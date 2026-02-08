L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 per tutti i segni: Pesci e Cancro romanticoni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026, Mercurio si trova già da qualche giorno nel segno dei Pesci, portando con sé un clima più emotivo e intuitivo, che invita tutti a comunicare con maggiore empatia e ad ascoltare ciò che si muove sotto la superficie. Saranno i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) quelli più ricettivi e saranno anche quelli che sentiranno di più il passaggio di Venere in Pesci di martedì.

Questa Venere andrà ad accentuare romanticismo, dolcezza e desiderio di fusione emotiva. L’amore si fa più poetico e compassionevole, favorendo una maggiore apertura del cuore, soprattutto per i segni d’acqua. Sabato, giorno di San Valentino, Saturno entra in Ariete, segnando l’inizio di una nuova fase evolutiva che chiede coraggio, responsabilità e iniziative più mature.

Questo passaggio coinvolgerà in modo particolare i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno), chiamandoli a ridefinire obiettivi, confini e direzioni future con maggiore consapevolezza. La settimana unisce così sensibilità e determinazione: da un lato il bisogno di sentire e comprendere, dall’altro la spinta a costruire e iniziare qualcosa di nuovo su basi più solide.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Qui c'è un Ariete che questa settimana ha messo via l’elmo e indossa un sorriso dolce e sornione. Non perché sei meno combattivo, ma perché hai scoperto che si può vincere anche con la dolcezza e un po’ più di grazia. La tua parte impulsiva è sempre molto attiva e questo ti rende molto interessante, ma è la tua parte sensibile quella a ottenere più consensi. Insomma, sei sempre un boss… ma in versione teneramente pericolosa e a noi ci piaci un sacco!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

L’energia è ancora sotto il valore medio, vorresti muoverti, amare, decidere, ma qualcosa nella tua vita va a scatti. In amore potresti sentirti irritabile, poco compreso, o semplicemente stanco di spiegarti, come se tutti parlassero una lingua diversa dalla tua e tu non riuscissi a farti capire. Hai bisogno di qualcuno che non ti provochi, ma ti coccoli, di meno battaglie e più abbracci. Se trovi chi ti fa sentire al sicuro, anche il nervosismo si scioglie come burro sul pane caldo.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con Mercurio e Venere dissonanti non mi stupirei se questa settimana potesse venir fuori qualche conversazione poco chiara, dei messaggi fraintesi, situazioni che partono in un modo ma poi naufragano in un altro. In amore e nei rapporti potresti sentirti un po’ cinico, come se stessi guardando tutto con un sopracciglio alzato. Ma sai qual è la parte divertente? Proprio da questi qui pro quo possono nascere incontri strani, dialoghi brillanti, storie assurde ma, in qualche modo interessanti. Settimana non del tutto chiara, ma potenzialmente e sorprendentemente interessante.

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Cancro, finalmente si respira aria di riscatto. Ti senti più leggero, più aperto e l’amore ti esce dalle tasche, dalle parole, dagli occhi… non riesci proprio a tenerlo per te, e meno male. Hai il cuore in modalità condivisione illimitata e la gente se ne accorge. Quello che dai ora non si perde nel vuoto, ma fa il giro e torna indietro, magari sotto forma di messaggio inaspettato, abbraccio al momento giusto o occasione che non avevi previsto. Cuore aperto amico mio, perché qui l’amore è in modalità boomerang.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Caro il mio Leone, l’umore non è al massimo e un po’ ti irrita sentire che l’aria non è tutta dalla tua parte, soprattutto quando si parla di amore e attenzioni, proprio nella settimana più dolce dell’anno, per giunta. Sei più permaloso del solito e potresti rispondere con ironia pungente o silenzi teatrali. Ma un gesto romantico ben fatto o una sorpresa che ti fa sentire speciale, potrebbero bastare per farti tornare morbido come la tua splendida criniera. E non sorprenderti se, appena succede, ritroverai quel sorriso perso da un po’.

