Buongiorno a tutti e bentornati all'oroscopo della settimana di Fanpage.it per i giorni che vanno da lunedì 1 a domenica 7 febbraio. I segni di terra purtroppo dovranno dire addio (ma è solo un arrivederci) alla Venere a favore che li ha resi addirittura romantici per un po'. Venere infatti passerà nel segno zodiacale dell'Acquario quindi a favore dei segni d'aria. Questa Venere continua ad essere freddina ma si fa decisamente più indipendente, libera, divertente e leggera e con tanta voglia di cambiare: ad essere amati saranno gli amici più che gli amanti. Meno passione ma decisamente più socialità. E' già qualcosa…

Oroscopo settimanale 1-7 febbraio 2021: le previsioni segno per segno

Nell'oroscopo di questa settimana avremo ancora a che fare con Mercurio retrogrado. Ovvero il pianeta del pensiero apparentemente si muoverà all'indietro nel suo percorso (quindi si troverà vicino alla Terra) e porterà a rimettere in discussione molte delle nostre scelte. Se in generale è un momento di fatica nel prendere decisioni con lucidità, è anche un buon momento per i segni d'aria per pianificare strategicamente. Siete pronti??

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Bene, Ariete: da questa settimana anche Venere sarà a tuo favore quindi avrai una testa dura irremovibile solamente quando si parlerà di prede da conquistare sentimentalmente. Torni ad essere un grande amatore che corteggia la sua preda con una dedizione da coltivatore di zafferano. Certo: mai che ti venga in mente di chiederle che cosa provi alla tua preda, ma fare di testa tua è una prerogativa imprescindibile di ogni tua azione. Oggi più che mai.

Voto 7 + ma se è no è no, sappilo!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Intrattabile: non riesco a trovare un modo più gentile per dirtelo amico mio. La situazione sarà spesso così insostenibile emotivamente che già alle tre del pomeriggio inizierai a guardare ansioso l'orologio per vedere quanto tempo manchi ad un aperitivo che dia poco nell'occhio. Sopporti a malapena ogni forma vivente piante comprese a meno che non siano commestibili: per queste ultime fai un'eccezione perché sgranocchiare sarà il tuo antistress preferito.

Voto 5 + perché il tuo forno sarà all'opera come quello della mensa di Palazzo Chigi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Niente Gemellini: il vostro sex appeal è irresistibile. Il punto è che vi sentirete così attratti da tutto quanto vi circonda che sarà difficile non vedervi innamorati costantemente. Certo, non è detto che il vostro amore sia fedele ad un solo soggetto, più probabilmente vi lascerete trascinare in continue perdite di testa e le farfalle nello stomaco saranno stremate dal tanto svolazzare. Fate tesoro di tutte queste belle emozioni per ricordarvene nei periodi di magra, ok?? Adesso non perdete nemmeno una occasione per sorridere e farvi coinvolgere da ciò che vi circonda.

Voto 10 e lode (non lo dico tanto facilmente, sia chiaro!).

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ecco, adesso sì che si ricomincia a ragionare. Venere se ne è andata dall'opposizione al tuo segno e tu puoi ricominciare ad essere affezionato anche al posto bici davanti all'ufficio. Si sa che le coccole più belle e le dichiarazioni d'amore dalle quali persino Woody Allen dovrebbe prendere appunti sono proprio le tue, ma lo sono quando sei in forma e ti senti confidente nell'aprire il tuo cuoricino. Ecco, adesso finalmente lo sei. Fai un giro tra shopping ed estetista per toglierti di dosso la malinconia e vai alla riscossa amorosa.

Voto 8 di incoraggiamento.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Niente, pare proprio che qualcuno su tra le stelle ce l'abbia con te. Tutta invidia, penserai! In effetti con anche la Venere che, insieme a Giove, Saturno e Mercurio si mette in opposizione schietta al tuo segno zodiacale diciamo che le possibilità che tu possa risultare simpatico sono pari allo 0,3 %. E sono stata di manica larga, sappilo. Quindi, bando alle ciance: inutile cercare di sfoggiare uno charme che per il momento è in cantina insieme agli sci, dedicati alla crescita interiore. Ricordati che quando siamo di cattivo umore e demoralizzati siamo molto iù aperti ai viaggi interiori. Allaccia la cintura (di sicurezza).

