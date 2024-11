video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre 2024: Ariete e Sagittario intrepidi Nell'oroscopo della prossima settimana dal 4 al 10 novembre 2024, Marte che entra in Leone porterà audacia e volontà di affermazione, favorendo nuove iniziative soprattutto per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 4 a domenica 10 novembre 2024, Marte entrerà nel segno del Leone, stimolando una potente volontà di affermazione soprattutto fra i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), sebbene l'opposizione con Plutone potrebbe far emergere conflitti latenti o dinamiche di potere da affrontare con consapevolezza. Il trigono che Marte farà con Nettuno porterà anche un tocco di idealismo, invitando a coniugare sogni e azioni concrete. A inizio settimana, il Sole in Scorpione sarà trigono a Saturno, favorendo un’attitudine disciplinata e riflessiva per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), ma anche per Vergine e Capricorno. Sabato, Venere in Sagittario farà quadrato a Nettuno, creando un clima di incertezza nelle relazioni e spingendo a ridefinire i confini tra realtà e fantasia, soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci).

Oroscopo, le previsioni settimanali dal 4-10 novembre 2024 segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 4 al 10 novembre 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Domanda per te, Ariete: sei pronto a tornare a farti sentire? Questa settimana ti vede in crescita, con un cielo che finalmente si mette dalla tua parte e che ti porta energie a non finire. Se senti che è il momento di mettere in chiaro le cose, fallo! La tua capacità di parlare con incisività e di aprire nuove prospettive sarà molto efficace, al punto da sorprendere e convincere anche chi ti aveva sottovalutato. Ricorda, però, di dosare la tua carica esplosiva, e di inserire un po' di leggerezza nel tuo modus operandi: se saprai anche far ridere, la vittoria sarà doppia. Ah, e per il weekend prepara qualcosa di speciale perché l’amore ti aspetta con sorprese da film, soprattutto se sei della terza decade!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se alzi lo sguardo ti sembra quasi di vedere un cielo tempestoso sopra di te, dove nuvole scure si inseguono come a voler nascondere il sole e incupire il tuo umore. Per te della prima decade questo Marte scivolato in Leone potrebbe creare un po’ di attrito, facendo aumentare il nervosismo e portando a galla conflitti interiori di cui magari non avevi neanche consapevolezza. La chiave per affrontare questa fase turbolenta? Non lasciare che le emozioni non armoniche ti sovrastino! Prova a incanalare queste energie in altro: un pizzico di ironia può fare miracoli per smorzare la tensione e concederti qualche pausa potrebbe rivelarsi un vero toccasana. Magari, a quel punto, alzando di nuovo lo sguardo al cielo potresti veder spuntare un arcobaleno che ti farà esclamare: “È stato solo un temporale, non certo un uragano!”

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete mai notato come le parole possano trasformarsi in polvere da sparo? In questa settimana il vostro modo di comunicare potrebbe sembrare un campo minato. Con Mercurio e Venere in Sagittario, la tentazione di esprimervi liberamente sarà forte, ma attenti a non far scivolare le vostre opinioni in territori di conflitto: può esserci il rischio di far esplodere situazioni inaspettate. Se qualcuno vi invita a discutere, ricordate che il sarcasmo può essere divertente, ma evitate di trasformarlo in una gara di frecciatine! Marte in Leone vi offre una spinta, soprattutto per i nati nella prima decade, ma occhio a come la gestite, sempre meglio evitare decisioni impulsive, specie nel fine settimana. Non dovete accantonare il vostro spirito brillante, cercate solo di essere un po’ più cauti.

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ciao Cancretto! Inizi la settimana con una mente acuta e ben centrata, grazie alla combo Sole-Saturno che gioca a tuo favore, e sei in grado di affrontare anche le situazioni più spinose con rigore ma anche col tuo sorriso accogliente. Mercoledì e giovedì la Luna storta ti appesantisce un po’, ma tu sei come un granchio che danza sulla spiaggia: agile e delicato ma sempre pronto a ritirarsi nel suo carapace se le cose si fanno troppo intense e hanno bisogno di calma per essere elaborate. Domenica una bella Luna in Pesci fa espandere il tuo mondo interiore in una danza di intuizioni e visioni sospese tra sogno e risveglio, portando una maggiore empatia e apertura verso gli altri. Allora esci dalla tua chiocciolina, amico mio, e chiudi in bellezza la settimana con le persone che ti fanno stare bene!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Sole in quadratura in Scorpione ti fa sentire come se stessi portando il mondo sulle spalle ma, nonostante ciò, la tua forza non vacilla perché il focoso Marte entra nel tuo segno. Sei come una fiamma olimpica, difficile da spegnere e impossibile da ignorare, soprattutto se sei della prima decade. Grazie a Venere e Mercurio favorevoli poi, il tuo fascino e la tua creatività brilleranno senza eguali. Fai solo attenzione nel weekend perché potresti percepire un po' di disordine interiore. La Luna pesante di sabato potrebbe accentuare il tutto rendendoti un po’ drammatico (nel senso teatrale del termine, eh)… ma, in fondo, senza un po' di spettacolo, che Leone saresti altrimenti?

