video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 giugno 2025: Cancro e Toro accoglienti e voluttuosi Nell’oroscopo della settimana dal 9 al 15 giugno 2025, Giove e Mercurio entrano in Cancro portando empatia e nuove emozioni e la Luna Piena in Sagittario accende desideri di libertà e verità. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 9 al 15 giugno 2025, Giove entra in Cancro lunedì e inaugura un anno in cui il benessere passerà per la cura dei legami, per la protezione reciproca e, in generale, per una sensibilità più radicata. È un cambiamento di energie importante, che toccherà soprattutto i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), ma anche Toro e Vergine, con reali occasioni di crescita emotiva.

Nello stesso giorno anche Mercurio entra in Cancro e sposta il pensiero verso parole più empatiche e visioni più interiori. Sempre nella giornata di lunedì, la quadratura tra Venere in Toro e Plutone in Acquario può portare una tensione tra il bisogno di stabilità e la paura della dipendenza nelle relazioni, soprattutto per i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario). Martedì e mercoledì Mercurio si scontra prima con Nettuno in Ariete e poi si armonizza con Venere in Toro, dando voce a sogni confusi ma anche a intuizioni affettive delicate. I pensieri possono annebbiarsi, le parole farsi più fragili, ma chi riesce ad ascoltare oltre il brusio potrà cogliere messaggi profondi, anche se sottili.

Mercoledì la Luna Piena in Sagittario, in trigono con Marte in Leone e Chirone in Ariete, apre il cuore al bisogno di visione, di verità, di senso più grande e apre anche la possibilità di liberarsi da alcune rigidità mentali o abitudini che limitano il proprio spazio vitale, soprattutto per i segni di fuoco (Sagittario, Leone, Ariete). Domenica il cielo si fa incandescente: Marte in Leone quadra Urano in Toro e si perfeziona la quadratura tra Giove in Cancro e Saturno in Ariete, disegnando tensioni tra libertà e responsabilità, slanci e limiti, entusiasmi e realtà. L’energia è elettrica, impulsiva, pronta a esplodere in chi si sente costretto in uno schema. I segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario) sentono questa tensione sulla pelle, mentre i segni cardinali (Cancro, Ariete, Bilancia, Capricorno) si confrontano con scelte che chiedono maturità e coerenza.

Oroscopo settimanale 9-15 giugno 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 9 al 15 giugno 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana assisterai a un cambio di energie con Giove e Mercurio che si collocano in una posizione a te un po’ scomoda, ma questa situazione riguarderà davvero solo chi è nato nei primissimi giorni del segno. Sarà la Luna Piena di mercoledì a coinvolgervi tutti, cari Ariete, mettendovi al centro della scena con una gran voglia di libertà e con grandi energie pari a quelle di un protagonista di un action movie. Vi sentite ispirati e ispiranti, come solo voi sapete essere. Occhio solo agli eccessi di domenica: Marte vi carica a molla, ma poi scontrandosi con Urano potrebbe trasformare un “ma dai, stavo scherzando” in un dramma in 3 atti. Meglio chiudere con una battuta che sdrammatizza e continuare a godersi la sfrontatezza e l’audacia che Marte in bell’aspetto ancora vi dona.

