L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 giugno 2022: coccole dai segni di terra L’oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 giugno 2022 per fortuna avrà Mercurio in moto diretto e non retrogrado. Il che è un sospiro di sollievo per Scorpione, Leone e Acquario che hanno rischiato gaffes fino ai giorni scorsi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 giugno 2022, abbiamo come l'impressione che i pianeti si siano placati, che ci diano un attimo di tregua. Forse per concentrarci sull'inizio ufficiale dell'estate che sta per arrivare. In tutti i casi, Venere continua a riscaldare i cuori dei segni di terra mentre Marte a rendere particolarmente sexy ed irresistibili i segni di fuoco, come se ce ne fosse stato bisogno!

Oroscopo settimanale 6 – 12 giugno 2022: le previsioni segno per segno

L'unica particolarità astrologica da segnalare per questa settimana sarà Mercurio, il pianeta del pensiero ma anche della comunicazione, che ritorna a muoversi in modo diretto. Riprende dagli ultimi gradi del Toro nei quali è finito come con una retromarcia senza controllo e si dirige spedito verso il segno dei Gemelli. Quanto meno la confusione dovrebbe dissiparsi come il vapore quando finisci di fare la doccia calda.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Niente caro Ariete, continui ad essere uno dei segni baciati dalla fortuna soprattutto grazie a quel Giove che si è piazzato nel tuo segno zodiacale come un ombrellone in prima fila e non ha nessuna intenzione di schiodarsi. Ti senti fighissimo, sicuro di te e soprattutto non hai nessuna intenzione di prendere in considerazione limitazioni, problematiche, o anche solo qualche accorgimento cautelativo. Sei così proiettato verso i tuoi obiettivi che a chiunque provi anche soltanto a rallentarti tu sfanali e strombazzi.

Voto 9 e mezzo e tanta invidia

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con Venere e Mercurio nel tuo segno zodiacale riesci a goderti la vita ignorando completamente Saturno che continua a dare fastidio. Mi sembra un'ottima tattica quella di rispondere ai problemi che vengono a galla soffocandoli con piaceri di ogni genere. Dall'amore al cibo, dal divertimento all'ozio, sarai davvero bravissima a fare tutto e solamente quello che ti va. Chi dovesse osare disturbare i tuoi piani verrebbe immediatamente imbavagliato. Cosa, peraltro, che potrebbe anche risultare particolarmente sexy.

Voto 8 per il sexy.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Nell'attesa che ritorni Mercurio a renderti il segno con il quale chiacchierare sarà più divertente, ti consiglio di aprire la tua mente a tutta quella sfera mistica, spirituale e magica.Un po' meno aperitivi e un po' più lezioni di yoga, insomma! Tutto questo perché i pianeti nel segno del Toro potrebbero davvero renderti particolarmente sensibile e profondo, capace di arrivare con un solo sguardo a capire i bisogni tuoi e di quelli che ti circondano, cosa per la quale normalmente ti sarebbero servite almeno una decina di sedute dallo psicologo.

Voto 8 nonostante tutto.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Il tuo amore e soprattutto i tuoi rapporti sociali saranno come sopra le montagne russe: pigro e solitario ma tanto desideroso di raccogliere le attenzioni di chi ti circonda. Ovviamente comprendere i tuoi desideri sarà assolutamente impossibile ma per chi oserà con coraggio avvicinarsi a te che ringhi, ci saranno davvero bellissime sorprese. La tua vita quotidiana sarà fatta di dolci routine da tenere tutte per te, anche con una certa gelosia. Che nessuno osi entrare nei tuoi solitari programmi di coccole.

Voto 6 perché proprio sei enigmatico.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sarà assolutamente impossibile, ancora meno del solito, farti ragionare! Tu ti senti invincibile, potentissimo e credi che l'empatia qualche volta vada chiusa nel bidone dell'umido in attesa che qualcuno te la porti più lontano possibile. Così, nelle prossime ore, metterai al primo posto quello che desideri per te stesso e molto, ma molto più in giù, quello che ti è capitato per sbaglio di ascoltare che desiderino gli altri. Per fortuna sei molto affascinante.

