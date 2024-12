L’oroscopo della settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025: nuovi obiettivi per Toro e Vergine

video suggerito

Nell'oroscopo della settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, la Luna Nuova in Capricorno inaugura un periodo di introspezione e rinnovamento. Questo è un momento ideale per pianificare con lucidità e stabilire nuovi obiettivi, specialmente per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), ma anche per Pesci e Scorpione. Venerdì Venere passa nel segno dei Pesci, portando un cambio di tono nelle relazioni e spostando l'attenzione verso l'intimità e la profondità emotiva. I nati della prima decade dei segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) potrebbero sperimentare una maggiore empatia, mentre la sfera affettiva si arricchisce di sensibilità e intuizioni anche per Cancro e Scorpione. Sabato, il Sole in Capricorno, farà aspetto di sestile a Saturno, infondendo determinazione e stabilità. Questo è un buon momento per prendere impegni seri e mettere le basi per un futuro più solido. Marte retrogrado in Leone, opposto a Plutone, continua a mettere alla prova la forza interiore, facendo emergere conflitti di potere e spingendo verso una revisione dei propri desideri e motivazioni. I segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario) potrebbero vivere tensioni emotive e conflitti che potrebbero portarli a un profondo processo di trasformazione.

Oroscopo settimanale 30 dicembre 2024 -5 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: l'oroscopo della prossima settimana, che va da lunedì 30 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Chiudi il 2024 con il passo sicuro di chi sa dove vuole andare, ma attento a non inciampare in quei dettagli che sembrano piccoli e invece pesano come macigni. Lunedì e martedì, la Luna ti sfida a rivedere i tuoi piani: hai davvero bisogno di fare tutto da solo? Pensaci bene, la risposta potrebbe sorprenderti. Marte, tuo fido alleato, ti spinge a puntare in alto, ma la tensione con Plutone suggerisce di dosare l’energia: vincere è bello, ma non a costo di consumarti. Fino a venerdì, per i nati gli ultimi giorni del segno, Venere ammicca rendendo le serate leggere e piacevoli e una Luna amichevole, ti fa ritrovare il ritmo giusto per goderti il presente: prepara un brindisi e ricordati che, a volte, il segreto sta nel sapere quando accelerare e quando fermarti. Buon anno!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il 2024 si chiude con te in modalità “capitano della nave”: saldo al timone, nonostante il mare mosso. C’è un Marte nervoso che fronteggia Plutone e cerca di metterti alla prova: non cedere alla tentazione di togliere le mani dal comando lasciando la tua nave in balia della burrasca. Per fortuna lunedì e martedì, la Luna ti sostiene accompagnandoti come una bussola fidata e suggerendo la rotta giusta per i tuoi desideri, seppur tra le difficoltà. E anche Venere, da venerdì, cambia marcia per i nati della prima decade, alleggerendo le giornate e rendendole più piacevoli. Nel weekend rilassati, stappa una bottiglia e celebra non solo l’anno nuovo, ma anche te stesso. Buon inizio, Toro!

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

L'ultimo dell’anno vi trova con una domanda che vi rimbalza in testa come un'eco: "Ma cosa voglio davvero?". La vostra mente è in subbuglio, tra idee che si contraddicono e pensieri che si rincorrono, minando la vostra solita leggerezza. Fino a venerdì, comunque, Venere ti sorride dolcemente, se appartieni alla terza decade del segno: i cuori più affini vibrano all’unisono e in amore i piccoli gesti diventano grandi dichiarazioni. Poi Venere scivola nel segno dei Pesci e i nati della prima decade potrebbero ritrovarsi a mettere a fuoco desideri che erano nascosti in profondità, percependo un po’ più di incertezza e confusione nei sentimenti. Nel weekend, per affrontare una Luna un po’ sfidante, prenditi una pausa per ricaricare le batterie, per poi ripartire di slancio