Voto 4 ma giuro che faccio il tifo per te.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Era bello avere Venere a favore che ti rendeva dolce e ti faceva abbassare il dito alzato in segno di rimprovero prima di aprire bocca. Era bello per te e anche per noi, sappilo. Adesso però le cose non vanno mica poi male: Marte rimane dalla tua parte e le tue energie nel sistemare tutto dai cuscini del divano all'agenda del partner saranno inarrestabili. Tutto questo Urano a favore inizia a darti alla testa e sarà impossibile ritagliarti una mezz'ora di relax sul divano in tutta la settimana.

Voto 8 ma non strafare, ok??

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei pronta?? Perché da questa settimana parte la tua rivalsa nei confronti del mondo intero: chi ha osato mettere la Bilancia in un angolo è bene che si trovi un nascondiglio sicuro oppure che si prepari a restare di stucco davanti a tale rinascita. Ti sentirai come se un'aspirapolvere ti avesse tolto via tutte le seccature: dal senso di sfiga perenne fino alla permalosità galattica. Sei così serena che non badi nemmeno ai commenti altrui sul tuo conto: ti piaci e questo basta (e avanza).

Voto 9 perché ti sei fidata della tua astrologa.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai presente quando a uno dici che sei dello Scorpione e ti guarda come se avesse visto Satana? Che ti chiede se hai una stanza delle torture nella quale tieni segregati tutti quelli che ti hanno ferito dai tempi dell'asilo a oggi? Ecco, per questa settimana questo "uno" potrebbe avere ragione a pensare che tu sia un filino troppo vendicativo. Hai i denti come il Conte Dracula e anche quando apparentemente stai facendo la spesa in realtà stai pensando a come torturare il prossimo che osa disturbare la tua fervente attività intellettuale. Che paura!

Voto 4 e mezzo ma prometti di non vendicarti anche dell'astrologa.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il bello di questa settimana sarà la sensazione di saltellare felice in mezzo a un prato fiorito senza pensieri per la testa. Il brutto sarà non avere (quasi del tutto) pensieri per la testa. Belli questa leggerezza e questo ottimismo ma potresti ritrovarti a stare un po' troppo sulla superficie delle cose. Che si tratti di attualità o di amore va tutto bene se ti lasciano spaparanzato a sollazzarti con un bel libro poco impegnativo. Come dire che il tuo cervello è in download, non staccare la spina.

Voto 6 e mezzo tiepido ma non ci si lamenta.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

E' stato davvero bello avere Venere nel tuo segno per un po': perché checché se ne dica anche tu hai un cuore, vero Capricorno? Piccolo e scorbutico ma ce l'hai anche tu e quando decide di venire allo scoperto si fa amare di brutto. Adesso però il periodo da tenerezze e coccole è finito e resta invece una voglia irrefrenabile di sesso senza alcuna formalità: scatenatissimo sotto le lenzuola e anche sfacciato nelle richieste al partner. Quasi quasi arrossisco.

Voto 8 e mezzo per la fantasia erotica.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il bello di tutto questo periodo è che in momenti come questi, nei quali lo stress telefona insistentemente come un addetto al telemarketing, sei capace di spegnere i motori e fermarti. Non si tratta mica di oziare, per carità, ma piuttosto di trarre stimoli intellettuali dalle chiacchiere con chi amate, dalle coccole, persino da piaceri rubati in orario lavorativo. Insomma l'ansia da prestazione rimane ma si addolcisce e ti rendi conto di quanto un buon karma faccia benissimo anche al business. Ma lo so che qua sfondo una porta apertissima!

Voto 9 per le passeggiate di brainstorming con te stesso.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La malinconia modello liceale che guarda fuori dalla finestra e sospira scrivendo sulla Smemo vi accompagnerà in questa settimana. Ma lo so che vi piace, Pesciolini! Poter raccontare le vostre paturnie d'amore anche al postino e al panettiere vi fa sentire più sereni e soprattutto se non vi sfogate con un bel piantino al giorno avete come la sensazione di non vivere a fondo la vostra vita. Che è una vita da romanzo, si sa. Via libera quindi alle storie di amore impossibili modello Bridgerton.

Voto 7 per la prestazione lirica.