L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Scorpione e Bilancia goderecci e civettuoli

Nell’oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre, Mercurio entra in Sagittario e si scontra con Urano, portando intuizioni rapide e voglia di libertà, mentre Marte in buon aspetto con Giove e Saturno sostiene azioni concrete e ponderate.

Nell'oroscopo della prossima settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre, le energie si muovono tra passione, intuizione e colpi di scena. Martedì Marte in Scorpione formerà un trigono con Giove in Cancro e Saturno in Scorpione, favorendo i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) e sostenendo azioni ponderate, guidate dalla fiducia e dall’istinto. È il momento di dare corpo a progetti ambiziosi, forti di un senso rinnovato di direzione e potere personale.

Mercoledì, però, Mercurio entrerà in Sagittario, dando una scossa ai segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) e si opporrà a Urano in Gemelli: l’atmosfera mentale si farà più elettrica e imprevedibile. Sarà facile dire o fare qualcosa d’impulsivo, ma anche aprirsi a nuove idee e punti di vista non convenzionali.

Lo stesso Mercurio, anche in sestile con Plutone in Acquario, offrirà la possibilità di comprendere più a fondo la verità dietro le apparenze e trasformare la comunicazione in un mezzo di guarigione e consapevolezza. Domenica, infine, Venere in Bilancia si opporrà a Chirone in Ariete, mettendo in luce ferite relazionali o vecchi disequilibri affettivi soprattutto ai segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno). Sarà un passaggio utile per riconoscere cosa va guarito nei rapporti, aprendosi a un modo più autentico di amare.

Oroscopo settimanale 27 ottobre – 2 novembre 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mercurio questa settimana ti si piazza bene bene a favore e tu, caro Ariete, diventi piuttosto sfrontato nel dire le cose che pensi, senza usare edulcoranti. Potresti riscoprire il piacere di dire la tua senza troppi filtri e, se qualcuno si offende, pazienza, in fondo tu non sei nato per compiacere, ma per incendiare le conversazioni. Se la lingua corre come un treno, l’amore invece ha l’incedere di un calesse. Diciamolo: in amore non ti senti proprio al top e più che un fascinoso conquistatore, sembri uno che ha sbagliato abito alla serata con dress code vincolante. Meglio rimandare i discorsi di cuore a tempi più ispirati.

Voto 6 + +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ogni cosa e ogni persona ti infastidisce come una zanzara in piena notte. Ti basta poco per sbottare, ma cerca di non trasformare ogni discussione in un rodeo, anche se qualcuno ti stuzzica come se volesse vedere quanto resiste un Toro prima di caricare. Meglio contare fino a dieci e aspettare che l’impeto si smorzi. Tanto, alla fine, scoprirai che la gente ti irrita anche quando sta zitta e che forse l’unico vero momento di pace resta quello in cui spegni il telefono, ti chiudi in casa e sprofondi nell’accoglienza del tuo divano.

Voto 5/6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete l’aria di chi ha deciso di mettere in pausa il mondo serio per dedicarsi alle cose che fanno sorridere, come se la vita fosse un karaoke improvvisato in un bar dalle pareti color pastello. Vi prendete poco sul serio e questa leggerezza vi dona più di qualsiasi outfit di tendenza. Avete voglia di chiacchiere, di aperitivi lunghi e di risate. Le conversazioni, infatti, si accendono anche se ogni tanto qualcuno potrebbe non capire subito le vostre battute geniali, ma va bene così, purché voi vi divertiate. Il bello è che, in questo clima un po’ frivolo e un po’ scanzonato, potreste dire qualcosa di davvero profondo senza nemmeno accorgervene, tanto non se ne accorgerebbero nemmeno gli altri, quindi… take it easy!

Voto 6/7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai deciso che la vita sociale può aspettare: per ora preferisci il silenzio di casa tua, una serie TV che conosci a memoria e la soddisfazione di non rispondere ai messaggi. Venere ti fa venire voglia di chiudere la porta a doppia mandata e appendere fuori il cartello “non rompere, sto rigenerando l’anima”. E che nessuno osi bussare, perché hai appena trovato il piacere del dolce far niente emotivo. Dopo settimane passate ad ascoltare drammi altrui e distribuire empatia come volantini, ora ti prendi il diritto di fare detox emotivo, una sorta di manutenzione straordinaria del cuore. Nel frattempo, se qualcuno ti accusa di essere “poco presente”, sorridi pure e rispondi: sono in modalità risparmio energetico, ma torno presto in modalità alta tensione… meglio tenere le distanze!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Tutto ti sembra fatto apposta per testare la tua pazienza? Ogni cosa: persone, imprevisti, orari serrati, perfino il caffè al bar servito non troppo caldo lo prendi come una cospirazione contro di te. Lo so che non sei il tipo che si adatta con un sorriso e via, ma ehi, rilassati un po’. Se la vita ti lancia limoni, non rilanciarli indietro, ma apri uno stand di limonate frizzanti: prepara bicchieri grandi, aggiungi ghiaccio, un filo di zucchero e magari una spruzzata di ironia, così ogni sorso diventa un piccolo trionfo della tua capacità di trasformare fastidi e irritazioni in qualcosa di sorprendentemente gustoso, elegante e, perché no, leggermente esagerato, proprio come piace a te.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Potremmo dire che questa settimana per te, cara Vergine, è come una partitura musicale che qualcuno ha deciso di riscrivere all’improvviso, cambiando tonalità, tempo e pure qualche nota. Mercurio, ora in una posizione dissonante, ti costringe a uscire dal ritmo perfetto che ami tanto: le parole sfuggono, gli impegni si incastrano male e la precisione che ti distingue sembra sciogliersi come mascara quando non hai fatto in tempo a struccarti prima della lezione di acquagym. Ma hai Marte in Scorpione che ti sostiene quindi puoi benissimo lasciarti trascinare da ciò che vibra: un desiderio, un’intuizione, un contatto che riaccende in te qualcosa.

