L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo 2023: Scorpione e Cancro con Saturno a favore Eccoci qui all’oroscopo della settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 marzo 2023! È questa la settimana del passaggio di Saturno, pianeta molto temuto, dal segno dell’Acquario a quello dei Pesci, dove resterà per 3 anni.

L'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 marzo 2023, è particolarmente intenso dal punto di vista astrologico. La settimana inizia con la luna piena nel segno della Vergine e, soprattutto, continua con il passaggio di Saturno nel segno dei Pesci.

Oroscopo settimanale 6 – 12 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Saturno, il pianeta che anticamente veniva definito "il malefico", resterà nel segno dei Pesci per 3 anni. Questo aspetto potrebbe portare confusione dal punto di vista politico ma anche una maggiore importanza agli aspetti spirituali, creativi ed emotivi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Di Saturno che cambia segno zodiacale poco te ne importa, caro Ariete, e non solo perché anche nella nuova posizione non ti toccherà particolarmente, ma soprattutto perché in questo periodo periodo hai la sensazione di stare da Dio. In effetti, non è solamente una sensazione perché Venere, Marte e soprattutto Giove che transita nei tuoi gradi ti portano amore, felicità e tanto, ma tanto desiderio di condividere tutto quello che hai. Saturno quindi, anche quando dovesse sollevare qualche problema, non ti spaventa.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Tu sei uno di quei segni zodiacali che dovrà festeggiare non solo l'uscita di Saturno a sfavore (della terza decade) ma addirittura l'ingresso di Saturno a favore (della prima decade). In questi giorni, poi, grazie anche a Mercurio puoi godere della chiarezza e della lucidità di pensiero, due aspetti che non sempre in te funzionano alla grande! Quanto ti piace renderti utile per le persone a cui vuoi bene.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il tuo periodo da super poteri, quello che ti dona Marte nel tuo segno zodiacale da un pezzo, potrebbe subire un piccolo rinculo.Tutta colpa di Saturno, che si mette a sfavore dei nati nel mese di maggio. Per il momento, però, sono ancora così forti le energie che ti guidano ogni giorno che non avrai alcuna intenzione di mettere la testa su cose noiose come i problemi. Per il momento Saturno lo ignori.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Nonostante tu sia uno dei segni zodiacali più emotivi, questo Saturno a favore ti piace parecchio. Ti permetterà di costruire e di mettere ordine di modo che tutte le tue sensazioni trovino la giusta applicazione quotidiana. Praticamente un sogno! Ora, nello specifico, questa settimana c'è ancora poco desiderio di costruire in due ma confido nella prossima.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non vorrei allargarmi troppo, caro Leone, nel dire che questa potrebbe essere la settimana più bella di tutto il tuo 2023! Certo, ricordati che questa estate è prevista addirittura una sosta del pianeta dell'amore proprio nel tuo segno, ma ne riparliamo. Adesso pensa a festeggiare l'uscita di Saturno e finalmente la voglia di amare appassionatamente e senza alcuno sconto. Ci sei mancato.

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sembra proprio che le stelle ce l'abbiano con te! Se Marte continua a torturarti e a innervosirti, Mercurio ti ha tolto la lucidità intellettuale, e adesso ci si mette pure Saturno a portare a galla i problemi, soprattutto se sei nata nel mese di agosto. Almeno per questa settimana, direi che puoi spegnere il cervello e fare solo cose folli. A chi ti critica puoi dire di lamentarsi con Saturno, appunto.

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti è piaciuto molto avere Saturno a tuo favore negli ultimi tre anni, perché si sa che adori i piani ben riusciti! Adesso, però, concentrati sulla necessità di trovare un equilibrio tra il tuo desiderio di possesso e potere e l'insofferenza evidente verso chiunque ti circondi. Venere ti rende insopportabile.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tu, con mercurio e Saturno a favore sei davvero inarrestabile. Poco te ne importa di goderti l'amore, perché hai davvero grandi progetti da mettere in piedi. Sei il miglior ingegnere di te stesso che potessi assumere! È bello vederti riprendere in mano la tua vita, e soprattutto credere in te stesso come non ti capitava da tempo.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ci mancava solo Saturno contro! Si preoccupino però per tutto il 2023 soltanto i Sagittario nati nel mese di novembre. Tutti gli altri salvi! Per fortuna, però, in questi giorni c'è Venere ad addolcirti e qualsiasi problema dovesse venire a galla tu lo scaccerai, come si fa con le zanzare quando cercano di disturbare il tuo pisolino.

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il tuo amato Saturno torna a favore, e ritieni ancora più del solito di doverti concentrare più su te stesso che non su chi attorno chiede amore. Giove e Venere ancora sfavore riducono al minimo la voglia di condividere, fosse anche il posto sull'autobus. Tu te ne stai bene per i fatti tuoi dove nessuno osa contraddirti.

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Saturno ti lascia ma, diciamocelo, non è il caso di disperarsi. Anzi, sono sicura che ti abbia lasciato più saggio che mai! Quindi adesso goditi queste ultime settimane di Venere e Marte entrambi a favore e datti da fare per sfruttare sesso e amore più che puoi. È finalmente tornata la leggerezza che ti mancava.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Accogli Saturno nel tuo segno zodiacale con la stessa voglia di metterti in gioco di un ragazzo alla sua prima partita di calcio. Vuoi proprio far vedere chi sei, soprattutto a chi sugli spalti sta facendo il tifo per te. Per fortuna adesso hai anche Mercurio a favore, che ti dona una grande capacità di dialogo, soprattutto con te stesso.

Voto 9