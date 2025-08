L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025: Bilancia e Pesci in recupero

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 agosto 2025 si accende nella seconda metà, quando Marte, mercoledì, lascia il segno della Vergine per entrare in quello della Bilancia, dove la sua spinta impulsiva si confronta con la necessità di mediare, scegliere e calibrare. I segni d’aria (Bilancia, Gemelli, Acquario) sentono il richiamo a trovare un equilibrio tra testa e cuore, mentre i segni cardinali (Bilancia, Ariete, Cancro, Capricorno) iniziano a confrontarsi con nuove dinamiche relazionali, e anche volte conflittuali. Marte poi venerdì sarà in trigono a Urano in Gemelli, favorendo le azioni coraggiose e fuori dagli schemi talvolta, dando una spinta creativa a chi vuole rompere la routine. Saranno i segni d’aria quelli a essere particolarmente coinvolti da queste energie. Sabato il cielo si complica un po’. Marte in Bilancia si oppone sia a Saturno che a Nettuno in Ariete e, contemporaneamente, forma un trigono a Plutone in Acquario. I segni cardinali sentiranno una forte tensione interiore tra il bisogno di scendere a compromessi e la voglia di dire tutto senza filtri. Sempre sabato ci sarà la Luna piena in Acquario, una Luna che parla di gruppi, di visioni collettive, ma anche di libertà e del coraggio di essere sé stessi e far sentire la propria voce fuori dal coro: una Luna che invita a liberarsi da schemi troppo rigidi e a far risuonare la propria voce autentica.

Oroscopo settimanale 4-10 agosto 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 4 al 10 agosto 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Settimana da “no, grazie” per te, caro Ariete. Con Marte che si piazza in opposizione e Venere che ti guarda in cagnesco, il tuo proverbiale fuoco sembra trasformarsi in brace tiepida. Tutto sembra richiedere sforzi sovrumani: rispondere ai messaggi, uscire di casa, persino scegliere cosa mangiare. Ti aggiri tra le tue giornate come uno che ha prenotato una vacanza in un resort all-inclusive e si ritrova invece in un campeggio senza Wi-Fi, senza materassino e con i vicini che suonano il bongo all’alba. È che il mondo in questi giorni ti sembra un posto troppo affollato e ogni richiesta sembra un quiz a trabocchetto. Sì, è una settimana un po' faticosa, eppure, proprio da lì, dalla fatica, dal fastidio, può venir fuori qualcosa di interessante: la capacità di rallentare senza sentirsi in colpa. Di lasciare agli altri la gara e restare per una volta sul bordo campo, con le patatine in mano. Che poi, diciamolo, anche quello è un modo eroico di partecipare.

Voto 5/6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Piccoli piaceri, routine rassicuranti e la sensazione che, per una volta, tutto stia andando come dovrebbe. Il caffè ha il sapore giusto, le persone sembrano meno sceme del solito e persino la tua pazienza (notoriamente non infinita) ha uno slancio di generosità. Insomma, goditela. Poi però, a un certo punto, qualcosa ti si aggroviglia dentro, come un filo di luci natalizie rimasto in casa da qualche parte. Mercurio retrogrado è pronto a farti inciampare in ricordi scomodi, parole sbagliate e discussioni familiari che speravi archiviate nel 2003. Se ti capita di rispondere a tono quando avresti voluto solo alzare un sopracciglio, consolati così: almeno questa volta, quando dici quello che pensi, non ti verrà voglia di scusarti cinque minuti dopo.

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete presente quando il frigo fa strani rumori e lo ignorate finché non si spegne del tutto? Ecco, così siete stati negli ultimi giorni: un po’ svuotati, lenti a reagire, come se vi foste staccati dalla presa senza accorgervene. Ma da mercoledì torna la corrente e, anche se non siete ancora a pieno regime, qualcosa dentro di voi riparte. Marte torna a darvi man forte: vi rimette in circolo e, piano piano, vi sgranchite. È il momento di riprendere il ritmo, ritrovare slancio e, con un po’ di pazienza, tornare a scattare come voi sapete fare. Non serve correre subito però: è più importante ritrovare la giusta direzione e mantenere la calma.

Voto 6 + +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

A inizio settimana ancora ti godi i favori dei due pianeti benefici, Giove e Venere, nel tuo segno: profumi come pane appena sfornato e ti basta un sorriso per far venire voglia agli altri di prenotare una fuga romantica, anche se poi magari è solo per andare a prendere un gelato. Ma da metà settimana, però, entra in scena Marte in quadratura, che di romanticismo non ne capisce un granché. E allora qualcosa si incrina, magari ti trovi a sospirare con dolcezza mentre dentro, inveci, ribolli. Sei affettuoso, ma pronto a chiuderti a guscio alla prima parola per te sbagliata. Le serate hanno ancora tutte le premesse per finire bene, ma dovrai gestire con grazia il fatto che ti basterà un briciolo di tensione per indurti ad alzarti e dire: “Io vado a casa, buonanotte a tutti.”

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Certe settimane sembrano scritte da un regista con la passione per i fuori fuoco: ti muovi, ma non tutto è nitido, eppure hai fascino da vendere. Hai Mercurio retrogrado nel segno: la testa va per conto suo, ma lo stile resta impeccabile. Il rischio è che ti parta il flusso di coscienza come se stessi registrando un vocale alle tre di notte dopo un mojito di troppo. Marte però entra in Bilancia e ti regala charme, tempismo, bellezza nei gesti. Usalo bene: seduci con lo sguardo, conquista col silenzio. Meno parole, più effetti speciali. Se proprio ti scappa una gaffe, sorridi come se fosse voluta. Nessuno resiste a un Leone in versione “ops, I did it again”.

