L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 aprile 2025: Gemelli e Vergine dubbiosi Nell'oroscopo della settimana che va dal 7 al 13 aprile 2025, Mercurio riprende il moto diretto, portando chiarezza e la Luna Piena in Bilancia chiede equilibrio nelle dinamiche interpersonali. I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) fanno i conti con ciò che non è stato mai veramente sanato.

Nell'oroscopo della settimana dal 7 al 13 aprile 2025 vediamo Venere retrograda in Pesci che lunedì si congiunge a Saturno, aspetto che potrà stimolare un profondo esame di ciò che è stato, ma anche la necessità di liberarsi da ciò che non serve più. Martedì, invece, il pianeta delle relazioni forma un sestile con Urano, portando novità e sorprese, in particolare ai segni di acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), che potrebbero trovare un nuovo equilibrio nei loro rapporti o riscoprire una libertà che avevano perduto. Mercoledì Mercurio riprende il moto diretto in Pesci, offrendo una pausa alla confusione che ci ha accompagnato nelle ultime settimane. Questo passaggio porta con sé l'opportunità di fare chiarezza nelle comunicazioni e nei progetti, specialmente per i segni di acqua ma anche per Toro e Capricorno, che potranno rivedere i propri piani da una nuova prospettiva. Venerdì Mercurio in Pesci si congiunge al Nodo Nord, intensificando la tematica delle riflessioni sul nostro percorso evolutivo. Questo passaggio sarà una chiamata a rivedere le scelte fatte in passato e a considerare come esse ci abbiano condotto dove siamo ora, soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci).

Sabato, il Sole in Ariete si congiunge a Chirone, evocando la possibilità di una guarigione interiore, che passa attraverso il riconoscimento e l’accettazione delle proprie ferite. Questo aspetto stimola i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) a fare i conti con ciò che non è stato mai veramente sanato, ma che ora può essere affrontato con coraggio e determinazione. Domenica Venere riprende il moto diretto e la Luna piena in Bilancia illumina il bisogno di equilibrio nelle relazioni. In questa giornata le emozioni si sentiranno forti e sarà il momento giusto per fare un bilancio e decidere dove incanalare i propri sforzi.

Oroscopo settimanale 7-13 aprile 2025: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L’inizio della settimana scorre con una certa leggerezza, grazie a una Luna in Leone che ti dà la giusta dose di sicurezza. Ti senti a tuo agio, le cose filano lisce e riesci a muoverti con naturalezza nelle situazioni. Poi, però, nel weekend le dinamiche cambiano. Forse qualcuno ti mette in discussione, forse ti ritrovi a rivedere una posizione che credevi inattaccabile. La Luna piena di domenica porta a galla un confronto, una tensione tra il tuo bisogno di essere te stesso al 100% e le richieste di chi hai intorno. Questione di equilibri, di dare e ricevere. Non è detto che sia un problema, anzi: certi riflessi nello specchio servono proprio a farti vedere dettagli che da solo potresti perdere. Resta in ascolto, senza perdere la tua scintilla.

Voto 6/7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se la tua settimana fosse una playlist partirebbe con un pezzo lento, profondo, magari un po’ nostalgico. Venere si stringe a Saturno e ti fa riflettere su cosa e chi conta davvero nel tuo percorso. Nessuna fuga, nessun trucco: solo il suono autentico delle cose che hanno valore. Poi martedì, la playlist suona un pezzo inaspettato, di quelli che ti fanno drizzare le antenne e chiedersi: “Aspetta, ma questa canzone l’ho già sentita da qualche parte?”. È la melodia di un cambiamento sottile ma potente, come quando qualcuno ti fa una domanda a cui non avevi pensato e all’improvviso tutto assume un’altra prospettiva. Magari un’idea che si accende, un messaggio che arriva nel momento giusto o un’opportunità che non avevi considerato. Un’intuizione, una possibilità, forse persino una dichiarazione che non ti aspettavi. Venerdì l’atmosfera diventa più intensa: le parole che scegli di dire (o di non dire) possono aprire strade. Non servono discorsi perfetti, basta che siano sinceri.