Voto 6 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Il romanticismo questa settimana sembra una parola che non fa parte del tuo vocabolario. Cuori, fiori, frasi dolci… tutto introvabile. Messaggi che dovevano sciogliere, regali che dovevano stupire: flop totale. San Valentino? Più che festa dell’amore sembra un episodio tragicomico in cui tu sei il protagonista. Anche i tentativi più banali di dolcezza finiscono per sembrare un copione mal recitato. Ma tranquilla, non è obbligatorio sentirsi innamorati o dover trasformare ogni gesto in poesia. Questa settimana, semplicemente, il romanticismo si è preso il giorno libero.

Voto 6 – –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Cara Bilancia, continua intorno a te un’atmosfera elettrica e magnetica, sì perché tu cammini e attiri sguardi e sospiri senza nemmeno la volontà di farlo, basta la tua grazia naturale a far girare le teste. Questa settimana, infatti, il tuo fascino è palpabile e tu non ti accontenti, pretendi attenzione, gesti significativi, insomma un trattamento da very important person. E chi prova a ignorarti, beh… si perde un gran bello spettacolo. D’altronde, quando entri in una stanza, tutto sembra improvvisamente prendere vita, come se l’aria stessa si rendesse conto che sei lì.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione bello, i sentimenti sono dalla tua: Mercurio e Venere ti rendono dolce, affettuoso e sorprendentemente comprensivo. Le conversazioni scorrono, gli sguardi incantano e i momenti insieme sono piacevoli. Peccato che Marte continui a guardarti storto e così la voglia di muoverti, fare progetti o prendere l’iniziativa è un po’ in letargo. In pratica, tutto scorre bene, ma in modalità “pigiama e divano”. Rapporti ok, emozioni ok… energia? Meh.

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

In questi giorni se il cuore prova a parlarti tu rispondi con l’agenda in mano. Tra impegni, idee, piani e mille distrazioni, l’amore finisce spesso in modalità “ti rispondo dopo” (ma in realtà, non rispondi mai). Le emozioni ci sono, ma sembrano sempre arrivare in un momento scomodo. Non è che non ti importi, è che la testa è altrove, in viaggio anche quando resti fermo, lo sappiamo. E mentre qualcuno cerca uno sguardo intenso da te, tu posi il tuo sguardo sulla prossima cosa da fare. Insomma, il romanticismo prova a bussare… ma tu hai le cuffie nelle orecchie.

Voto 6 + +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa settimana il mondo emotivo prova a farsi spazio tra obiettivi e concretezza, ma tu di cuoricini non ne riesci a vedere molti. Preferisci parole misurate, gesti semplici, cose che funzionano davvero e non grandi scene romantiche. E hai anche un bisogno forte di immediatezza: vuoi sentire, capire, decidere tutto subito, senza troppi giri. Se qualcosa non è chiaro, ti stanchi in fretta. Emozioni sì, ma pratiche, dirette e senza perdite di tempo.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei in una fase in cui l’energia non manca e le idee camminano più veloci delle gambe. Ti senti carico, sveglio, pronto a dire quello che pensi e a fare quello che vuoi, senza troppe mediazioni. Hai anche un forte bisogno di sentirti valorizzato, apprezzato e riconosciuto, non solo per quello che fai, ma per quello che sei. Tra slanci improvvisi e momenti più morbidi, trovi un equilibrio tutto tuo tra azione e sentimento. E sì, anche questa settimana sei messo bene in classifica e te lo stai meritando!

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, non fate rumore, non alzate la voce, ma riuscite comunque a spostare cuori, umori e atmosfere con le vostre frasi dolci e i vostri sguardi languidi e sognanti. Ascoltate, capite, accogliete e lo fate con una naturalezza disarmante. Dopo un periodo in cui siete stati un po’ scarichi, ora siete di nuovo centrati, ispirati, connessi e magnetici. Siete come una luce soffusa in una stanza buia che non abbaglia, ma cambia i confini di tutto ciò che c’è intorno.

Voto 8 e mezzo