L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026: Pesci e Scorpione fascinosi e introspettivi

Nella settimana dal 9 al 15 marzo 2026, Mercurio retrogrado in Pesci forma lunedì un trigono con Giove retrogrado in Cancro, favorendo introspezione, revisione dei progetti e possibilità di chiarimenti significativi, soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci).

Martedì Venere in Ariete sestile a Plutone in Acquario, porta fascino, magnetismo e la possibilità di trasformazioni profonde nei rapporti, particolarmente per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Mercoledì Giove in Cancro torna diretto, restituendo slancio e fiducia, soprattutto ai segni d’acqua, e offrendo nuove opportunità di crescita emotiva e concreta.

Infine, domenica, Mercurio retrogrado in Pesci si congiunge a Marte, accentuando determinazione e voglia di chiarire situazioni in sospeso, ma invitando anche a dosare l’impulsività nelle comunicazioni.

Oroscopo settimanale 9-15 marzo 2026: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Succede una cosa curiosa, amico mio… mentre Venere nel tuo segno ti rende magnetico come una calamita nuova di zecca, dentro tu in realtà ti senti un po’ come un peluche che vuole essere stretto e coccolato. Hai presente quando si parte per andare a conquistare qualcosa, magari un amore? Quel piglio tu ce l’hai, ma poi potresti ritrovarti a guardare video di gattini e a mandare messaggi sdolcinati. Questo mix è, però, sorprendentemente efficace: fascino alto, aggressività quanto basta e sguardo leggermente sognante. Un po’ più morbido del solito, ma comunque energico e focoso, potresti risultare molto più irresistibile del previsto.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, questa settimana sembri avere il raro talento di rendere tutto più semplice. Discussione complicata? Tu porti calma. Momento teso? Tu proponi un brindisi. C’è qualcosa nel tuo modo di parlare e muoverti che funziona come un balsamo e così le persone ti cercano, si fidano e, dettaglio non secondario, ti trovano pure parecchio attraente. Merito di un fascino molto concreto, il fascino di chi sa godere delle cose buone della vita e far sentire gli altri nel posto giusto.

Voto 8 + +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Altra settimana di confusione, cari i miei Gemelli. L’aria è un po’ quella delle giornate in cui il cervello corre a cento all’ora e la bocca parte anche a centoventi! Il rischio? Dire quella frase che, appena uscita, vorreste rincorrere gridando “Aspetta, torna indietro!”. Fidatevi del consiglio dell’astrologa: prima di parlare fate passare qualche secondo. Non molti, eh, non esageriamo, ma abbastanza da evitare gaffes. Nonostante qualche svarione verbale, avete comunque un certo fascino scanzonato che vi salva spesso in corner, grazie a una Venere favorevole per i nati la prima decade.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Con voi amici del Cancro succede una cosa curiosa. Mentre molti in questo periodo arrancano tra pensieri confusi e frasi dette a metà, voi avete quell’aria da persona che ha già capito tutto. E sapete cosa penso? Che spesso sia davvero così! Il piccolo effetto collaterale, però, è che questa settimana non sempre risultate tenerissimi come vostro solito: ogni tanto scappa la risposta un po’ secca o lo sguardo da professore che corregge il compito. Però, sotto sotto, quando c’è da orientarsi nel caos siete tra quelli che trovano la bussola per primi.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Mentre il mondo ti immagina sul trono con mantello e corona, tu sei lì che sistemi dettagli, fai ordine, rimetti in fila mille piccole cose. Lo so, non è esattamente la scena epica che preferite. Però, anche mentre vi occupate di faccende pratiche avete comunque quell’aria luminosa che attira sguardi. Insomma, magari state piegando magliette, rispondendo a email o facendo cose utilissime ma poco gloriose, ma qualcuno, dall’altra parte della stanza, pensa comunque: Wow! Che fascino, però! Insomma, detto tra noi, anche quando siete nella versione “vita quotidiana”, il carisma resta decisamente intatto.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

