L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio 2025: Pesci e Gemelli confusi Nell'oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio 2025, Marte retrogrado rientra in Cancro, incoraggiando a rivedere e rafforzare le proprie azioni emotive, mentre Mercurio in Capricorno porta pragmatismo nella comunicazione.

L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio 2025 e le previsioni segno per segno: Marte retrogrado rientra nel segno del Cancro lunedì, suggerendo un cambio di ritmo: i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno) saranno invitati a rivedere i propri approcci alle situazioni emotive e pratiche. Sempre lunedì, Mercurio in Sagittario quadrato a Nettuno potrebbe portare confusione o malintesi, soprattutto per la terza decade dei segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci), a cui converrà verificare le informazioni prima di agire.

Mercoledì, con l’ingresso di Mercurio in Capricorno, l’attenzione si sposta verso una comunicazione più concreta e organizzata, un vantaggio soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), ma anche per Pesci e Scorpione. Tuttavia, giovedì il Sole in Capricorno in quadratura a Chirone potrebbe mettere in luce vecchie ferite o insicurezze, spingendo i segni cardinali a lavorare sulla propria resilienza emotiva. Infine domenica, Marte retrogrado in Cancro in trigono a Nettuno apre una finestra per intuizioni e connessioni profonde, complice anche la Luna in Cancro, specialmente per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), che potranno trasformare i sogni in un terreno fertile per la crescita personale.

Oroscopo settimanale 6-12 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 6 al 12 gennaio 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Settimana da gestire con calma e misura per te, caro Ariete. Sembri una fiammella che si alza controvento: intensa, ma che rischia di sfarfallare. Lunedì e martedì, la Luna nel tuo segno ti fornisce una buona carica, ma Marte in aspetto poco simpatico frena gli entusiasmi. Non è il momento di lanciarti in battaglie inutili o di tirare troppo la corda: la strategia non è il tuo mondo, ma ogni tanto vale più di mille esplosioni di carattere. Da mercoledì poi, potresti sentirti perso in una rete di discorsi fitti e impegni da rispettare, soprattutto se sei della prima decade. Cerca di rallentare un po’ in attesa del weekend che sembra portare un po’ di leggerezza, anche se domenica le emozioni potrebbero essere più instabili di quanto vorresti.

Voto 6 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Immagina di bere un bicchiere di vino rosso decantato a lungo: ogni sorso ti restituisce pace e piacere, un po’ di respiro dopo giorni agitati. Ti scrolli di dosso le tensioni e ritrovi il tuo passo, quello lento ma sicuro, come un ballo che conosci a memoria. Le relazioni si distendono, le parole scorrono più fluide e persino le questioni pratiche sembrano trovare la loro giusta collocazione. È il momento di concederti qualcosa di bello: una cena speciale, un acquisto che desideravi da tempo o magari semplicemente una pausa per respirare a pieni polmoni.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Venere vi lancia sguardi storti e mette il broncio, ma per fortuna questa settimana avete la Luna a vostro favore, soprattutto venerdì e sabato quando, entrando nel vostro segno, sarà come un vecchio amico che arriva con pizza e gelato nel momento più opportuno, riportando leggerezza e buonumore. Prendete le cose un po' meno sul serio e cercate di capire cosa volete davvero dagli altri. Flirtate con la vita, ma senza innamorarvi delle sue provocazioni: scegliete voi a chi aprire la porta e a chi no.

Voto 6 + +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei come un pittore ispirato che però deve fare i conti con una tela troppo piccola per contenere tutto il suo immaginario. Venere in Pesci ti regala pennellate morbide di emozioni, sfumature calde che illuminano il cuore, ma Mercurio in Capricorno ti invita a stare con i piedi per terra: sogna pure, ma con la lista della spesa in mano. Marte torna nel tuo segno e sembra dirti: Ora ritrova la tua forza nelle radici, poi avanza. Domenica sarà il tuo gran finale di settimana: con Marte e Nettuno alleati a ispirarti e anche la Luna al tuo fianco, diventi un alchimista di sogni e realtà. È il momento di fidarti del tuo intuito, di lasciar andare le paure e trasformare ogni esitazione in un passo deciso. "Non si vede bene che col cuore", scriveva Saint-Exupéry, e il tuo cuore ora è un faro.

