondi e solitari mentre leggete un libro sorseggiando un aperitivo piuttosto che, come sempre, al bancone del bar intenti a tacchinare.

Voto 7 meno per il fascino da pensierosi introversi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Che meraviglia questa scarica di amore venusiano che ti riscalda il cuore come la primavera anticipata sta facendo con i nostri corpi! Quindi insomma sfoggerai romanticherie anche non richieste e galanterie d'altri tempi. Impossibile vederti senza un mazzo di fiori in mano fossero anche per te. Anzi, diciamo proprio che chi ami si sentirà coccolato e desiderato come dal primo fidanzatino alle medie.

Voto 8 per la dolcezza

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il peggio è passato e direi che te la sei cavata davvero benissimo! Nel giro di una settimana sia Marte sia Venere si tolgono dai piedi e tu avrai finalmente voglia di ritornare alla vita, complice anche la primavera che sta praticamente cercando parcheggio per venirti a bussare alla porta. C'è da rispolverare un pochetto le emozioni e anche l'immagine e direi che questa è la settimana giusta per le attività di restauro e le prove generali prima di tornare ufficialmente in società.

Voto 5 e mezzo ma dai che ci siamo!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Ok amica mia, siediti che dobbiamo parlare. In queste settimane, anzi esagero e dico in questi mesi, sei stata meravigliosa. Dolce, sensibile, addirittura sexy. Adesso c'è da lasciare anche spazio per gli altri altrimenti per te vincere diventa troppo facile e si sa che dove si perde la competizione si perde anche l'entusiasmo! Quindi mettiti in un angolino col broncio ma non ti lamentare che c'è sempre chi sta peggio di te (o per più tempo).

Voto 5 ma di riflessione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il tuo bello non saranno i look mozzafiato e nemmeno i sorrisi da far dubitare anche un single incallito, il tuo bello saranno le battute sagaci, le risposte intelligenti e la voglia di intrattenere conversazioni tra il divertente e il colto, ricche di stimoli per chi ti sta ad ascoltare. Quindi insomma è bene che tu sia consapevole delle tue qualità prima di mettere quelle scollature sensualissime, ok??

Voto 9 per la sfiorata perfezione!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Eccoci, ce l'hai fatta! In un colpo solo ti liberi di Venere e Marte insieme e torni ad apprezzare i piaceri della vita uscendo dalla caverna. Anzi, come chi è stato in astinenza da affetto per un po' adesso sarai dolce come un labrador col padrone quando torna dall'ufficio. Da non credere! Chi ti sta attorno si godrà questa inversione a u del tuo umore e non ti chiederà di certo spiegazioni!

Voto 7 per il trasformismo (emotivo).

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai visto settimane migliori, ma anche peggiori, sappilo! Soprattutto dopo i bei periodi appena trascorsi non saranno questi due Marte e Venere in disaccordo ad abbatterti. Praticamente la settimana sarà un saliscendi di insicurezze e bisogno di essere coccolati, di richieste di stare da soli e brevi impennate di coraggio. Insomma un casino tanto che nemmeno tu riuscirai a prendere delle decisioni e, se posso permettermi, mi sembra la cosa migliore da fare. Mimetizzati!

Voto 6 meno meno ma con un serbatoio di energie alle quali attingere.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Le cose continuano ad andare così discretamente bene che quasi quasi ti preoccupi. Venere addirittura si mette a tuo favore e tu sfoderi un romanticismo inatteso d'altri tempi. Il bello è che avrai voglia di goderti ogni minuto, soprattutto quelli liberi per farti gli affari tuoi e quelli in coppia per sbaciucchiarti come ragazzini sul lungomare. Dimmi la verità: dove hai nascosto il tuo gemello arrivista e iperattivo??

Voto 8 per gli slanci di dolcezza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere ti abbandona ma Marte torna a tuo favore e la cosa non ti dispiace proprio per niente, anzi! Diciamo che questa combinazione ti si confà di più rispetto all'immagine del pigro gattone da coccole sul divano delle scorse settimane. Quindi adesso hai una testolina che sfodera pensieri ribelli e stimoli culturali meglio di un numero di Focus e contemporaneamente un sex appeal molto lontano da quello dei nerd dei telefilm.

Voto 8 per la combo!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Voi adesso avete Venere nel segno e del resto del mondo proprio non ve ne frega nulla. Così mi piacete: quando c'è l'amore c'è tutto. Due cuori e una capanna alla faccia di chi vi mette sotto il naso le spese condominiali e le statistiche dei divorzi. Non importa se Marte vi rende nervosi verso qualsiasi aspetto della realtà, il vostro mondo immaginario è così confortevole che non c'è alcun motivo per pensare di uscirne.

Voto 9 per solidarietà.