La tua celebre mente organizzata, quella che normalmente archivia pensieri, parole e intenzioni in cartelline perfette, questa settimana ogni tanto sparpaglia i fogli sul tavolo. Ti capita di iniziare un ragionamento con sicurezza e poi trovarti a fare una piccola pausa, come chi ripassa mentalmente le istruzioni di qualcosa. Oppure di rispondere a una domanda con un inatteso “fammi pensare un attimo”. E lo so, per voi è quasi destabilizzante. Però, detto tra noi (parola di astrologa!), a volte proprio quando la logica smette di fare la direttrice d’orchestra, emergono intuizioni che non avevate programmato. Non disperare.

Voto 5/6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana potresti scoprire un talento che normalmente non ti appartiene… quello di dire “no grazie” a inviti, aperitivi e feste con grande serenità. È quasi una piccola rivoluzione diplomatica per te. Mentre il mondo fuori chiama, tu ti sistemi nel tuo angolo preferito con l’aria di chi ha appena firmato un trattato di pace con il divano. E sai cosa penso? Che ogni tanto sparire un po’ dalla circolazione non è affatto un dramma sociale. Anzi, è il modo migliore per tornare più brillanti quando avrete voglia di uscire davvero.

Voto 6++

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Se c’è qualcuno che riesce a trasformare le piccole contraddizioni della settimana in materiale interessante, quello sei tu, amico Scorpione. Mentre gli altri si perdono tra messaggi fraintesi, pensieri strani e decisioni rimandate, tu hai quell’aria da detective che osserva e annota tutto e più ti addentri in queste riflessioni profonde, più diventi magnetico. Come se la tua mente stesse facendo un viaggio un po’ misterioso e qualcuno fosse molto tentato di seguirti.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

In questi giorni il mondo ti dimostra attenzioni e affetto… e ne hai bisogno, perché ti ritrovi a navigare tra dubbi improvvisi e voglia di libertà. Qualche esitazione qui, un sorriso contagioso là e alla fine ti ritrovi a ricevere più attenzioni del previsto, anche senza alzare un dito. Anche se ti senti un po’ insicuro, il tuo fascino resta e chi ti sta intorno non coglie la balbettante esitazione, ma vede l’energia frizzante e simpatica che sei capace comunque di sprigionare e ci casca volentieri.

Voto 6/7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti sembra che tutti vogliano darti lezioni, ma tu li guardi con un’aria un po’ menefreghista e superiore. Hai dei pensieri un po’ contorti in questi giorni, caro Capricorno, ma è proprio grazie a questi pensieri che sei perfetto nel filtrare chi merita attenzione e chi no. Se arrivano dei consigli non richiesti, passi direttamente oltre. Insomma, non avrai tutte le risposte, ma hai capito una cosa importante: che la tua pazienza ha un limite.

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sembra che tu abbia perfezionato l’arte di non prendertela mai troppo, fin dai tempi in cui disegnavi scarabocchi sui quaderni di scuola e questa settimana non fa eccezione. Per te tutto scivola via come acqua fresca: piccoli intoppi, chiacchiere inutili, situazioni complicate… ti sfiorano appena, giusto un brivido, e poi via, come se nulla fosse. Il bello è che, mentre ti godi la tua libertà e il tuo sorriso beffardo, gli altri finiscono per raccogliere senza saperlo le tue intuizioni brillanti. Continui a fare centro, caro mio. Avanti tutta!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questi giorni vi muovete tra pensieri a mille e sensazioni fluttuanti come se foste sul tappeto volante di Aladin. Nonostante la confusione nell’aria, voi vi sentite stranamente leggeri, come se tutto ciò che vi circonda fosse solo una scenografia pronta a cambiare con un colpo di bacchetta. Insomma, tra Marte e Mercurio che vi fanno girare la testa e un fascino che scivola silenzioso, siete in modalità “puliti dentro, irresistibili fuori”: pronti a navigare tra caos e magia con un sorriso furbo e disinvolto.

Voto 8 e mezzo