Voto 8 – –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

“T’appartengo e io ci tengo e se prometto poi mantengo.” Non è solo una canzone di fine anni ’90, è proprio la colonna sonora della tua settimana. Con Venere che ti coccola, potresti trovarti a riscoprire il piacere delle cose semplici: un abbraccio che sa di casa, una cena con chi ti guarda negli occhi o anche solo un pomeriggio lento senza troppi doveri. Hai voglia di appartenere, sì, ma alle cose e alle persone giuste: a chi ti fa bene, a ciò che ti nutre, a spazi dove puoi sdraiarti senza difese. Il tuo cuore è un salotto da sistemare con luci calde e ospiti selezionati con la stessa cura con cui scegli il vino per una cena importante. E se qualcuno si muove con troppa foga rispetto ai tuoi tempi morbidi… puoi sempre accompagnarlo alla porta e tornare beatamente al tuo regno di pace, carboidrati e dichiarazioni d’amore silenziose.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Gemelli, di solito volate alto, con mille idee e battute sempre pronte. Ma adesso che Giove vi saluta, vi sentite un po’ come un comico a cui hanno tolto il microfono proprio mentre stava per sparare la sua battuta migliore. Non è che il palco sparisca, però vi tocca aspettare e osservare, senza poter andare a tutta birra come vorreste e voi che non sapete stare fermi, vi ritrovate a fare i conti con quel fastidioso silenzio che pesa più di una battuta mancata. Non vi angustiate, è solo una pausa momentanea. Presto il buonumore tornerà a bussare alla vostra porta.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Il party era fiacco, le luci fredde, la colonna sonora da imminente crollo emotivo. Ma ecco che Giove e Mercurio fanno il loro ingresso, uno con le casse bluetooth a tutto volume, l’altro con la voglia di parlare con tutti. E tu? Finalmente ti rialzi dal divano dove Saturno e Nettuno ti avevano parcheggiato con un dictat del tipo “rifletti sulle tue scelte”. Giove ti allarga l’orizzonte, soprattutto se sei della prima decade, ti rimette al centro della scena come un’icona dello show biz appena uscita da un periodo detox. Mercurio ti sblocca: la testa gira meglio e pure il cuore si sente meno in apnea. Certo, Saturno e Nettuno sono comunque lì a farti domande esistenziali, ma ora puoi rispondere con un sorriso e una canzone estiva sparata a tutto volume. Vai, Cancro, potresti essere la nuova hit dell’estate e potresti pure piacere un sacco a tutti!

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La settimana si apre come un video che diventa virale senza che tu te ne accorga, c’è entusiasmo nell’aria e la Luna piena in Sagittario ti conferisce più fiducia nel mondo, più voglia di ridere e di stare bene. Ma mentre ti godi tutto questo, qualcosa lavora in silenzio nelle retrovie. È come se una parte di te stesse preparando un update senza preavviso. Chissà cosa dovremo aspettarci? Attento alla giornata di domenica: Marte nel tuo segno, come sai sta scalpitando, ma si scontra con Urano che fa da interruttore. Un imprevisto, una parola detta troppo in fretta, una scelta che cambia il finale della giornata. Niente panico: se succede, cerca solo di non perdere le staffe.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

La tua settimana mi fa pensare a Lisbona, cara Vergine: luce chiara, salite impegnative, ma con degli affacci su scorci che tolgono il fiato. Mercoledì la Luna piena ti agita come una notifica inaspettata, soprattutto se sei ancora incastrata tra doveri, casa e cuore. C’è qualcosa che tira da sotto, un’inquietudine leggera che sa di cambiamento, ma non ancora di direzione. Venere ci prova a portare bellezza e tenerezza e arrivano per lei i rinforzi: Mercurio e Giove si piazzano in una zona amica e rimettono in circolo idee nuove, contatti buoni, piccoli segnali che non stai solo girando in tondo, soprattutto se sei della prima decade. Una prospettiva si apre come un vicolo segreto che porta dritto a un bellissimo miradouro. E da lì, anche la salita fatta per raggiungerlo, sembra non essere stata poi così dura.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mercoledì la Luna piena ti regala un momentaneo superpotere: dire cose brillanti senza pensarci troppo, sembrare risoluta anche se stai googlando “come prendere decisioni senza piangere”. È un boost d’autostima da prendere al volo come uno sconto che scade a mezzanotte. Perché poi ecco che l’atmosfera cambia: Mercurio e Giove entrano in modalità “ti metto in discussione pure la lista della spesa”, e si aggiungono alla squadra di pianeti che ti guarda storto come il prof che corregge i compiti con la penna rossa. Amici della prima decade, voi lo sentirete per primi: un po’ stanchi, un po’ sottotono, un po’ in modalità “ma perché devo sempre mediare io?”. Invece di farvi travolgere, provate a giocare d’anticipo. Prendetevi pause tattiche, provate ad affinare risposte ironiche e, se proprio la settimana diventa pesante, regalatevi una giornata off, mettendo a tacere tutto e tutti.

