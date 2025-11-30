L’oroscopo della settimana dall’1 al 7 dicembre 2025: Sagittario e Ariete al centro della scena

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella settimana dall’1 al 7 dicembre 2025, Venere, appena entrata in Sagittario, formerà un armonioso sestile con Plutone in Acquario, aprendo la strada a intuizioni potenti in ambito relazionale e a un desiderio più autentico di espansione emotiva, soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario).

Venerdì ci sarà la Luna Piena in Gemelli, che porterà in superficie parole, decisioni sospese e verità rimaste tra le righe. Questa Luna potrà essere particolarmente intensa per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) che potrebbero sentirsi divisi tra ciò che vogliono dire e ciò che preferirebbero tacere.

Sarà un momento di bisogno di equilibrio tra razionalità e istinto. Sempre venerdì, Marte in Sagittario sarà in trigono a Chirone in Ariete, offrendo un’ondata di coraggio e una spinta a liberarsi da vecchie insicurezze, soprattutto per i segni di fuoco che potranno trasformare un limite in una nuova forma di forza.

Sabato Mercurio in Scorpione formerà un doppio trigono con Giove in Cancro e Saturno in Pesci: un allineamento che darà profondità, saggezza e continuità a pensieri e progetti. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) potrebbero vivere un momento di particolare lucidità emotiva e comunque per tutti sarà un’occasione per cercare di stabilire nuove fondamenta interiori.

Oroscopo settimanale 1-7 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle dall’1 al 7 dicembre 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai un’energia brillante addosso e un fascino spontaneo come quando ti fanno una foto con la modalità “ritratto” dello smartphone. Infatti attiri sguardi, sorrisi e hai anche voglia di divertirti, di muoverti, di dire sì a ciò che ti accende e nessuno ti frena in questo, anzi. Gli altri ti seguono volentieri come se stessi distribuendo pass per una festa segretissima e venerdì, con la Luna Piena favorevole, il tuo appeal cresce in maniera esponenziale. Sei come uno spettacolo pirotecnico sparato a tradimento durante un aperitivo tranquillo: nessuno era pronto, ma nessuno vuole che finisca.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Finalmente non hai più Venere in opposizione, caro Toro, e lo senti, come quando a fine giornata ti togli un paio di scarpe scomode che ti hanno rovinato l’umore per 12 ore. Un po’ quindi ti alleggerisci, ma continui a essere un burbero e in modalità “non ho tempo da perdere”. Vuoi cose vere, tangibili, che si possano contare, toccare, gustare. Nessuna filosofia spicciola, grazie. Questa settimana sei poco incline al dialogo e ancor meno alla diplomazia. Preferisci un fatto concreto a dieci discorsi astratti, non hai grilli per la testa e mal sopporti chi vola troppo in alto senza portare niente di utile a terra. Insomma, non propriamente un campione di pazienza e indulgenza.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con Marte e Venere in opposizione c’è qualche tensione e qualche inciampo da gestire. Questi due pianeti, infatti, vi scuotono, vi mettono tensione e voglia di reagire, facendo rimbalzare pensieri ed emozioni da una parte all’altra senza preavviso. Poi arriva la Luna Piena nel vostro segno e boom: tutto si amplifica. Vi sentite in bilico tra impulso e intuito e chi ha a che fare con voi non sa mai cosa aspettarsi. Un po’ spigolosi, poco accondiscendenti, con quell’aria da “meglio non provocarmi” che scoraggia anche i più affettuosi, non siete proprio la compagnia più facile della settimana.

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per te, caro Cancro, l’atmosfera questa settimana ricorda la “Notte stellata” di Van Gogh: un cielo interiore in pieno movimento, con qualche nostalgia che riaffiora ma che, con Mercurio che ti strizza l’occhio e Giove accoccolato lì vicino, trasforma i tuoi sogni ad occhi aperti in idee che sembrano già pronte a diventare qualcosa di concreto. Magari la Luna Luna Piena ti renderà più sensibile ai silenzi degli altri e ti spingerà a occuparti di chi ami con una tenerezza quasi istintiva. Ma tranquillo, perché verso il weekend sentirai l’aria farsi più leggera e ti accorgerai che tutta questa sensibilità ti dà un vantaggio in più sugli altri.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Anche per te, finalmente, finisce il periodo in cui Venere ti guardava imbronciata e ti pungolava. Ora pettini la criniera, le dai la messa in piega perfetta e ti guardi allo specchio pensando davvero che il mondo giri per te. Con Marte che continua a sostenerti, cammini fiero e ti diverti a far girare teste, a strappare sorrisi e a lasciare dietro di te qualche sguardo curioso. Magari, a volte, sarai un po’ eccessivo, ma se ne faranno una ragione. La Luna Piena in Gemelli aggiunge un guizzo, quel quid per cui tutto scorre, tutto funziona e per cui tu resti il re dello spettacolo quotidiano.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Amica Vergine, settimana affaticante in arrivo… vorresti sparire in un sarcofago egizio, magari con il ventilatore acceso e un libro di enigmi da risolvere in pace e riapparire solo quando l’universo decide di rallentare un po’. Ogni contatto, ogni scambio, anche solo salutare al mattino prima del caffè, ti sembra una sfida titanica e la tentazione di urlare al mondo “ma lasciatemi stare!” è fortissima. Venere, Marte e la Luna Piena non sono i tuoi migliori alleati, ma per fortuna puoi contare ancora su Mercurio che ti mantiene il pensiero lucido e reattivo, anche dove emozioni e reazioni combinano un casino.

