L’oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023: Vergine e Sagittario muti Nell’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 30 gennaio a domenica 5 febbraio 2023 vi racconto come influisce su tutti i segni zodiacali il passaggio di Venere, pianeta dell’amore, dal segno dell’Acquario a quello dei Pesci.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per questo oroscopo della settimana che va da lunedì 30 gennaio a domenica 5 febbraio 2023 ho diverse buone notizie soprattutto se siete nati sotto un segno d'acqua. Le previsioni astrologiche vedono un netto addolcimento e e ammorbidimento di Pesci, Cancro, Scorpione ma anche Toro e Capricorno.

Oroscopo settimanale 30 gennaio – 5 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

L'altra bella notizia dell'oroscopo di questa settimana e che tutti i pianeti viaggeranno in moto diretto (quindi non retrogrado). Questo significa che le energie saranno più attive, attive e concrete.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

E continua ad avere quella meravigliosa sensazione che non ci siano limiti a quello che puoi realizzare e, credimi, quando si affronta la vita così è molto probabile che risponda benissimo. Portati a casa questa verità da questo periodo di grandi, grandissime forze ma anche vigorosi colpi di deretano.

Leggi anche Oroscopo del giorno 25 gennaio 2023

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Resta solo un Saturno contro, per i nati nell'ultima decade, con il quale fare i conti.tutto il resto però parla di una grande ripresa anche nella voglia di goderti la vita senza avere grandi programmi.L'ambizione, in questi tempi, può anche essere messa un attimo in stand-by.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Tutto questo strapotere di forza e spavalda sicurezza, potrebbe creare un piccolo scontro nelle relazioni, per colpa di Venere a sfavore. Inutile dirti di restare calmo perché la voglia di fare, e anche quella di importi, scorrono imperterrite nelle tue vene. Cerca però, prima di agire, di metterti nei panni del tuo interlocutore.Promettimelo.

Voto 6 meno meno

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L'avere il mercurio in opposizione per un segno come te, che dà molto più retta alle emozioni che non hai ragionamenti, non è stato nemmeno fino ad ora un grande problema. Da adesso in poi, con anche Venere a favore, direi che È giunto il momento di esprimere tutto quello che provi con abbracci e dimostrazioni di affetto anziché con dichiarazioni scritte.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Venere che si è tolta dall'opposizione è davvero un'ottima notizia Leone! Puoi usare tutte le energie che ti dona Marte negli affari di coppia, che si tratti di sesso o anche soltanto dell'organizzazione di un inaspettato weekend fuori porta. Adesso si che senti che stare insieme agli altri ti riempie molto più di gioia che non ti fatica.

Voto 7

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Anche per te, come per tutti i segni mobili, sarà un momento davvero delicato con Venere e Marte che ti girano le spalle. Tutta la sfera delle emozioni, sia quelle più romantiche che quelle più passionali, sembra proprio averti abbandonato. Tocca restare a tu per tu con la ragione, che comunque è da sempre il tuo forte…

Voto 5 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Con Giove in opposizione e Mercurio in quadratura mentre Marte continua a donarti energie spudorate, potrebbe addirittura succedere che tu perda volontariamente tutta la tua diplomazia. E? da un pezzo che te lo dico ma adesso che nemmeno Venere ti sostiene più senti davvero che sia arrivato il momento di dire tutti i vaffa che trattieni da troppo.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Direi che sei decisamente pronto per rimettere in pista le tue emozioni dopo che, complice anche Saturno, ti sei chiuso nel tuo bozzolo come dentro ad una cassaforte a tripla combinazione. E' giunto il momento di rispolverare il cuoricino e soprattutto di metterti in gioco, anche nei sentimenti.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Con Venere e Marte entrambi a sfavore questo è proprio uno di quei momenti in cui hai la sensazione di essere un alieno che ha decisamente sbagliato strada. Nulla sembra soddisfarti o incuriosirti e anche le emozioni che provi sono un po' più di routine che non davvero sentite. Il momento è ottimo per goderti un po' di quella solitudine alla quale sfuggi da sempre.

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Finalmente avrai come la sensazione che per ottenere i tuoi risultati tu non debba usare la forza bensì la gentilezza, la comprensione e l'indulgenza, anche nei confronti di te stesso. Forse tutta quell'ambizione militaresca ti ha tenuto un po' troppo lontano dal goderti la vita. E' ora di rimediare.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Peccato per questa Venere che ti ha abbandonato anche se, diciamocelo, non hai proprio nulla di cui lamentarti perché le energie in questo momento ti rendono ancora più sicuro di te del solito.Anzi, anche Mercurio dalla sua posizione ti stimola un pensiero alternativo, qualche volta addirittura malinconico o dubbioso ma utilissimo per il tuo progresso personale.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere è arrivata proprio nel tuo segno zodiacale e tu non vedi l'ora di mostrare a tutti quanto la tua empatia, la forza delle tue emozioni e la stabilità della tua conoscenza interiore possano renderti immune alla quadratura di Marte. Certo, l'energia si fa ancora desiderare, anche sotto le coperte, ma torna la voglia di condividere emozioni con tutti quelli che ti circondano. Il cuoricino si è sciolto.

Voto 8