Voto 7 ma tieni a freno l'ego.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Hai voglia di riscoprire le piccole gioie nella vita che avevi temporaneamente dimenticato ma soprattutto di farle diventare il tuo unico appuntamento in agenda per la prossima settimana. Venere e Mercurio entrambi a favore ti faranno capire quanto sia davvero facile fare la scelta giusta: basta ascoltare il cuore e le emozioni. Certo, la faccio facile io ma so che in questi giorni capirai perfettamente anche tu.

Voto 7 per aver acceso l'empatia.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Con Marte ancora in opposizione per tutta la settimana sarai sempre stanca, intrattabile, inconsolabile e a tutti coloro che ti dicono che fare sport aumenta le endorfine (e quindi la felicità) sei pronta a tirare un pugno per poi tornare a stenderti comodamente e pigramente sul divano. Tutti coloro che possono aspettare ad affrontare discussioni importanti con te sono caldamente consigliati di farlo perché non rispondo alle tue esplosioni di vaffa arretrati.

Voto 5 e non vorrei essere stata ottimista.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Con Venere e Mercurio in opposizione, persino le tue paranoie sembrano schizzare come le palline del flipper e scontrarsi anche con i principi e i valori più saldi e solidi. Sarai innervosito da chiunque ti stia troppo vicino e, per quanto ti riguarda, troppo vicino è quando puoi sentire che cosa dice. Se potessi isolarti come i gli studiosi delle foche al polo lo faresti immediatamente.

Voto 5 ma lascia stare le foche al polo.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Così vitale, energico e con tantissima voglia di raccontarlo a tutti quelli che incontri (e che magari nemmeno conosci) non ti si vedeva davvero da tempo. Hai un sorriso stampato in faccia e tante di quelle energie per cui sarà già tanto se starai seduto giusto il tempo di fare pipì. In compenso, la voglia di accumulare esperienze ti renderà sempre il primo della compagnia ad alzare la mano per aderire a qualsiasi proposta, soprattutto le più strampalate.

Voto 8 per le proposte strampalate che ami.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Comprensivo così non ti si vedeva davvero da tempo, anzi! Hai davvero voglia di stare a sentire quello che pensano le altre persone e soprattutto di creare armonia intorno a te persino cedendo di qualche passo sulle tue convinzioni, i tuoi gusti e le tue preferenze. Insomma sarai disposto anche a non essere tu a decidere, persino in coppia, pur di lasciare spazio a chi ti sta intorno. In fondo ti renderai conto del fatto che quando creiamo armonia le cose più belle avvengono con naturalezza. Ma quanto è saggia questa astrologa???

Voto 7 per la saggezza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sarai deciso senza nemmeno l'ombra di un ripensamento, di un momento di malinconia, di una titubanza emotiva. I sentimenti sono stati chiusi nel freezer insieme agli stampini per i ghiaccioli e tu vai dritto per la tua strada proprio come ti vuole Saturno. Sei così deciso che se dovessi incontrare un rappresentante delle forze dell'ordine anche lui si fermerebbe per cederti il passo. Hai l'impressione di aver azionato la sirena come l'ambulanza e che quindi nessuno ti stia tra i piedi.

Voto 8 e sto proprio zitta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

E' bene che si stia molto ma molto attenti a calpestare o anche solo a guardare troppo intensamente quello che ti appartiene. O che vorresti ti appartenesse. Sei geloso e soprattutto pronto a scattare in difesa di chi ami come Will Smith col famoso schiaffo per difendere la sua Giada. Ecco, ci siamo capiti, meglio non mettere alla prova la tua pazienza.

Voto 7 ma conta fino a centomila.