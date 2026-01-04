L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026: Capricorno e Vergine determinati e intensi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella settimana dal 5 all’11 gennaio 2026, il cielo resta dominato dalle energie capricornine, con Sole e Venere che si congiungono martedì, aprendo un periodo favorevole per armonizzare relazioni e progetti concreti. Giovedì Venere si unisce a Marte in Capricorno, rafforzando determinazione e chiarezza d’azione e portando concretezza anche nei sentimenti.

Mentre il fine settimana porta l’opposizione di Sole, Venere e Marte a Giove in Cancro, che richiede equilibrio tra ambizione personale e attenzione agli altri e stimola aggiustamenti nelle relazioni e nelle responsabilità quotidiane. I segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) sentiranno in modo più diretto questa spinta all’azione concreta, mentre i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) saranno più sensibili alle tensioni tra desideri personali e bisogni emotivi, trovando occasione per ridefinire confini e priorità. La settimana invita a muoversi con prudenza ma anche con coraggio, a valorizzare relazioni e progetti senza perdere il passo verso gli obiettivi concreti.

Oroscopo settimanale 5-11 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco il primo oroscopo settimanale del 2026 con le previsioni per tutti i segni zodiacali dal 5 all'11 gennaio.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Con tutti quei pianeti in Capricorno che ti fanno sgambetti, l’amore non è certo una priorità questa settimana e più che incontri, incontri tu scuse valide per restare per conto tuo. Sì, perché la tua disponibilità emotiva è la stessa di chi lavora al front office quando è finalmente in ferie e non ha voglia di scambiare parole con nessuno. Dai retta a me, con questo umore riduci le conversazioni all’essenziale, così da non fare troppi pasticci. È una settimana perfetta per sparire un po’ e chi ti cerca dovrà avere pazienza ma, in fondo, è un problema che non devi accollarti tu. Ti aspetteranno.

Voto 5/6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Rientri dopo le feste nel mondo reale come su quei treni panoramici diretti in Svizzera con i finestrini enormi, dove si sta seduti comodissimi e intanto il panorama scorre, largo, bellissimo, impossibile da ignorare. Anche se torni alla routine, il tuo sguardo resta aperto, meno incastrato nei dettagli quotidiani perché

hai voglia di bellezza, di prospettive ampie e di cose fatte bene ma senza fretta. Riprendi i ritmi con naturalezza, ma soprattutto senza far scomparire del tutto l’aria da vacanza. E no, non hai proprio nessuna intenzione di chiudere subito le tende di questi fantastici finestrini panoramici!

Voto 8/9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Tutta questa serietà in giro, da rientro dalle ferie, vi mette una sottile agitazione. Il mondo chiede concretezza, scadenze, facce concentrate e voi vi guardate intorno chiedendovi quando è diventato tutto così impegnativo, se fino a ieri stavate ancora a giocare a tombola e a mangiare torroni. La sensazione di essere un attimo indietro vi punge, soprattutto perché nella vostra testa voi invece vi sentite tre scene più avanti di tutti gli altri. Vi serve aria leggera, non qualcuno che vi ricordi che le cose devono essere fatte subito e bene. Andate di sorriso accondiscendente, ma poi ricalibrate i tempi con i vostri ritmi, laddove potete.

Voto 6/7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Non ti piaci allo specchio (anzi ti senti proprio una Befana!), ti irriti per cose minuscole, pensi troppo e capisci poco: una combo che vorresti evitare come un gruppo WhatsApp attivo alle 7 del mattino, ma che, purtroppo, questa settimana ti avvolge. La frustrazione sale, le parole si accavallano e le intenzioni si perdono per strada. Anche l’amore sembra parlare una lingua diversa dalla tua e non trovi nemmeno i sottotitoli che ti possano aiutare. Io ti consiglio di rimandare le grandi decisioni, di affrontare questi giorni con un po’ di sarcasmo, tanto comfort food, comfort tv, comfort letture e qualsiasi altra cosa ti possa essere un po’ da sollievo.