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa è l’ultima chiamata per l’edonismo sfrenato, cara Bilancia, prima che Venere ti saluti. Il treno dei piaceri passa ancora dalle tue parti e tu sei già in prima classe, con un bicchiere di bollicine in mano e un sorriso che potrebbe far innamorare il primo controllore che invece di scansionare il biglietto si perde nel tuo sguardo. Il dovere? Rimandato a data da destinarsi. Questa settimana scegli solo ciò che ti fa stare bene, anche se è una fetta di torta alle 10 del mattino o un messaggio un po’ troppo civettuolo alle 2 di notte. E se qualcuno osa dirti che stai esagerando, rispondi pure con eleganza (credendoci!): “Mon cher, la misura, a volte, è sopravvalutata.”

Voto 8/9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per qualche giorno puoi mettere da parte la lente d’ingrandimento che utilizzi per cogliere ogni piccola sfumatura delle situazioni. Diciamo che è una settimana piuttosto speziata e tu puoi dedicarti ad altro: un po’ di pepe qui, un tocco di zenzero là e improvvisamente la vita sa di qualcosa di gustoso. Marte, tuo complice, ti accende lo sguardo e la voce. Sei un invito a varcare confini. L’amore lo scrivi, lo dirigi, lo vivi. E chi avrà la fortuna di condividere con te qualche momento un po’ spicy difficilmente se ne dimenticherà.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, preparati: questa settimana potresti trasformarti in uno speaker di un Ted Talk. Ti basta aprire bocca e la gente resta lì, incantata, come se avessi appena svelato il segreto dell’universo o almeno la ricetta perfetta della carbonara. Hai il cervello in modalità turbo e la lingua scioltissima. Potresti fare un discorso sulla vita, sull’amore o persino sulla corretta posizione dei cuscini sul divano e comunque ti applaudirebbero. Finalmente ti senti di nuovo brillante, con quella scintilla che accende le idee e fa sorridere anche gli scettici. Goditela caro mio!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti senti un po’ come quel pacchetto di crackers dimenticato sul fondo della dispensa, tutto schiacciato e pronto a sbriciolarsi al minimo tocco. Venere ti lancia occhiatacce e Mercurio ti confonde come se fossi davanti a due barattoli identici, ma uno con dentro il sale e l'altro lo zucchero. La settimana ti invita a prendere appunti, a segnare mentalmente tutto ciò che non funziona, anziché lanciarti in discorsoni. La sensazione di isolamento è reale: tutto sembra scorrere intorno a te mentre tu resti fermo, un po’ spaesato, a contare i granelli di polvere sul pavimento o a rimuginare su varie ed eventuali.

Voto 6 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

In questo momento preferisci scegliere tu il campo di gioco e i compagni di squadra, per questo non ti va di fare tutto con tutti. Forse è che ti sei stufato delle compagnie di circostanza e adesso vuoi solo connessioni vere, senza rumori di sottofondo. Ma qualcuno riesce a entrare nelle tue grazie: chi ti fa ridere senza sforzo, chi ti parla di viaggi e di idee invece che di scadenze e doveri. Hai bisogno di aria fresca, non di drammi o di prove di forza che ti vanno solo a irritare. Perché sei un po' come un frullatore senza coperchio: potente, energico, ma meglio non provocarti troppo mentre sei acceso.

Voto 6/7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mercurio potrà pure farvi confondere le idee, ma voi siete troppo occupati a inseguire sogni, brividi e messaggi vocali di tre minuti per badarci davvero. Vi muovete come una banda di poeti moderni in tournée: un po’ scompigliati, un po’ ispirati, ma assolutamente irresistibili. L’amore, poi, è il vostro palco preferito: potreste innamorarvi mentre fate benzina o mentre siete in coda alle poste. Certo, qualche volta sembrate parlare un linguaggio tutto vostro, una sorta di Esperanto magico, ma dietro quelle confusioni si nasconde un cuore vulcanico che questa settimana erutterà passione.

Voto 8 e mezzo