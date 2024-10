video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024: Scorpione e Cancro intensi L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 e le previsioni per tutti i segni zodiacali: la Luna Nuova in Scorpione e l'opposizione di Mercurio a Urano porteranno svolte impreviste e necessità di cambiamento.

Nell’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre 2024, Venere in Sagittario in quadratura a Saturno chiede di affrontare le relazioni con maggiore serietà, mentre Marte in Cancro, dopo aver fatto trigono a Nettuno, si oppone a Plutone, portando le tensioni emotive a manifestarsi in modo intenso.

La Luna Nuova in Scorpione del 1° novembre rappresenta un'opportunità di trasformazione: è il momento ideale per rinnovarsi e liberarsi di ciò che non serve più, risvegliando energie profonde. Mercurio opposto a Urano il 30 ottobre stimolerà cambiamenti di prospettiva, spingendo a rivedere piani e convinzioni, mentre il suo ingresso in Sagittario, il 3 novembre, porterà idee innovative soprattutto ai segni di fuoco.

Oroscopo settimanale 28 ottobre – 3 novembre 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, con Venere a tuo favore, avrai buone opportunità di connessione e intimità con gli altri: le tue relazioni si trovano sotto una luce favorevole, ma l’influenza di Saturno potrebbe richiedere un impegno maggiore proprio in ambito affettivo. È come se il tuo cuore volesse danzare liberamente, mentre Saturno ti invita a riflettere e a costruire solidamente. Sarà fondamentale per te trovare un equilibrio tra desideri e responsabilità. Per i nati della terza decade, Marte che intesse rapporti con Nettuno e Plutone porterà una forte carica emotiva che, se non controllata, potrebbe travolgere tutto ciò che incontra. Usa questa forza per affrontare le sfide in modo creativo e costruttivo, piuttosto che per lasciarti sopraffare dalle tensioni.

Voto 6 + +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Settimana impegnativa, amico mio. Con Sole e Mercurio in Scorpione che ti si oppongono potresti sentirti come un pesce fuor d'acqua: confuso e un po' frastornato. Le comunicazioni potrebbero essere più cariche del solito, specialmente mercoledì, quando Mercurio si oppone a Urano. Aspettati rivelazioni inattese e discussioni che si accendono come fuochi d’artificio. La Luna Nuova in Scorpione ti invita a riflettere su relazioni e sentimenti: sarà come osservare uno specchio che rivela sfumature nascoste. Cerca di non affondare nei pensieri, ma piuttosto prendi in mano il timone della tua nave e affronta le onde con coraggio non dimenticando che anche le tempeste più forti prima o poi si placano!

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La Luna, capricciosa in apertura e chiusura di settimana, ti metterà alla prova, ma tra martedì e giovedì troverai un ritmo più armonioso per socializzare o avviare nuove idee. La tua parlantina, di solito infallibile, potrebbe incappare in qualche ostacolo domenica, quando Mercurio entrerà in Sagittario: meglio evitare polemiche eccessive o discussioni infinite. Venere, dal canto suo, gioca a fare l'antagonista della storia, creando qualche tensione nelle relazioni più strette. Prendi le piccole sfide con lo spirito di chi sa che ogni contrattempo può rivelarsi una svolta positiva: pensa a come Steve Jobs trasformò il licenziamento da Apple in un'occasione per reinventarsi, contribuendo a costruire la Pixar. A volte basta un cambio di prospettiva per far diventare un intoppo il punto di partenza per qualcosa di nuovo e inaspettato.

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, questa settimana sarà come un mosaico che si compone con grazia: ogni pezzo troverà gradualmente il suo posto e, con un piccolo tocco di fiducia, anche i dettagli più complessi inizieranno a combaciare perfettamente. Se Marte ti scuote e ti porta a fare mille cose, la Luna Nuova in Scorpione ti invita a fermarti un attimo e a pensare: "Ma è davvero quello che voglio?" Forse è tempo di rivedere i tuoi desideri, e invece di affannarti per trovare risposte, lasciati cullare dall'idea che a volte le migliori soluzioni arrivano quando meno te lo aspetti. E poi c’è Mercurio, che con il suo spirito acuto e la sua capacità di sorprendere, ti potrebbe portare a esprimere pensieri inaspettati grazie alla sua opposizione con Urano mercoledì, pensieri che riuscirai a gestire con una naturalezza che sorprenderà anche te. Se dovessi dire qualcosa di troppo, basterà un sorriso per riportare l'armonia.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti sei mai chiesto se stai cercando di tenere in equilibrio troppe cose tutte insieme? Con il Sole e Mercurio in Scorpione che mettono alla prova la tua pazienza, questa settimana tutto potrebbe sembrare un po' esagerato: tutto è più intenso e caotico, come se il mondo avesse deciso di girare un po' più velocemente. Venere in Sagittario, però, ti dona un tocco di leggerezza! È il momento di alleggerire l'atmosfera e non prendere tutto troppo sul serio. Se dovesse scoppiare un piccolo conflitto, perché non canalizzare quell'energia in un'uscita divertente? Sorprese e gioie potrebbero arrivare nei modi più inaspettati, quindi preparati a coglierle. E per quanto riguarda la Luna Nuova di venerdì, non combattere l'impulso di fare un po’ di pulizia nella tua vita. Pensa a liberare spazio per una versione ancora più luminosa di te stesso!