Voto 6 + +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti sei arrampicato sulle pareti interne del tuo vulcano emotivo così tante volte, ultimamente, che ormai potresti brevettare le tue unghie da free climber del disagio. Marte continua a farti lo sgambetto da dietro l’angolo come il bulletto delle scuole medie, mentre Venere in opposizione ti guarda dall’altra parte della strada, sospirando frasi del tipo: "sei troppo intenso per i miei gusti". Eppure, c’è un cambio d’energia. Mercurio e Giove entrando in Cancro sono un bonus di lucidità e fortuna, come trovare 50 euro nel taschino del giubbino. C’è un modo nuovo di reagire, di rispondere, di restare. Non serve più far tremare la terra per far capire che ci sei: basta un gesto nitido, una parola che non cerca di sedurre o di difendersi per forza, ma semplicemente afferma.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Con Marte che continua a spingerti alle spalle come un coach ipermotivato e la Luna piena che mercoledì diventa il tuo riflettore personale, è il momento di fare il tuo show. E non parliamo del solito monologo filosofico sulla libertà interiore, no: stavolta vai di musical con costumi glitterati meglio di quelli degli ABBA ai tempi d’oro. C'è dell’esagerazione in arrivo, ma è l’esagerazione giusta. Non devi convincere nessuno, solo occupare lo spazio che ti sei guadagnato. Lascia che l'entusiasmo faccia il suo lavoro però ricordati sempre che l’eco più potente arriva da dentro e non dal pubblico acclamante.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non puoi respirare una settimana che… zac! Mercurio entra in opposizione e comincia subito a farti le pulci su ogni parola detta o taciuta. Giove non è da meno: si piazza di fronte come un insegnante di yoga troppo entusiasta che pretende flessibilità emotiva alle sette del mattino. E tu, Capricorno caro, complice anche la Luna piena, preferiresti chiuderti in una stanza senza finestre, dove il tempo si ferma e nessuno ti chiede di spiegare il perché dei tuoi silenzi o delle tue esitazioni. Per fortuna Venere ti tende la mano come una vecchia amica che sa preparare il tè giusto quando hai mal di stomaco e non fa domande. In mezzo a troppe sollecitazioni, lei ti ricorda che alcune certezze sono comunque ancora al loro posto. Una settimana dalla ritirata strategica. Non per codardia, ma per ritrovare lucidità.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Acquario, questa settimana sei come un chitarrista un po’ sfasato a un festival, quello che parte col tempo sbagliato e non recupera il ritmo del brano. Il pubblico ti guarda aspettando il gran finale, ma tu sei lì che cerchi disperatamente il plettro mentre pensi se scappare al banchetto della birra o improvvisare un assolo degno di un jingle delle comiche di Benny Hill, se non altro per spiazzare tutti. C’è anche la Luna piena a rendere tutto più intenso. La chiave per venirne fuori è semplice: abbraccia il caos, ormai lo hai creato, fallo con naturalezza. Non essere il musicista perfetto, sii quello compagnone che fa ballare tutti, anche se va un po’ fuori tempo. E, alla fine, sarà proprio questo a farti applaudire di più.

Voto 5/6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Pesciolini cari, questa Luna Piena in Sagittario arriva un po’ come quel parente che a cena spara la domanda sbagliata al momento sbagliato. Ti manda in confusione, smuove le acque, agita pensieri che preferivi lasciare sul fondo. Ma niente panico: Mercurio e Giove sono dalla tua parte e funzionano come quegli amici che ti mandano meme sciocchi giusto quando stai per affondare nella malinconia. E poi c’è Venere, dolce e complice, tipo il barista che ti fa il cappuccino col cuore di cacao anche se non gliel’hai chiesto. Insomma, lascia pure che il mare si increspi un po’… tanto tu hai le pinne giuste per restare a galla.

Voto 7