L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno 2024: Leone e Ariete brillano L'oroscopo per la prossima settimana, da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2024 per tutti i segni zodiacali. Questo sarà un oroscopo senza particolari colpi di scena. Mercurio soltanto cambierà di segno zodiacale passando da Toro a Gemelli: Mercurio in Gemelli amplifica le energie vitali e di dialogo di questi giorni. Brillano Leone e Ariete.

Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2024 assisteremo, come notizia principale, al passaggio di Mercurio nel segno dei Gemelli. Mercurio in Gemelli si dice essere in dominio, nel senso che i Gemelli sono un segno zodiacale nel quale Mercurio ci sta davvero benissimo, ed esprime al meglio le sue potenzialità. Perfetto quindi per questa stagione di chiacchiere, leggerezza e flirt. Il trigono tra Giove e Plutone, molto bello ma anche molto intenso nella sua energia incontenibile, per fortuna si allenterà proprio perché Giove sta andando molto veloce nel segno dei Gemelli.

Oroscopo settimanale 3 – 9 giugno 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 3 al 9 giugno 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti senti davvero il re della festa e la cosa ti piace parecchio! Il bello è che avrai così tanta vitalità e voglia di fare che sarà davvero difficile che tu dica di no a qualsiasi proposta. Anzi, anche quando le cose intorno a te non dovessero calzare a pennello, troverai la situazione per fartele andare bene lo stesso. Questo spirito di iniziativa e di risolutezza ti renderà molto simpatico e soprattutto ti farà vivere la vita con una leggerezza che ti meriti proprio.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana sembra proprio come una settimana di pausa. D'altronde tu sei un segno zodiacale di terra che è bravissimo a dedicarsi anche il meritato riposo.il re dell'ozio! Marte infatti non ti chiede di essere particolarmente energico e propositivo, ma piuttosto di racimolare tutte le energie come da tenere di riserva. Ti dedicherai all'amore nelle sue sfaccettature più quotidiane, ovviamente sesso compreso. Diciamo che non ti lamenti soprattutto dopo le settimane particolarmente intensi che hai appena trascorso.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Adesso che anche il Mercurio si trova nel tuo segno zodiacale questa davvero rischia di essere una delle tue settimane preferite dell'anno! Sarà davvero incontenibile la vitalità che si muove da te verso tutto il resto del mondo. Ovvio che qualche volta sarà difficile contenerti ma è anche vero che dopo tutte queste settimane di pensieri, bilanci e persino un po' di sconforto direi che ti meriti questa ritrovata energia.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La combinazione di Marte e Venere in questa settimana amplificherà il tuo essere un segno particolarmente lunatico. Se è vero infatti che la luna ti dona sensibilità e delicatezza nel comprendere tutto quello che ti circonda, spesso ti rende anche come il conducente di un'ottovolante cioè sempre pronto a cambiare direzione, rumore e persino velocità. Aspettati che tutte questi sbalzi emotivi siano addirittura amplificati. Dalle lacrime ai sorrisi che si sbellicano potrebbe essere questione di pochi minuti. Avverti il tuo partner!

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sarai assolutamente irrefrenabile ed incontenibile. Largo a te che hai intenzione di brillare come una diva sul palcoscenico illuminata dalla luce dell'occhio di bue. D'altronde in questi giorni il tuo spazio te lo saprai proprio conquistare, che si tratti di un palcoscenico, di un ufficio o del cuoricino del partner. Sei la protagonista indiscussa e soprattutto sei pronto a goderti 10 minuti di applausi standing ovation.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

C'è da dire che i pianeti che ti mettono in discussione e questa settimana sono davvero tanti e tu che spesso vai alla ricerca dell'approvazione esterna adesso farai un po' più fatica. Forse sarebbe proprio il caso di stare zitta e soprattutto di raccoglierti in te stessa per pensare, studiare, soppesare. Tra l'altro queste tre cose ti vengono anche benissimo! Riduci drasticamente gli impegni in agenda.

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Resta soltanto Marte in opposizione al tuo segno zodiacale, quindi a darti fastidio. In compenso però davvero tutti gli altri pianeti tifano per te! Anzi mi sento addirittura di dire che un po' di insicurezza non farà che rendere ancora più dolci i tuoi occhi dolci e ancora più coinvolgente ogni tua dichiarazione. Soprattutto se queste dichiarazioni hanno a che fare con qualche debolezza, qualche malinconia che di solito avresti assolutamente negato. Quindi insomma questo Marte non viene certo per nuocere e tu sarai meravigliosa.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Finalmente, dopo Venere e Giove, ci siamo liberati anche di mercurio contro. Direi che se negli ultimi giorni sei stato intrattabile e scorbutico, adesso puoi decisamente farti perdonare.parti dalla tua sollecitatissima testolina che sarà bravissima ad avere tante cose da dire, tanti progetti e anche trovare tanti argomenti di discussione affascinanti e per far innamorare (o ri innamorare) chi vuoi. Spazio alle idee.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non sarà proprio la tua settimana caro sagittario! Avrai la sensazione che tutti ce l'abbiano con te e che persino l'universo ci si metta a renderti la vita difficile a partire dalle piccole cose quotidiane. Succede così quando si hanno tanti pianeti contrari che forse semplicemente ci chiedono di rimettere in discussione alcune nostre modalità di prendere la vita.Marte, che resta a favore, qualche volta ti aiuta a tenere salda l'autostima mentre qualche altra non fa che accelerare le tue figuracce. Occhio!

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Marte è a sfavore e tu ti arrabbi davvero per niente! Si sa che sei un perfezionista e soprattutto un perfezionista di te stesso quindi i motivi per sentirti sbagliato, il ritardo, non meraviglioso quanto avresti voluto saranno tantissimi.qualche volta persino inventati! Sei nervoso perché non ti piaci e dato che non ti piaci sarai anche molto meno coinvolgente e sensuale verso il partner.praticamente un cane che si morde la coda.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Quanto ti piace questa settimana nella quale qualsiasi pensiero difficile o ingombrante verrà ricacciato in fondo la tua testolina dove pensi che non possa proprio farsi più sentire. Non permetterai a niente e a nessuno di rovinarti queste giornate meravigliose nelle quali splende il sole per te anche se il meteo dovesse dare temporale. La vitalità ti accende come un faro da stadio e tu vuoi godertela tutta soprattutto insieme alla tua dolce metà.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questa settimana ti ritorneremo muto come un pesce! Quasi quasi non avrei nemmeno voglia di affrontare i pensieri importanti e urgenti che ti citofona no alla mente. Hai presente quando non ti accorgi del tempo che scorre e che tu stai passando a guardare nel vuoto davanti alla finestra? Ecco, e sarà proprio così e tu avrai davvero poca voglia di alzare anche soltanto una pinna.

Voto 5 e mezzo