Voto 5/6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana, tra la curiosità che esplode e qualche scintilla nei rapporti, potresti trovarti in bilico tra il desiderio di scoprire nuovi segreti e il bisogno di risolvere vecchi disaccordi. Con Mercurio favorevole, ti sentirai più intuitiva del solito, pronta a cogliere quei dettagli nascosti che sembrano sfuggire agli altri. Ma Venere in quadratura potrebbe mescolare le carte emotive: aspettati discussioni che sembrano inutili, ma che sotto sotto rivelano qualcosa di importante. La Luna Nuova in Scorpione ti invita a esplorare nuovi territori, quelli del tuo animo. Anche se ti sembrerà che qualcosa possa andare storto, cerca di prendere il tutto con leggerezza… lo so che per te potrebbe essere difficile, ma volte basta un cambio di prospettiva per trasformare un potenziale disastro in una storia da raccontare agli amici con un bicchiere di vino in mano. Provaci!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, hai mai pensato che a volte i piani migliori sono quelli che si fanno strada da soli, senza troppe aspettative? Tra l’energia di Venere e l'intraprendenza di Mercurio, potresti sentirti spinta a uscire dai soliti schemi e abbracciare l’inaspettato con un sorriso. Certo, c’è ancora quel Marte, per i nati della terza decade, che potrebbe agitare un po' le acque, ma sai come si dice: “Se vuoi vedere l’arcobaleno, devi sopportare un po’ di pioggia.” Quindi, che si tratti di abbracciare un cambiamento o seguire un’ispirazione improvvisa, concediti il lusso di fare un passo fuori dalla routine. Anche se non tutto va come previsto, potresti scoprire che i migliori momenti nascono proprio dal caos apparente.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana di energie a te molto affini, caro amico Scorpione. Presta solo attenzione mercoledì, quando Mercurio fronteggerà Urano e tu potresti avvertire un’improvvisa voglia di cambiare direzione o l’impulso di fare qualcosa di imprevedibile. Non temere l’inatteso, ma valuta con saggezza: a volte basta un momento di lucidità per trasformare una svolta inaspettata in un’occasione straordinaria. Anche perché tu sai bene come trasformare ogni sfida in un’occasione per rinascere, lo sappiamo. E se una conversazione sembra sul punto di diventare un match di wrestling, magari è solo l'opportunità perfetta per stupire tutti con la tua calma strategica. La Luna Nuova di venerdì nel tuo segno potrebbe portare nuova energia e intuizioni illuminanti. È un’ottima settimana per osare qualcosa di nuovo, magari persino accogliendo qualche piccola follia per la notte di Samhain.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Con Venere nel tuo segno, c'è un’aria di charme irresistibile attorno a te, e la tua voglia di avventura è al massimo. Domenica, quando Mercurio farà capolino nel tuo segno, se sei della prima decade, potresti trovare le parole giuste al momento giusto, trasformando ogni conversazione in un piccolo spettacolo brillante. Certo, la realtà potrebbe cercare di metterti alla prova con qualche responsabilità extra, ma perché preoccuparsi? Tu sai come affrontare tutto con un sorriso e uno spirito leggero. Lasciati andare, potrebbe essere l’occasione perfetta per accogliere un po' di follia salutare. Come diceva l’acuto Oscar Wilde: “Vivi la vita con un pizzico di follia, perché la serietà è l'unico rifugio dei superficiali.”

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti sei mai chiesto quanto potrebbe essere sorprendente concedersi un pizzico di imprevedibilità? Con le energie di questa settimana, potresti ritrovarti a esplorare territori nuovi e scoprire che allentare il controllo, ogni tanto, e prendere la vita con un pizzico di leggerezza non è poi così male. La Luna Nuova di venerdì ti spingerà a riflettere su nuove direzioni o inizi a cui non avevi pensato e, anche se qualche contrattempo cercherà di metterti i bastoni tra le ruote (soprattutto se sei nato nella terza decade), la tua proverbiale determinazione sarà il tuo asso nella manica. Con il giusto spirito persino le deviazioni potranno diventare scorciatoie verso qualcosa di inaspettatamente piacevole!

Voto 6/7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Settimana un po’ d’impasse per te, caro Acquario, ma tu non ti lasci scoraggiare, lo sappiamo! Potresti essere un po’ bloccato in un labirinto di pensieri e idee che si scontrano tra loro, specie mercoledì, quando le conversazioni potrebbero diventare un po’ troppo enigmatiche, lasciandoti spaesato a cercare le parole giuste da dire. C’è comunque Venere che cercherà di portare un pizzico di dolcezza, ma la sua influenza potrebbe risultare un po' in secondo piano rispetto a tutto il resto. Approfitta di questo periodo per esplorare strade alternative e dare spazio alla tua creatività. Non lasciare che le sfide ti frenino: la tua mente è brillante e può trovare soluzioni anche nei momenti più caotici! Non ti scoraggiare!

Voto 5/6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il vostro mondo si tinge di tonalità intense e affascinanti, come un quadro impressionista in cui ogni pennellata racconta una storia profonda. Con il Sole e Mercurio in trigono nel segno dello Scorpione, siete in perfetta sintonia con le vostre emozioni e le intuizioni fluiscono come un fiume in piena. Mercoledì, quando Mercurio si scontrerà con Urano, potreste avvertire un’energia frizzante che vi spinge a rompere gli schemi: non abbiate paura di esprimere le vostre idee più audaci! La Luna Nuova nel misterioso segno dello Scorpione, vi offre un'opportunità unica per riflettere e sognare in grande, anche se Venere cercherà di portare un po’ di confusione. Con Marte che fa ancora il tifo per voi, soprattutto se siete della terza decade, potrete affrontare questa settimana alla grande!

Voto 8 –