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

I nati della terza decade hanno ancora mille idee in testa, ma occhio a non perdere il filo perché la nuvoletta fumosa di Nettuno è pronta a confondere dialoghi e scambi: potresti dire "buongiorno" al tramonto, ma poco male. Mercoledì e giovedì, con la Luna storta, forse ti sentirai un po’ come un re senza corona a cui sembra di ricevere più critiche che applausi, ma forse è solo una tua impressione. Il resto della settimana, invece, fila liscio e nel weekend il palcoscenico torna a essere tuo.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Venere opposta ti fa sentire un po' come un attore in una commedia romantica nel momento in cui l’amore sembra sfuggirgli. La settimana inizia con quel brivido di incomprensione nelle relazioni, un po' come se stessi cercando il “perché” mentre tutti intorno a te fanno un gran caos. Ma poi Mercurio avanza nel segno del Capricorno e, finalmente, arrivano le risposte giuste e i segnali chiari, soprattutto se sei della prima decade, e tutto diventa più semplice. E come diceva Rumi, “Tu non sei una goccia nell'oceano, sei l'oceano in una goccia”. L'amore non è solo quello che speri, ma è dentro di te, e la chiarezza che arriva ti aiuterà a trovare l'equilibrio.

Voto 6/7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana per te, cara Bilancia, assomiglia a un viaggio con una vecchia macchina, dove i freni sembrano non rispondere sempre come dovrebbero soprattutto quando le strade si fanno più tortuose. Lunedì e martedì partono con il piede sbagliato, anche l'aria sembra pesante, un po' come quando si prova a respirare con il naso tappato. Ma poi, piano piano, riesci a trovare il ritmo, anche se ogni passo sembra richiedere un po' più di energia. Le incomprensioni e le tensioni sono inevitabili ma potresti scoprire che, proprio nel caos, emergono le verità che non hai avuto il coraggio di affrontare prima.

Voto 5 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte e Venere sono davvero dalla tua parte questa settimana, creando l’atmosfera perfetta per flirtare e lasciarti andare. E poi domenica, con la Luna in Cancro e Marte che dialoga con Nettuno, si aggiunge quel tocco di magia e passione che rende tutto ancora più intrigante. Se qualcosa o qualcuno ti stuzzica, non aver paura di fare il primo passo: il tuo magnetismo è alle stelle e l’ardore è nell’aria. L’amore potrebbe arrivare in modo inaspettato, in qualsiasi modo e con un pizzico di follia.

Voto 8 + +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere in Pesci ti fa sentire un po' come un esploratore perso in un sogno, mentre la Luna in Gemelli, tra venerdì e sabato, ti spinge a navigare tra mille idee e possibilità. È come se fossi in un continuo movimento tra mondi diversi, con la testa che vola e il cuore che segue il flusso. Non farti prendere dal panico: lascia che la settimana ti sorprenda, senza cercare di mettere tutto in ordine. Se hai voglia di farti un giro tra le nuvole, fallo, ma senza dimenticare di tornare ogni tanto con i piedi per terra.

Voto 6 – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non è il vento che determina la direzione, ma la tua vela. Questa settimana, caro Capricorno, potresti sentire il vento contrario e la vela tirata in tutte le direzioni. I sentimenti sembrano onde alte, che sbattono contro il tuo scoglio di razionalità. Ma, come sempre, tu sai come tenere la rotta. La Luna un po' capricciosa a inizio settimana e anche domenica ti gioca qualche scherzo emotivo, ma il mare del cuore è fatto per essere navigato, non temerlo. Anche perché Venere ti lancia un piccolo sorriso e Mercurio ti aiuta a tenere il timone saldo. Insomma, con la giusta attitudine, la settimana si trasforma in una danza tra ragione e sentimento, con te che sei sempre uno dei più bravi ballerini.

Voto 6 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana per te è come una pausa rigenerante, il momento perfetto per rallentare e ricaricare le batterie. Dopo tanta corsa, finalmente ti ritrovi a goderti un po' di tranquillità. Mercoledì e giovedì, qualche piccolo ostacolo potrebbe portarti a riflettere su cose pratiche, quelle che tendi a trascurare quando sei preso da altro. Ma, in generale, la settimana ha un ritmo piacevole, uno spazio in cui puoi riprendere fiato e allontanarti dalla frenesia del mese passato. È il momento giusto per ritrovare te stesso nella calma, per riscoprire il piacere del tempo che scorre senza fretta.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’amore scorre facilmente, tutto sembra in sintonia, come se fosse il momento perfetto per lasciarvi andare. Le relazioni, romantiche e non, si intrecciano con una comprensione che rende ogni interazione fluida e naturale. Ma non è solo idealismo e sogni, c’è anche una spinta a tradurre tutto questo in azioni concrete. Sai come prendere ciò che il cuore ti suggerisce e utilizzarlo per costruire con mano sicura. Come diceva David Bowie, “We can be heroes, just for one day.” Sei pronto a essere il protagonista della tua storia, senza paura di mostrare il tuo vero io, con tutte le sue sfumature e il suo incanto.

Voto 8 e mezzo