Voto 5/6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana sembri una delle donne eteree dipinte da Alphonse Mucha: capelli che fluiscono come arabeschi d’oro, sguardo sereno ma magnetico e quella grazia innata checonquista senza alcuno sforzo. Con Venere e Marte che ti sostengono entrambi, ti muovi leggera, hai più slancio, più voglia di dire sì, più coraggio di buttarti nei desideri che aspettavano solo un cenno da parte tua. E, quando venerdì arriva la Luna Piena in Gemelli, le parole scorrono più facili, le idee si intrecciano come i motivi floreali di un pannello Art Nouveau e tu ti senti in piena sintonia con ciò che ti circonda. Proprio come nelle opere di Mucha sei un simbolo di armonia che, anche quando non fa nulla, racconta una storia e fa viaggiare verso mondi dove bellezza e leggerezza diventano la tua forma più naturale di magia.

Voto 8 + +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei un po’ dispiaciuto perché Venere ha lasciato il tuo segno, però c’è ancora Mercurio lì con te che ti aiuta a non perdere il filo, ti porta un pensiero acuto e ti fa vedere quello che funziona davvero e quello che invece va sistemato senza troppi sentimentalismi. E mentre Venere e Marte avanzano in Sagittario inizi a guardare alle cose concrete, ai tuoi desideri più “terreni”, alle piccole sicurezze che vuoi costruire o rafforzare. Non è un oroscopo da fuochi d’artificio, ma da scelte intelligenti.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana sei come uno street artist con bombolette magiche perché Venere e Marte ti danno carica e stile e ogni tuo gesto sembra una firma, ogni parola un colore acceso che resta impresso. Poi venerdì la Luna Piena ti scuote un po’: le emozioni rimbalzano come palline di vetro in un barattolo, amplificando tutto ciò che provi. Ma invece di intralciarti, ti rendono più vivo, più creativo, più capace di leggere gli altri e lasciarti leggere a tua volta. È una settimana in cui il mondo nota il tuo ritmo e tu ti muovi come se sapessi esattamente quanto vale ogni tuo passo.

Voto 8/9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sembri uno che fa finta di non avere tempo per nessuno e poi, alla prima occasione, si ritrova a dare consigli esistenziali alla cassiera del supermercato mentre passa i finocchi sul lettore ottico. Ogni tanto ti nascondi nella corsia dei detersivi per avere un attimo di pace, è vero, ma basta che qualcuno ti dica “non è un gran periodo” e ti trasformi in una sorta di terapeuta improvvisato: ascolti, capisci, consoli e in più metti pure ordine mentale come se stessi piegando magliette alla Marie Kondo. A volte ricerchi un po’ di solitudine, ma poi ti sorprendi nel voler dare una mano e nel voler alleviare il peso a chi ti sta intorno. Mezzo eremita e mezzo angelo custode in incognito, questo è il mood della tua settimana.

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venerdì la Luna piena in Gemelli fa vibrare tutto: emozioni, pensieri, dettagli piccoli e grandi. Ti muovi come cantava la grande Ornella Vanoni in Rossetto e cioccolato: “Il cuore vuole quel che vuole…”, lasciando che l’impulso guidi le tue mosse senza pensarci troppo. Finalmente Venere non è più in quadratura e ti sorride e, insieme a Marte, ti dà fascino e slancio. Il meglio di te lo dai nei fatti, soprattutto in quelli più birichini, quelli che non chiedono spiegazioni né troppi preamboli. Peccato che, quando ti ritrovi in mezzo alla gente o devi “giocartela” a parole, l’incanto si incrini perché i discorsi non fluiscono e le risposte sembrano impigliarsi.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Le energie del cielo vi chiederebbero performance da primi della classe, ma voi vi sentite più come stagisti mandati allo sbaraglio il giorno della presentazione aziendale. Voi ci provate a stare sule pezzo, fate la faccia da “so quello che sto facendo”… poi, però, basta un commento fuori posto per farvi perdere l’aplomb e trasformarvi in persone che rispondono in maniera un po’ troppo spontanea. Eppure, tra una gaffe e una risposta troppo sincera, riuscite comunque a farvi notare… non sempre nel modo che vorreste. Ma pazienza: questa settimana va così, un po’ stortina, un po’ scivolosa, e tocca prenderla per quello che è.

Voto 6 –