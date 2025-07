L’oroscopo della settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025: Cancro e Vergine deliziosi e seducenti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana che va dal 28 luglio al 3 agosto 2025 si apre con un lunedì che vede Venere in Gemelli in sestile a Chirone in Ariete, facilitando dialoghi affettuosi e aperture emotive che possono curare piccole insicurezze. Mercoledì 30 luglio sempre Chirone inizia la sua retrogradazione, riattivando percorsi interiori legati all’autoaffermazione e al sentirsi “abbastanza”.

I segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno) potrebbero avvertire una sottile inquietudine, un richiamo a tornare su ferite che si pensavano risolte, ma che chiedono ancora attenzione. Giovedì 31 luglio Venere lascia l’aria veloce e brillante dei Gemelli per entrare nel segno del Cancro. I desideri diventano più emotivi, le relazioni chiedono accoglienza e reciprocità. È un transito favorevole per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), che sentono un maggior bisogno di connessione profonda, ma anche per Toro e Vergine che possono fornire e trovare stabilità affettiva. Venerdì 1 agosto si intrecciano due movimenti importanti. Da una parte, il Sole si congiunge a Mercurio in Leone, che è però retrogrado, portando a qualche riflessione rallentata e comunicazioni da rivedere o chiarire. Lo stesso giorno, Venere in Cancro si trova in quadratura a Saturno e Nettuno in Ariete: qui l’umore si fa più fragile, i sogni d’amore possono urtare contro situazioni reali o paure antiche. I segni cardinali (Cancro, Ariete, Bilancia, Capricorno) saranno i più coinvolti in questa tensione.

Oroscopo settimanale 28 luglio-3 agosto 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ariete, lo sappiamo tutti che sei il primo della fila, il più veloce a dire “vado io!”, quello che apre la porta senza bussare. Ma stavolta è come se qualcuno ti avesse messo il cartello “chiuso per manutenzione” proprio quando tu avevi già indossato le scarpe da corsa. Da giovedì, Venere entra in Cancro e, soprattutto per i nati della prima decade, si piazza in modalità “spina nel fianco" facendoti sentire fuori posto nei sentimenti e obbligandoti a fare i conti con quelle sfumature emotive che, diciamolo, non sono proprio il tuo habitat naturale. Se qualcuno ti chiede parlare o dei chiarimenti, valuta bene se rispondere o lanciarti in una fuga strategica verso la palestra o il supermercato. Il consiglio? Lavorare. Non in senso mistico: proprio lavorare-lavorare. Fai cose, sistema armadi, cucina piatti complicati. Usa bene la tua energia, perché, se la sprechi, non è comunque il caso di sprecarla in battibecchi di cuore.

Voto 6 – –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Da metà settimana ti prende una voglia improvvisa di messaggi vocali da tre minuti e mezzo, quelli dove racconti di tutto per rendere partecipe l'altro, anche cosa hai mangiato a pranzo e cosa ti ha detto il tabaccaio sotto casa. Merito di Venere che passando in Cancro ti rende un po' più sentimentale del solito. Occhio però venerdì, perché questa stessa Venere si incarta e tu rischi di farti il classico filmone mentale del tipo "ma secondo te cosa intendeva davvero?". Intanto Marte continua a darti l'energia per fare cose belle e goderti la vita come si deve, tipo quel corso di ceramica che avevi salvato su Instagram o continuare a stalkerare con eleganza il tipo conosciuto l'altro giorno. I nati dell’ultima decade, in particolare, hanno l’energia dei trailer motivazionali che suona un po' così, come un mantra: “oggi è il primo giorno del resto del tuo weekend”. In sintesi? Parla con chi ti fa stare bene e fai cose che ti piacciono senza troppe aspettative, così per il gusto di farle.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ultimi fuochi d’artificio: Venere è ancora nel vostro segno per un soffio e per chi è nato nell’ultima decade è come stare sotto il palco al concerto dell’estate, quando parte la canzone preferita e per un attimo tutto torna a girare nel verso giusto. Poi però arriva il rientro a casa, con la classica tristezza post concerto, le orecchie che fischiano e la realtà che torna a bussare: messaggi a cui dover rispondere, appuntamenti da ricordare, persone che vi chiedono cose mentre voi vorreste solo silenzio e carboidrati. Vi spazientite in fretta, ma trovate sempre il modo di trasformare l’impiccio in aneddoto e l’aneddoto in risata (degli altri). Usate la prima parte della settimana per brillare senza chiedere permesso. Poi anche se cambia il ritmo non spegnete il microfono, non si sa mai.