Voto 7/8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi è mai capitato di scrivere un messaggio, cancellarlo, riscriverlo e poi lasciarlo nelle bozze? Ecco, la settimana parte un po’ così. Venere, ancora retrograda fino a domenica, vi mette davanti a certe questioni che credevate archiviate, tipo: "Questa cosa mi fa davvero felice o mi sto solo raccontando una storia comoda?". Lunedì e martedì sono giorni da “buffering mentale”, in cui la concentrazione sembra sfuggire e l’attenzione si posa solo su dettagli irrilevanti. E mentre la mente vaga, le parole restano impigliate da qualche parte, come note scritte a metà su un taccuino che poi dimenticate di rileggere. Verso il weekend qualcosa però si alleggerisce: magari questa volta quel messaggio riuscite davvero a scriverlo per intero e, finalmente, a premere invia.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana sei un po’ come un gatto indeciso davanti alla porta di casa: dentro o fuori? Coccole o avventura? Il Sole in quadratura ti fa sentire sotto pressione, ma per fortuna Mercurio e Venere in Pesci ti mandano vibes rassicuranti, tipo coperta calda e cioccolata sul divano. Lunedì e martedì sono due giornate particolari: prima ti prendi sul serio, poi capisci che puoi anche cambiare le regole del gioco. Saturno e Urano mescolano il vecchio e il nuovo e tu potresti trovarti a rivalutare un’idea o persino una persona. E Marte nel segno? Ti dà quella spinta in più, quel coraggio da “OK, basta rimuginare, facciamolo!”. Domenica occhio alla Luna piena: l’aria si fa elettrica e qualcuno potrebbe metterti alla prova. Ma tranquillo, in serata poi arriva la Luna in Scorpione a ricordarti chi sei davvero: il boss delle emozioni.

Voto 8 – –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Di solito entri in scena con il passo sicuro di chi sa di avere tutti gli occhi puntati addosso, ma ultimamente preferisci un profilo più basso, un ritmo più tranquillo. Niente effetti speciali, niente fuochi d’artificio: ti basta stare nel tuo spazio senza dover per forza lasciare il segno a ogni passo. Ti muovi con più naturalezza, senza bisogno di stratagemmi per catturare l’attenzione. E sai una cosa? Funziona. Le cose scorrono bene, senza sforzo, senza la necessità di dimostrare nulla. Anche in amore, questa settimana, non servono grandi dichiarazioni: basta un gesto spontaneo, un’intesa silenziosa. La tua luce si fa meno accecante, ma più calda. E piace.

Voto 7/8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Vergine, questa settimana sembri un detective che cerca di decifrare un enigma, ma ogni risposta, invece di chiarire l’arcano, solleva nuove domande. Lunedì, Mercurio torna diretto ma continua a lasciarti con un dubbio persistente: “Ci sarà qualcosa che ho trascurato?”. Il tuo ideale di perfezione potrebbe non farti progredire, facendoti restare bloccata in una spirale di dubbi e analisi infinite. Ma non fermarti a rimuginare troppo. Per fortuna Marte continua a sorriderti, ti dà quella spinta in più per non restare immobile, ti incita come fosse un amico che vuole spronarti e ti ripete ogni tanto: “Dai che ce la fai, non lasciare che le piccole incertezze ti fermino.”

Voto 5/6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sembri un po’ come un personaggio di un film noir, il tipo che cammina con il collo del cappotto alzato, sfidando la pioggia e l’incertezza del mondo. Le ombre sono lunghe e l’atmosfera densa e tu stai cercando di capire chi, tra i personaggi, ha veramente il potere di cambiare la trama. Poi, però, arriva il weekend come una scena in slow motion: la Luna nel tuo segno ti fa sentire protagonista e domenica, quando diventa piena, ti aiuta ad affrontare le emozioni e ad affidarti agli altri: è come se ti venisse offerta l’opportunità di riscrivere una parte del copione. Ora tocca a te scegliere il finale.