Voto 7 + + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

A volte la tua mente sente il bisogno di evadere verso lidi più sereni, soprattutto quando emergono tensioni nelle relazioni e quando ti demoralizzi pensando alle aspettative che gli altri hanno nei tuoi confronti. Il desiderio di staccare e respirare è forte, ma per fortuna, a metà settimana, la Luna ti offre il suo sostegno, portando con sé sollievo e un ritmo più lento. Sarà l’occasione ideale per riscoprire il piacere della cura dei dettagli e per prenderti del tempo per te stessa. Riflettere sulle tue priorità ti sarà d’aiuto, e, se necessario, sappi che dire “no, grazie” può essere liberatorio. E come dice Brené Brown, docente universitaria di tematiche sociologiche: “chi stabilisce i confini più sani è spesso chi ha il cuore più grande.”

Voto 6 – – –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Pronta a lanciarti in nuove avventure, Bilancia? Questa settimana sembra voler testare la tua pazienza e il tuo spirito d'intraprendenza. Venere e Mercurio, pronti a darti nuovi stimoli, amplificano il desiderio di cambiamento, ma il segreto sarà trovare un buon equilibrio tra realismo e sogni. Aspettati un po’ di caos emotivo tra venerdì e domenica, quando certe illusioni potrebbero sfidare la tua visione romantica; è come se stessi camminando su un filo sottile, dove ogni passo ti porta a scoprire una nuova prospettiva, ma con il rischio di perdere l'equilibrio. Cerca di mantenere leggerezza e ironia e, se serve, prendi le cose con un pizzico di filosofia, un po’ come se sbagliassi a prendere un treno ma poi ti imbattessi in un percorso ancora più interessante.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole nel tuo segno si allea con Saturno all’inizio della settimana e ti permette di scavare nelle tue ambizioni profonde. È come se i tuoi desideri più autentici prendessero forma, invitandoti a muoverti con calma, ma con la determinazione di chi sa esattamente dove vuole arrivare. Ma ecco, però, Marte che entra in Leone e potrebbe accendere una fiamma di ribellione, soprattutto per i nati della prima decade. La voglia di rispondere per le rime sarà forte ogni volta che qualcuno ti metterà alla prova o tenterà di intaccare la tua autonomia. Occhio, però: il fuoco va dosato, altrimenti c’è il rischio di perdere tempo in battibecchi inutili. Usa questa grinta come un’arma strategica e fai una pausa quando senti salire la pressione. Domenica la Luna in Pesci porterà un’atmosfera più morbida, ideale per un momento di distensione. Concludi la settimana lasciandoti alle spalle le tensioni accumulate e concentrati su chi o cosa ti fa stare bene.

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana Mercurio e Venere nel tuo segno fanno di te il protagonista di un’avventura estetica e irriverente, come se ti trovassi dentro a un film di Wes Anderson. È come se ogni tuo dialogo fosse un’occasione per sorprendere e incantare con citazioni sottili e dettagli curatissimi. In più, Marte, se sei della prima decade, ti dà quella spinta extra per far valere ogni tua battuta, ma attento a non perderti in illusioni e tranelli, specialmente nel weekend. C’è una dolce stranezza nei tuoi incontri questa settimana e ogni giorno ha il fascino di una scena orchestrata apposta per te: goditi il copione, ma resta vigile perché dietro ogni inquadratura potrebbe nascondersi un colpo di scena inaspettato!

Voto 8 – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa settimana rappresenta per te un'opportunità preziosa per rifocalizzarti sui tuoi obiettivi e affinare le tue strategie come un abile scacchista pronto a muovere i pezzi giusti per ottenere la vittoria. Il Sole in Scorpione, in aspetto a te favorevole, ti offre una spinta che ti permette di guardarti dentro e, con la Luna nel tuo segno mercoledì e giovedì, ti farà sentire ancor più motivato e concentrato. Sono giorni ideali per lavorare su progetti personali, perché la tua determinazione sarà a livelli altissimi rendendoti un vero e proprio maestro dell'organizzazione. Quando domenica la Luna entrerà in Pesci sarai anche più aperto alle emozioni e alle idee innovative, portando un tocco di fantasia nella tua routine quotidiana: potresti anche permetterti di colorare al di fuori dei contorni… non averne paura!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio ti sostiene e potresti sentirti particolarmente ispirato nell’esprimere le tue idee in modo brillante, ma non sarà necessario strafare: ciò che conta è la vera connessione che, con Venere in Sagittario, potrebbe arrivare per i nati della terza decade, sotto forma di flirt e avventure. Nel weekend, però, l’attenzione è consigliata: indossa gli occhiali da sole, filtra i sogni da una possibile illusione e nessuno si farà male! Per i nati della prima decade, invece, sarà Marte il protagonista del cielo, lui vorrebbe farvi liberare tutta la vostra creatività, ma troppo impeto e troppo zelo potrebbero far emergere antipatiche tensioni. Anche se la tua determinazione è a mille, il trucco starà nel saper scegliere le battaglie giuste. Non dovrai affrontarle tutte e potrai permetterti di essere vulnerabile trasformando così la pressione in ispirazione.

Voto 6/7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana, cari Pesci, il Sole in Scorpione vi invita a tuffarvi in emozioni profonde, ma attenzione: Mercurio è in quadratura e potrebbe rendere le comunicazioni un po' complicate. Potreste sentirvi fraintesi quindi è il momento di essere chiari nelle vostre esternazioni. Venere in Sagittario, per i nati della terza decade, introduce un po’ di confusione nei rapporti affettivi, portando ambiguità che richiederanno attenzione. Prendetevi un momento per riflettere e ricaricare le batterie, dedicando tempo a voi stessi e alle vostre emozioni. La settimana vi invita a esplorare il vostro mondo interiore, con cautela e creatività.

Voto 6 –