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei come una serata vintage in spiaggia con la chitarra: atmosfera magica, candele accese, qualcuno che canta stonato ma con il cuore e tu che per un attimo ti senti esattamente dove dovresti essere. Giove è sempre lì con te, come l’amico fidato che porta sempre la bottiglia di vino buono. Da metà settimana arriva anche Venere nel tuo segno e sembra tutto ancora più bello, come una scena cult di "Sapore di sale". Poi, però, come succede in certe notti d'estate, arriva un colpo di vento. Colpa di Saturno e Nettuno che offuscano un po’ le onde emotive. Non farne un dramma: bastano due respiri e una camminata a piedi nudi per ritrovare il tuo centro. E se c’è qualcosa che stona, puoi sempre tornare al giro di Do con la tua chitarra. Tu, intanto, resti lì: presente, sensibile e più forte di quanto pensi.

Voto 9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

All’inizio della settimana hai la capacità di mettere in fila i pensieri come fossero appunti sul taccuino. Venerdì il Sole si unisce a Mercurio retrogrado: ti sentirai lucido, ma con qualche ripensamento e qualche parola che potrebbe richiedere una seconda lettura. Sei capace di spiegarti con precisione, anche se a volte ti ritroverai a rivedere ciò che hai detto o pensato. Venere lascia il segno vivace dei Gemelli e si sposta in Cancro, portandoti in una zona più riservata e riflessiva. Diventi un ascoltatore attento, qualcuno con cui gli altri si sentono davvero liberi di aprirsi. Non è tanto questione di avere risposte, quanto di saper accogliere gli altri senza fretta. Non devi fare il saggio o il guru, basta essere presente. E ti sorprenderai di te stesso, della tua calma concreta, di quel pragmatismo gentile che sa trasformare anche le chiacchiere più confuse in conforto vero.

Voto 7/8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ultimi botti di Marte nel segno: hai il ritmo giusto, la testa lucida e una precisione che farebbe impallidire un sommelier giapponese. Se c’è da concludere, fare, decidere, tu sei quello che arriva, mette a posto tutto e sparisce con classe. Nel frattempo Venere smette di fare l’antipatica e torna a sorriderti nella seconda parte della settimana. Ma non ti travolge: è un sorriso che si intuisce, come quelli lanciati tra sconosciuti in treno e che però lasciano il segno. È una settimana in cui puoi piacere senza sforzo, sedurre con una frase detta a metà, far colpo restando in disparte. E questo, per una Vergine, è il massimo del controllo.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai presente quando entri in cucina, apri il frigo, ti guardi intorno… e ti dimentichi cosa stavi cercando? Ecco, così. Sei lì, presente ma scollegata, come se qualcuno avesse cambiato i sottotitoli alla tua vita senza avvisarti. Ti muovi, reagisci, fai domande, ma intanto senti che il senso scivola altrove. E in amore la scena non cambia molto: chi ti sta vicino coglie che c’è qualcosa che non torna, ma tu non hai voglia né di spiegare né di decidere. Sei in modalità “sto pensando” perenne, che suona misteriosa all’inizio ma poi dopo un po’ stanca. Non serve rincorrere nulla: appena torna il segnale saprai perfettamente che dire e dove andare.