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non stai fermo, non stai zitto e soprattutto non aspetti. C’è voglia di fare, di muovere le cose, di accendere conversazioni e magari anche qualche polemica, comunque sempre in modo elegante. Se il mondo va lento, tu acceleri. Se qualcuno esita, tu hai già deciso anche per lui. Sei un po’ come Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi: imprevedibile, pieno di brio, capace di girare ogni situazione a suo favore.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sei come Zendaya sul red carpet (non te lo aspettavi, eh, che ti avrei paragonato a lei, lo so): elegante, precisa, sul pezzo, ma con un guizzo birichino che fa capitolare tutti. Sai quello che vuoi, lo fai sembrare facile e, nel frattempo, lasci intendere che potresti anche stravolgere le regole solo per tuo puro divertimento. Ogni tuo gesto è calibrato, ma c’è un non so che friccicorello in quello che fai, che sia un sorriso, uno sguardo o un commento. Sei concreta, sì, ma anche irresistibilmente sfiziosa e ti consiglio di vivere questa settimana ad alto volume, perché tanto non darai fastidio a nessuno, anzi.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana certe questioni domestiche e familiari cercano di tirarti per il maglione. Cose da sistemare, equilibri da rivedere, umori altrui che chiedono attenzione, ma di cui tu non hai la minima voglia di prendertene carico. Anche se il clima è un po’ rigido e ti chiede concretezza, tu non reagisci, rimandi, lasci decantare e io non posso darti torto. Settimana da gestire con eleganza strategica, di cui tu sei campione: fai ciò che serve, senza farti risucchiare dalle incombenze che pressano.

Voto 5/6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei uno che parla poco, ma quando lo fai con cognizione di causa, come in questi giorni, le persone attorno a te si zittiscono, perché le tue parole colpiscono nel punto esatto dove devono colpire e tu hai una gran voglia di farle girare e di condividerle perché sai che funzionano.Sei brillante senza sforzarti, con quella sicurezza tranquilla di chi coglie il punto clou delle situazioni. Anche le conversazioni leggere con te hanno un sottotesto interessante, come se tu avessi sempre un piano di lettura più profondo che coinvolge magneticamente i tuoi interlocutori.

Voto 8 + +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La testa, che di solito corre come un motorino con la marmitta truccata, decide sorprendentemente di non partire a mille, caro Sagittario. Ti prendi i tuoi tempi, fai le cose con più calma e noi sappiamo che per te è un evento raro, da cerchiare sul calendario. Sono giorni in cui hai voglia di goderti quello che hai senza pensare subito alla prossima avventura, come se scoprissi che il divano non è un nemico, ma che qualche volta può essere un alleato fidato per ricaricare le batterie e riempire la faretra di tutte le frecce che sarai pronto poi a scoccare nel 2026.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei uno dei protagonisti indiscussi di questa settimana, amico mio. Occupi spazio nel mondo, sempre nella tua modalità non chiassosa, ma è come se l’universo avesse puntato un riflettore proprio lì dove passi tu e, mi raccomando, vedi di non scansarti. Sei centrato e presente, con una sicurezza sobria molto affascinante che fa sì che gli incontri diventino interessanti. Sì, perché sotto la tua aria composta scorre una corrente decisamente più speziata pronta a farti e far divertire chi avrà a che fare con te.

Voto 9

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Tu che di solito guardi il mondo con un certo distacco ironico, caro il mio bell’Acquario, questa settimana sei un vero e proprio tenerone e ti ritrovi come se fossi al cinema di fronte a una commedia leggera ma, invece di ridere per le battute, ti commuovi per una scena secondaria, tipo un cagnolino che attraversa la strada da solo sotto la neve. Non ne comprendi bene il motivo, ma ti succede e basta. Non fare troppe analisi e, se l’emotività arriva, lasciala scorrere, asciuga la lacrimuccia con discrezione e poi torna a vivere la vita di tutti i giorni. Tanto, a breve, questa versione soft di te cederà il passo all’Acquario di sempre, quello più lucido e distaccato, pronto a riprendere il suo ritmo naturale.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Gli altri vi guardano come se foste una scogliera affidabile: arrivano le onde, ma voi restate lì, calmi, presenti, sorprendentemente solidi, anche se dentro siete morbidi come sempre. Le persone intorno a voi si appoggiano, chiedono, si confidano e voi ci siete ascoltando in maniera delicata. Una delicatezza che diventa presenza concreta. Siete dei pilastri silenziosi e affidabili che riescono a reggere e sostenere chi, in questo momento, da solo non ce la fa e, per tutto questo, siete amati e ammirati.

Voto 8 e mezzo