Voto 6/7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sei ancora in modalità performante, quella in cui ogni tua iniziativa sembra partire col booster e atterrare dritta nel cuore di chi ti guarda. Hai energia, voglia di provarci e quell’aria da “lasciatemi passare, ho un destino da compiere” che conquista anche i più distratti. Ma sfruttala ora, perché tra poco scatterà la modalità spa interiore: tutto rallenta e, pure tu, che fino a ieri volevi scalare le classifiche della vita, improvvisamente sognerai divani comodi e conversazioni lente sotto una pianta di fico o pomeriggi silenziosi a riflettere su un’amaca. Nessuna impresa, solo tu nella tua versione più avvolgente, perché rallentare significa tornare a se stessi.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Marte entra nel tuo segno come un tram che sfreccia deciso nella città all’ora di punta, pronto a portarti dove vuoi, senza perdere tempo in soste inutili. Finalmente ritrovi quel passo deciso che mancava da un po’, la voglia di fare senza scuse. È come se ti fossi svegliata in un loft moderno, con le finestre spalancate e il mondo che ti aspetta là fuori, rumoroso ma pieno di possibilità. Nel weekend, con la Luna piena a darti manforte, tutto prende una piega ancora più intensa: le idee diventano azioni e le azioni, piccoli trionfi. Dopo un periodo un po’ faticoso, è il momento di farti sentire e di prendersi la scena.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti senti come quando incontri un collega a cui avevi detto di stare male e ti ritrovi a inventare una storia più complicata della trama di un film per giustificarti. Eppure, contro ogni previsione, riesci a trovare la chiave giusta per rigirare la frittata e mantenere il controllo della scena, anche quando le emozioni sembrano metterti i bastoni tra le ruote. Dentro di te c’è un fiume d’amore che minaccia di straripare e questa volta scegli di lasciare andare il cinismo. Ti concedi di giocare, di improvvisare, di assaporare i piccoli intrighi del cuore senza troppa ansia. E sai che, anche se sembra tutto complicato, in realtà hai tutto abbastanza sotto controllo… almeno quanto basta per divertirti.

Voto 7/8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei stato un po’ come uno zaino dimenticato in fondo all’armadio: pronto all’avventura, ma piegato e sgualcito sotto tante altre cose. Ora però qualcosa cambia. La cerniera si apre, l’aria torna a circolare e dentro ci trovi anche dei biglietti last minute, la crema solare e un’inattesa voglia di leggerezza. Finalmente ti scrolli di dosso quella vena polemica che nemmeno tu sopportavi più. Nel weekend potresti ritrovarti a chiacchierare con qualcuno sotto un cielo stellato, birra gelata in mano, mentre scorrono parole che sembrano carezze leggere sulla pelle. Non è tempo di grandi rivoluzioni, ma di piccole svolte che profumano di libertà e giorni di ferie.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei come un baritono durante una prova generale all’Arena di Verona, caro Capricorno: la gola è secca, il costume prude e il tenore ha deciso di provare ogni aria tre volte. Non c’è tregua, né dietro le quinte né sul palco. Anche se ti sei presentato in scena con le migliori intenzioni, finisci per dover duettare a forza con l’orchestra stonata delle seccature quotidiane. Eppure, proprio in quel crescendo dissonante, impari a calibrare meglio la voce, a respirare tra le battute, a non sprecare fiato in lamentele inutili. Che tu sia sotto i riflettori o dietro il sipario, c’è ancora modo di salvare la scena, magari abbassando il tono e scegliendo con cura le pause.

Voto 5/6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana ti senti come uno di quei tuffatori durante la gara internazionale di tuffi a Polignano a Mare: in bilico su una piattaforma altissima, con il vento che ti scompiglia i pensieri e il pensiero di essere osservato da una folla dalle grandi aspettative. Sei come sospeso tra il timore di sbagliare e il desiderio di sorprenderti, ma da mercoledì Marte ti dà una spinta armonica ed elegante ed è come se, finalmente, ti sentissi pronto a fare quel salto dal trampolino senza mille esitazioni. Non perché hai tutto sotto controllo, ma perché senti che restare fermo è più pericoloso che rischiare. E, mentre sei in volo tra cielo e mare, scopri che il silenzio di quell’istante ti assomiglia più di quanto pensassi: è il momento in cui le parole si zittiscono, lasciando spazio a una chiarezza nuova.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete come una frisella bagnata al punto giusto: freschi, saporiti e irresistibili. Dopo settimane in cui vi sentivate assediati da pensieri contrastanti, adesso tornate a sorridere anche alle piante. Vi basta poco per sciogliere i musi lunghi degli altri, piccole attenzioni, come una parola gentile o un gesto spontaneo, e non c’è nulla di male se poi sotto sotto sperate che tutto questo affetto vi torni indietro con gli interessi. Questa settimana l’amore, in tutte le sue forme, vi viene incontro come il profumo delle focacce appena sfornate in una viuzza assolata di un piccolo borgo. Godetevi questa settimana senza pensarci troppo, con la leggerezza di chi balla scalzo d’estate, quando il mare è vicino e le complicazioni sembrano lontanissime.

Voto 8/9