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Gli ultimi due giorni del 2024 vedono una la Luna nuova in opposizione che ti spinge a riflettere sul passato e sulle scelte che hai fatto, come se fosse davvero il momento giusto per tirare le somme. Hai bisogno di chiarezza, ma stai attento a non farti sopraffare da emozioni contrastanti. Quando il weekend arriva, con Venere e Luna che entrano in Pesci, però l’atmosfera cambia. È come se qualcosa dentro di te si sciogliesse, permettendoti di rilassarti e di aprire il cuore. La tua energia si fa più leggera, come una melodia che ti porta a sognare un nuovo inizio. E se ti senti attratto da qualcuno o qualcosa, soprattutto se sei della prima decade, lasciati andare senza timore: il cuore sa sempre dove condurti.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Capodanno ti accoglie con una domanda: quale fuoco vuoi alimentare quest’anno? Forse quello delle tue ambizioni o forse quello che scalda le relazioni più vere? Non tutto può bruciare insieme: scegli con cura ciò che merita la tua scintilla. A metà settimana un vento pungente scuote le tue certezze: hai bisogno di rivedere la tua lista dei desideri, magari lasciando spazio a sogni meno prevedibili. Come diceva Dickens: “Che il tuo cuore sia sempre leggero come una piuma”; segui questo consiglio prendendoti un momento per riflettere. L’amore, fino a venerdì, soprattutto se sei della terza decade, potrebbe sembrarti un tango: passi avanti e poi subito passi indietro. Il ritmo tornerà fluido a breve, lascia che sia la musica a guidarti. Sul lavoro, invece, l’anno si apre con idee brillanti, ma ricordati di non esagerare. Anche i ruggiti hanno bisogno di pause per risuonare al meglio.

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

L’ultima settimana dell’anno ti vede con la penna in mano e il diario aperto: stai già scrivendo il copione del 2025, vero? La Luna nuova di lunedì ti spinge a guardare avanti con occhi lucidi e determinati, come un regista che vuole perfezionare ogni scena del suo prossimo film. Ma non tutto può essere pianificato: uno dei buoni propositi per il nuovo anno potrebbe proprio essere lasciare un po’ più spazio all’improvvisazione. In questi giorni, poi, potresti trovarti di fronte a conversazioni che richiedono tatto e pazienza: non cedere alla tentazione di volere avere sempre l’ultima parola. In amore, da venerdì, se sei della prima decade, attenzione a non sovraccaricare il cuore con aspettative troppo alte. Il consiglio per il weekend è uno e semplice: riposa mente e corpo per prepararti al meglio al rientro alla routine.

Voto 6 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Capodanno arriva tra riflessioni, bilanci e desideri per il futuro. Come diceva Rainer Maria Rilke: "Vivi le domande ora. Forse un giorno, senza accorgertene, vivrai le risposte." La Luna nuova in quadratura ti invita a fermarti, a guardare la strada percorsa e a domandarti dove vuoi andare. Non è il momento di fare passi azzardati, ma piuttosto di ponderare, di mettere a fuoco ciò che conta davvero. Fino a venerdì, Venere ti sorride con una dolcezza che solo tu sai riconoscere, soprattutto se sei della terza decade: le emozioni sono sincere, le connessioni autentiche. I primi giorni dell’anno, con una Luna favorevole, fai spazio a chi ti fa sentire in armonia, e lascia che l'anno nuovo ti trovi con il sorriso sulle labbra.

