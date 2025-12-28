L’oroscopo della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026: inizio anno col botto per i segni di terra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana che chiude l’anno, il cielo si concentra sul segno del Capricorno. Marte e Venere nel segno infondono energia e determinazione, spingendo ad agire con cuore e testa insieme e, da giovedì, anche Mercurio entrerà nel segno portando chiarezza nelle comunicazioni e nelle strategie, soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno).

Come se il cielo ci invitasse a mettere ordine tra desideri e doveri, a non lasciare nulla in sospeso. Sabato ci sarà la Luna Piena in Cancro che illuminerà le emozioni più profonde, ricordandoci che la concretezza non esclude la sensibilità. Un cielo che invita a bilanciare responsabilità e sentimenti, che ci ricorda che pianificare, scegliere e sentire vanno di pari passo e che prepara un terreno solido per l’inizio del 2026.

Oroscopo settimanale 29 dicembre 2025 – 4 gennaio 2026: le previsioni segno per segno

Le previsioni dell'ultima settimana dell'anno per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle dal 29 dicembre al 4 gennaio.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ariete, amico mio, questa settimana sei facilmente irritabile e scatti per un nonnulla, come fossi un allarme difettoso. Ti basta poco e, una volta partito, fai fatica a fermarti. Il problema non è cosa dici, ma la velocità e la veemenza con cui lo dici. La soluzione? Ridurre i contatti umani al minimo sindacale. Stare per conto tuo, in questo periodo, ti riesce sorprendentemente bene e, soprattutto, ti evita discussioni e liti inutili. Io approvo perché questa non è asocialità, caro mio, ma solo buon senso applicato.

Voto 5/6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

C’è aria di cose che riescono al primo colpo, caro Toro. Entri in una stanza e improvvisamente tutto si appiana, le conversazioni si ammorbidiscono e i sorrisi esplodono. Hai quell’appeal naturale di chi non deve spingere sull’acceleratore perché tutto si muove già nella direzione giusta. E così, in questi giorni di festa, ti trovi a passare da una chiacchiera a un brindisi, con una disinvoltura che sorprende anche te. Una battuta, un gesto affettuoso, una presenza solida la tua, che mette tutti a proprio agio. Quando la vita ti viene incontro con questo ritmo, mio bel Toro, il segreto è godersela senza fare troppi calcoli.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Finalmente qualcuno ha rimesso a posto i cavi della vostra testolina. Sì, perché fino a pochi giorni fa la vostra testa sembrava un open space con dieci riunioni in contemporanea, tutte senza ordine del giorno. Magari anche idee interessanti sì, ma in lotta tra loro, come api impazzite in un barattolo. Da giovedì, finalmente Mercurio non è più in opposizione, i pensieri fanno meno rumore e riuscite di nuovo a finire una frase senza aprirne altre tre. Anche l’ironia torna a essere affilata e il cervello smette di sabotarsi da solo. E per fortuna!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le relazioni ti sembrano improvvisamente un servizio clienti attivo 24 ore su 24. Tutti vogliono qualcosa, tutti hanno un’opinione da far presente e tu senti di aver esaurito il savoir faire e la diplomazia, così ti spiaccichi in fronte un cartello con scritto “torno subito (forse)”. Fai spallucce, provi a fartela scivolare, ma dentro il melodramma raggiunge livelli significativi. Non è che scappi dall’amore questa settimana, ma mal sopporti le troppe richieste, la troppa presenza e la condivisione senza limiti. Hai bisogno dei tuoi spazi.