Voto 6 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Caro Scorpione, mi sembri come un architetto che finalmente conclude il suo progetto. Quello che prima sembrava caotico ora inizia a prendere forma. La tua mente si organizza e ogni pensiero trova il suo posto. Anche il cuore comincia a sistemare gli spazi. Venere che si congiunge a Saturno ti spinge a fare il punto della situazione sui tuoi affetti e a mettere ordine nelle emozioni. E mentre tutto si allinea, attiri gli sguardi senza nemmeno volerlo. C’è qualcosa nella tua sicurezza silenziosa, nel modo in cui sai esattamente cosa vuoi e cosa no, che rende impossibile ignorarti. Come un sismografo emozionale, registri le scosse che fanno vibrare il cuore e che ti dicono: "Ecco, ora è il momento di agire.” Domenica, quando la Luna entra nel tuo segno, è come se si chiudesse un cerchio. È il momento di goderti i frutti della tua grande empatia. E forse di scoprire che qualcuno ti stava osservando da un po’.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Perché tutto sembra un po’ fuori posto? Come se mancasse sempre quel pezzo, quell’informazione, quella situazione decisiva per fare chiarezza? La tua mente sta cercando di orientarsi tra pensieri che si accavallano come serie di messaggi non letti in una chat che non smette mai di suonare. C’è un’energia che brulica sotto la superficie pronta a farsi sentire, ma l’amore sembra ancora un miraggio sfocato all’orizzonte. E così ti godi la tua solitudine ascoltando la moltitudine dei tuoi pensieri, lasciandoli sedimentare fino a quando saranno pronti a rivelarti qualcosa di importante.

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Oscilli tra la determinazione ferrea e la dolcezza inattesa. Mentre il Sole e Marte continuano a infastidirti, spingendoti a dare un massimo che però sembra tu non riesca a raggiungere, Mercurio e Venere in Pesci smussano la tua rigidità, invitandoti a fare spazio a una sensibilità che non avevi messo in conto. Ma domenica, la Luna piena in Bilancia ti tira per la giacca e ti costringe a guardare in faccia una realtà che hai a lungo evitato. È il momento di confrontarti con ciò che ti spaventa, per poi liberarti del peso che porti in spalla. Lasciar andare non è una debolezza, ma una forza che ti permetterà di risplendere.

Voto 6/7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

E se le ferite fossero mappe? Segni tracciati dal tempo che, invece di limitarti, ti indicano la strada? Questa settimana qualcosa dentro di te si ricompone, quasi senza sforzo. Non è una rivelazione improvvisa, ma un’intuizione sottile, una luce che filtra attraverso le crepe. E mentre trovi nuove connessioni dentro di te, senza nemmeno accorgertene ispiri anche gli altri. C’è qualcosa nel tuo modo di vedere il mondo che attira, che incuriosisce, che spinge chi ti circonda a seguirti senza bisogno che tu dica nulla. La Luna piena in Bilancia di domenica ti regala uno sguardo più ampio sulla tua vita, un’armonia inaspettata: ciò che sembrava un tuo difetto diventa invece un tratto distintivo, qualcosa da mostrare con orgoglio. Lascia che il vento cambi direzione, tanto sei sempre tu a decidere dove andare e questa volta, forse, non andrai da solo.

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Hai mai avuto quella sensazione di camminare tra due mondi, dove la realtà si amalgama con i sogni? Questa settimana, ti trovi proprio lì, tra il visibile e l’invisibile. Con Mercurio che torna diretto nel tuo segno, finalmente stai nel flow, trovi le parole giuste, anche grazie alla tua grande sensibilità e la confusione si scioglie come nebbia al mattino. È come se il destino stesse facendo un piccolo, ma potente aggiornamento, e tu, senza forzarti troppo, trovi finalmente la strada. Emozioni e intuizioni sono forti, come onde che ti sussurrano segreti: le risposte che cerchi non sono più lontane, ma sono qui, nel silenzio dei tuoi pensieri e nella dolcezza dei tuoi sogni.

Voto 8 e mezzo