Voto 6 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana dal potenziale altissimo, come un film d’autore con fotografia impeccabile: atmosfera giusta, dialoghi intensi, colonna sonora perfetta. E tu, protagonista magnetico, che incanti senza muovere un muscolo. Venere ti sorride da un angolo elegante del cielo, Giove pure mentre tutto sembra filare liscio, come una conversazione notturna con qualcuno che ti capisce al volo. Ma poi arriva quella voce fuori campo, la voce di Mercurio retrogrado. Non rovina la scena, ma la inclina un po’. Fa entrare delle ombre tra le righe della tua sceneggiatura. Ti fa rileggere delle situazioni ma, per fortuna, hai ancora Marte dalla tua: ti tiene il tono deciso, lo sguardo dritto, l’istinto allenato. Se qualcosa si incrina, se c’è un’incomprensione, tu la trasformi in uno scambio seducente. E a volte, ammettilo, questa cosa ti piace proprio.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai presente quando finisce la pubblicità fastidiosa in radio e finalmente parte la canzone che aspettavi? Da metà settimana l’effetto è simile: Venere smette di lanciarti occhiate da ex risentita e già ti senti più leggero, più simpatico, quasi in vena di sorridere a chi ti passa accanto. Peccato però che sotto sotto sei ancora un po’ nervoso. Marte continua a pungolarti come un amico iperattivo che vuole giocare a racchettoni mentre tu vorresti solo dormire all’ombra. E, anche se Mercurio sembra lanciarti ottime idee, in realtà poi suonano come quei vocali infiniti dove a un certo punto ti dimentichi cosa volevi dire. Non è ancora il momento del grande rilancio, ma intanto cerca di toglierti un po’ di quel broncio da turista stanco e affaticato.

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Arrivi da un periodo in cui il tuo fascino ruvido ti ha portato risultati concreti. Ora, però, Venere cambia umore e ti guarda un po’ storto tipo il vicino d’ombrellone che ti prende in antipatia senza motivo. E così, all’improvviso, quell’eleganza burbera che ti ha reso irresistibile finora, si trasforma in quel fastidio sottile da sabbia nei piedi prima di salire in auto. Non perdi certo il controllo della situazione, ma inizi a parlare meno, a sopportare poco e a elargire sorrisi con il contagocce. Per fortuna Marte continua a spalleggiarti come un personal trainer complice. Quindi sì, magari l’amore ti sfida, ma tu puoi sempre controbattere con un fascino che non ha bisogno di approvazione.

Voto 6 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Settimana in cui la testa funziona come un vecchio modem 56k: gracchia, si connette, poi perde il segnale proprio mentre sta per sparare qualcosa di geniale. Cerchi di mettere ordine tra i pensieri ma ce ne sono alcuni un po’ troppo ostinati che rischiano di mandarti in tilt. Le risposte arrivano lente, le parole si ingarbugliano e tu finisci a fissare il vuoto con lo stesso sguardo con cui osservi le vetrine chiuse a Ferragosto. Nel frattempo Venere e Giove iniziano a lavorare sotto traccia: non ti travolgono, ma ti ricordano che il benessere parte anche dalle piccole cose, tipo dormire otto ore, smettere di saltare i pasti e, magari, togliere le notifiche a chi ti fa salire l’ansia. Non è che amore e relazioni siano in tilt, ma nemmeno in modalità fiesta. Questo è più il tempo della manutenzione silenziosa: niente effetti speciali, solo aggiustamenti sottili. Io lo so che tu sei abituato a guardare il futuro, ma cerca di cambiare prospettiva: sapere dove sei oggi può già essere una piccola rivelazione.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete presente quando siete in una call e tutti abbandonano, uno a uno, finché restate solo voi con l’organizzatore, con il microfono acceso e lo sguardo impallato? Questa settimana potreste sentirvi così: stanchi, esposti e con una pazienza che si assottiglia come lo strato di crema solare dopo che siete usciti dall’acqua. Marte, dall'altra parte del cielo, vi punzecchia ancora e ogni cosa vi sembra una richiesta in più, un dovere non vostro. Però, e qui viene il bello, da metà settimana Venere vi manda un raggio di bellezza che non potete ignorare. Quindi sì, magari avete voglia di sbattere porte e lanciare occhiatacce ma, nel frattempo, il vostro cuore torna piano piano a battere al ritmo giusto.

Voto 6/7