Voto 6/7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Chiudi l’anno come un detective che lavora al suo ultimo caso: ogni indizio ti porta a guardare dentro di te, a sistemare i dettagli di un puzzle che parla di scelte, desideri e ambizioni per il futuro. Lunedì e martedì, la Luna ti sostiene come un’alleata silenziosa, offrendoti chiarezza su cosa davvero vuoi portare nel 2025. C’è però un Marte capriccioso che potrebbe lanciarti un guanto di sfida e provocarti. Tu cerca di non farti sopraffare da tensioni inutili. Da venerdì, una dolce Venere in Pesci arriva con una promessa per i nati della prima decade: in amore i gesti piccoli e autentici vinceranno su tutto. Nel weekend, con la Luna dalla tua parte, coccolati e lascia che un pizzico di magia illumini i tuoi progetti per il nuovo anno.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

San Silvestro ti trova con la testa tra le stelle e il cuore in viaggio, come un esploratore pronto a partire per una nuova avventura con le parole giuste al momento giusto: le idee e le intuizioni fluiscono e non c'è nulla che possa fermarti. Fino a venerdì, se sei nato gli ultimi giorni del segno, Venere ti fa danzare con il vento: le relazioni sono leggere, affettuose, senza spazio per le zavorre. Poi, da venerdì, per i nati della prima decade, ci sarà un cambiamento nell'aria e potreste sentire il bisogno di trovare un po' più di stabilità nelle relazioni. Prendetevi il tempo per respirare profondamente e fare spazio a tutto ciò che volete realizzare. Ricordate, come diceva Eleanor Roosevelt: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Il 2025 è lì, pronto per essere scritto.

Voto 6/7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei pronto a costruire, mattoncino su mattoncino, il futuro che desideri, come un architetto che posa la prima pietra di un progetto grandioso. Lunedì, con la Luna nuova nel tuo segno, è il momento perfetto per mettere nero su bianco i tuoi sogni, fissare nuovi obiettivi e avviare un capitolo tutto nuovo della tua vita. Ma la chiarezza e la determinazione non caratterizzeranno solo la chiusura del 2024, perché anche il 2025 si aprirà allo stesso modo, soprattutto sabato, quando il Sole nel tuo segno sarà in armonia con Saturno, e tu avrai la sensazione che finalmente qualcosa con base solida stia prendendo forma. Anche il cuore da venerdì, soprattutto se sei della prima decade, può tornare a respirare un po’ più libero, tra dolcezza e complicità. È il momento di coltivare i legami che davvero contano. Come diceva Walt Disney: “Se puoi sognarlo, puoi farlo.” Varca la soglia del 2025 così, con ottimismo e ambizione!

Voto 8 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L'ultimo dell'anno ti trova con la testa in fiamme, ma anche con un cuore che batte tra intuizioni e desideri nascosti. Le tue parole possono fare magie, grazie a una Mercurio che ti fa essere più arguto e persuasivo che mai. Le idee volano veloci e le connessioni brillano come stelle cadenti! Ma attenzione sempre a lui, a quel Marte in opposizione che fronteggia Plutone, e che cerca di metterti i bastoni tra le ruote. Ti potrebbe spingere a essere un po’ troppo impulsivo o a lanciarti in battaglie che non ti appartengono, facendoti sprecare preziose energie. Se e quando sentirai che stai per accenderti, sfida l’aria pungente ed esci per una passeggiata in solitaria, così da ristabilire l’equilibrio delle tue emozioni e iniziare l’anno con il sorriso.

Voto 6/7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sei avvolto in un’atmosfera ricca di sfumature, come una tela di un pittore impressionista. Lunedì e martedì, la Luna nuova ti chiede di guardare il panorama con occhi diversi e accogliere ciò che arriva. Anche se la mente sembra un po' confusa, perché Mercurio continua a giocarti qualche scherzo, c’è qualcosa di magico nell’aria, intuizioni che ti fanno sentire più in sintonia con i tuoi desideri. Quando venerdì Venere entrerà nel tuo segno, la bellezza inizierà a danzare attorno a te, ogni dettaglio della vita quotidiana si vestirà di una dolcezza unica. E poi, quando anche la Luna entrerà nel tuo segno nel weekend, vivrai un'ondata di emozioni che ti spingerà ad aprire il cuore e a lasciarti andare. L'universo ti sussurra che il futuro può essere tanto magico quanto lo desideri: non è un ottimo modo per affacciarsi al 2025? Io credo proprio di sì, buon anno cari Pesci.

Voto 7/8