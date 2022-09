L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 settembre: Capricorno e Vergine vogliono le coccole L’oroscopo della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 settembre 2022 parla chiaro: i segni di terra hanno voglia d’amore, prima di tutto per se stessi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci all’oroscopo della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 settembre 2022. Venere entra nel rigoroso segno della Vergine, e sembra proprio che l’elenco dei buoni propositi ci attenda a bracci conserte. Pronto a sentire che cosa abbiamo da dichiarare!

Oroscopo settimanale: le previsioni segno per segno

Con Venere in Vergine, i segni di terra mostreranno amore e dolcezza, non solo per il partner ma anche per i loro stessi piaceri. Non rifiutate un loro invito a cena, sarà una bellissima esperienza!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ma chi l’ha detto che settembre sia il mese della rimessa in fila dei buoni propositi per l’autunno?? Perché tu fai finta di non sentire dato che hai voglia di continuare a divertirti indisturbata. Stai solo attento a Giove, sta nel tuo segno ma in moto retrogrado, quindi la sua fortuna non è sfacciata come questa estate. La sicurezza in te stesso che porta, soprattutto se sei della prima decade, potrebbe farti esagerare con gli azzardi. “Stai schiscio” come si dice a Milano!

Leggi anche Oroscopo del 31 agosto 2022

Voto 7 ma trattieni gli entusiasmi.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con Venere a tuo favorissimo e Marte in Gemelli, nessuno fermerà la tua voglia di viziarti come un marajà la domenica. I doveri, se proprio saranno necessari, verranno solo dopo svariate sessioni di piacere, sia singolo che in coppia. Insieme a te siamo sicuri di capire che cosa significhi “godersi la vita”!

Voto 7 e mezzo non serve nemmeno che ti dica perché!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sarà una settimana di battibecchi, ma tutti interiori! Venere a sfavore si scontra con Marte a favorissimo. In tutti i casi la pazienza non sarà nemmeno all’ultimo posto delle tue qualità, proprio non pervenuta! Vuoi tutto e subito e fai i capricci. In compenso mantieni il fascino dello str******o e di chi non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi.

Voto 6 se trovi qualcuno sensibile a questo tipo di fascino.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L’amore torna a riscaldare il tuo cuoricino e a te va bene così, non chiedi altro dalla vita. Sei anche un po’ malinconico, ma si adatta perfettamente alla stagione. Sei di poche parole e tanti baci, direi che la cosa non turba nessuno e che anche tu non senti il bisogno di dire per forza cose intelligenti. Nel tuo silenzio ci stai benissimo!

Voto 7 per le coccole

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Diciamoci la verità, con te Venere, il pianeta dei piaceri e degli amori, è stata proprio benissimo. Peccato che abbia dovuto lasciarti per quella noiosona della Vergine (l’hai detto tu, mica io)! Insomma per fortuna c’è Marte e anche Giove, quindi comunque non ti demoralizzi, forse, almeno ci provi.

Voto 6 se riesci a vivere dei ricordi della settimana scorsa

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il grande annuncio è che Venere è entrata nel tuo segno e tu, anche se sei una che dice di innamorarsi dell'intelletto e delle grandi personalità, sbrodoli. Diciamoci la verità. E ti fa bene perché ammorbidisce Marte contro che ti vuole spazientita, innervosita, scocciata e sfaticata. Insomma fa media.

Voto 7 per i baci.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio ti fa sempre più sveglia e Marte sempre più coraggiosa. Hai capito che ti piace parecchio dire quello che pensi e persino polemizzare un po’. Nessuno ti fermerà dal portare avanti le tue battaglie. Sappi che questa veste da pasionaria ti rende proprio sensuale.

Voto 9 e spero che non te la prendi con me!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il tuo cuoricino inizia piano piano a scongelarsi e il sorriso a ripresentarsi senza preavviso sulla tua faccia! Ottima notizia. Diciamo che sei in riabilitazione emotiva, devi fare gli esercizi come dopo che ti sei rotta la gamba! Allenati a dire cose carine, poche per volta.

Voto 7 sulla fiducia!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti davvero come quello che non viene invitato alla festa, Sagittario! Non capisci come sia possibile, ma ti evitano tutti peggio di chi si gratta insistentemente. In effetti però se ci pensi di dire cose carine non hai alcuna intenzione. Forse è che sei poco simpatico?? Sì, te lo dico io!

Voto 5 e adesso sai perché

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Chi se ne frega se il tuo cervello va a rilento come la macchina che sta esaurendo anche la riserva di benzina! Tu adesso hai l’amore. Venere dalla tua parte riscalda persino un duro come te. So che ne farai un ottimo uso soprattutto quando si tratterà di farti perdonare per qualche dimenticanza nei doveri lavorativi . È che nessuno se lo aspetta da te!

Voto 8 per l’amore, nonostante tutto!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei sempre più fico, ma tu sembri quasi non accorgertene, e la cosa ti rende ancora più irresistibile! Goditi questa sensazione di poter fare davvero di tutto, senza paure, senza limiti, senza alcun dubbio. La fiducia nel futuro e nell’universo intero ti aprirà tutte le porte!

Voto 10! Te lo meriti!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Non so bene come dirtelo Pesciolone, ma non sarà proprio la settimana più semplice della tua vita! Marte e Venere entrambi che ti guardano storto quando nessun pianeta ti dà una mano significativa. Insomma ti consiglio di chiuderti in casa… e di non rispondere al telefono! Ok??

Voto 5, no comment!