Voto 6 – –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sei come il coreografo di un flash mob improvvisato che riesce a coordinare le mosse di tutti i ballerini. Merito di tutti quei pianeti in Capricorno che ti rendono deciso, organizzato e incredibilmente convincente, anche quando la tua autorità tende a diventare un po' troppo teatrale. Ovunque ti muovi gli altri ti seguono quasi per istinto… magari qualcuno ti copia e qualcun altro ti osserva ammirato. I pianeti ti concedono l'appeal del leader e, in effetti, il mondo attorno a te sembra funzionare meglio se ti trovi tu al timone, anche se, onestamente, potresti trovarti lì con un po’ più di leggerezza.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Incredibile ma vero, stai affrontando le feste come una ninja, pronta a intrufolarsi e materializzarsi ovunque ci sia un bicchiere da riempire o un dolce da assaggiare. Hai quell’energia curiosa di chi non vuole archiviare il divertimento e trova sempre una scusa per allungare la festa anche nei giorni apparentemente neutri del calendario. A metà settimana arriva una spinta emotiva che ti rende più istintiva e, improvvisamente, ti senti pronta a ballare in salotto con la nonna o a fare il bis di pandoro senza sensi di colpa.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È come se avessi fatto quattro lavatrici di fila e l’asciugatrice avesse deciso di abbandonarti. Allora tu, carica di sacchi, nemmeno fossi la Befana, vai alla lavanderia a gettoni. Peccato però che la macchinetta dei gettoni sia fuori servizio e tu, con la tua banconota da dieci euro, ti ritrovi in un mare di guai e con i nervi a fior di pelle. Ecco il clima di questa settimana, cara Bilancia. La strategia vincente è semplice: fare meno. Meno parole, meno spiegazioni, meno presenza. Abbassa il volume del mondo e concediti il lusso di non rispondere subito. Dai retta all’astrologa.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei come il collega più ammirato alla cena aziendale, quello che arriva in ogni tavolo con il bicchiere pieno e discorsi intelligenti e che è capace di rendere piacevole il momento anche a chi di solito borbotta del menù o del titolare. Ma tu non ti accontenti di intrattenere perché senti un fuocherello dentro che ti spinge a volere di più, vuoi alzare il tiro, sperimentare, stupire te stesso prima ancora degli altri. Insomma, tra sorriso e strategia, ti senti in piena forma: un protagonista discreto che tutti ammirano.

Voto 7/8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La tua agenda sembra più affollata di un aeroporto internazionale, infatti in questi giorni ti viene voglia di recuperare contatti dimenticati e fare due chiacchiere anche con chi di solito saluti solo con un cenno educato. La testa corre veloce e la parola è il tuo mezzo di trasporto preferito che ti fa passare da una conversazione all’altra con entusiasmo contagioso. Verso il fine settimana, però, senti il bisogno di abbassare un po’ il volume e ricaricarti in silenzio. In fondo anche i viaggiatori instancabili, ogni tanto, hanno bisogno di fermarsi a guardare ciò che hanno intorno.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa settimana sembri aver smarrito il manuale di istruzioni su come tenere le distanze. Tu, che di solito distribuisci attenzioni col contagocce e solo a chi se le merita, ti ritrovi improvvisamente più largo di manica, quasi generoso per vocazione. E così funzioni benissimo, sei lucido, concreto, impeccabile, ma anche, udite udite, sensibile emozionato ed emozionante. Efficienza impeccabile con una spruzzatina di cuore all’occorrenza. L’astrologa approva… e non poco!

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non sei troppo incline al caos dei cenoni e delle feste affollate, sei piuttosto concentrato sui piccoli gesti che possono cambiare l’andamento di una giornata: una parola gentile, una condivisione sincera o un complimento inaspettato. Dettagli che per gli altri sembrano minimi, per te assumono peso e senso. Siete Acquari teneri e sorridenti, in questa settimana, capaci di far sentire speciale chi vi sta accanto con il semplice calore della vostra presenza. Questa vostra versione inedita ci piace un casino e ci sembra un ottimo modo per entrare nel 2026. In alto i calici, amico mio.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questi giorni siete come quella colazione improvvisata in ufficio prima della chiusura di fine anno, dove qualcuno porta i cornetti, qualcun altro il latte per allungare il caffè della macchinetta e poi all’improvviso tutti iniziano a parlare del futuro con un sorriso mezzo serio e mezzo speranzoso. Intorno a voi l’atmosfera si fa più morbida, le difese si abbassano e le persone si raccontano con una naturalezza disarmante. Sì, perché voi ascoltate, incoraggiate e fate sentire gli altri capiti senza mai sembrare predicatori. E, quando serve, infilate anche quella frase ad hoc, che suona come un invito gentile a crederci un po’ di più. Nella seconda parte della settimana la comunicazione diventa ancora più fluida e vi aiuta a essere il punto di incontro tra sogni avvolgenti e realtà ben definite.

Voto 8