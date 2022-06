L’oroscopo della settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2022: per Gemelli e Acquario amore folle L’oroscopo della settimana che va da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio 2022 è pieno di voglia di amore, divertimento, chiacchiere e risate. Un cielo perfetto per questa estate che sta scoppiando!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tenetevi pronti per l'oroscopo della settimana che va dal 27 giugno al 3 luglio 2022, soprattutto se siete dei segni d'aria. Questo perché è scritto praticamente al neon che la vostra estate è iniziata e sarà potentissima. Venere e Mercurio infatti si troveranno insieme nel segno dei Gemelli da dove porteranno energia, creatività e voglia di divertirsi, non solo a Bilancia e Acquario ma anche ad Ariete e Leone.

Oroscopo settimanale 27 giugno – 3 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Marte, il pianeta delle energie, continua a stare nel segno dell'Ariete, dove esalta le sue qualità. Determinazione al risultato ma anche instancabile desiderio di ottenere grandi successi, sia dal punto di vista sentimentale (ed erotico) che sportivo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

So benissimo che uno come te non si fa certo scappare grandi occasioni come questa: ancora per tutta la settimana Marte sarà nel tuo segno zodiacale e tu ti senti invincibile, come chi non si lascia nemmeno sfiorare per un momento dalla possibilità di non ottenere ciò che desidera. Se la determinazione non è sicurezza del risultato è però una buona dose di benzina per partire. Ovviamente anche il sex appeal che ti garantisce questo pianeta sarà utile.

Leggi anche L’oroscopo del 23 giugno 2022

Voto 8 e mezzo e tanta invidia

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Peccato per questa Venere che se ne va, ma tu sei riuscito magicamente a trattenere tutto il bello che ti ha insegnato: questo è un periodo di cambiamenti ma ti senti come rifiorire. Diciamo pure che il pianeta dell'amore ti ho lasciato la voglia di andare avanti e crescere come un geranio sul balcone. Non c'è nemmeno bisogno che ti racconti quanto il famoso Saturno contro, ogni tanto, sia utile come un cicchetto di fertilizzante.

Voto 7 se ti lasci fertilizzare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

E ‘ ora di divertirsi, caro mio! Venere e Mercurio entrambi nel tuo segno zodiacale ti rendono assolutamente irresistibile e, soprattutto, tu non hai nessuna voglia di stare dentro ai tuoi confini. Un po' come un bambino ribelle che decide di spargere colore tutto attorno ai bordi della casetta disegnata. Non sopporterai gli ordini né tantomeno le costrizioni. In compenso, chi ti seguirà senza fare domande, si ritroverà immischiato in situazioni davvero divertenti.

Voto 8 e sappi che io ti seguirei in capo al mondo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tutti questi pianeti nel segno dei Gemelli contribuiscono a farti venire la malinconia e non soltanto quando ti ritrovi a bere un bicchiere di vino al tramonto guardando il mare e gli ombrelloni che si chiudono. Si sa, quando c'è aria di festeggiamenti (di compleanno) e quando tutti intorno a te sembrano diversi come pazzi, a te vengono a galla domande e riflessioni profonde. Accoglile a braccia aperte.

Voto 7 per le riflessioni profonde.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Direi proprio che Saturno contro in questi giorni si sente come il cuginetto piccolo che viene convinto da quelli più grandi a farsi insabbiare in spiaggia. Tutto completamente immobile tranne la testa. Quindi insomma, diciamo che hai un via libera anche dall'astrologa goderti la vita in tutti i modi più spensierati ed esagerati che riesci a trovare. Direi che te lo meriti e soprattutto che hai bisogno di fare scorta di felicità.

Voto 7 e mezzo se fai scorta di felicità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Venere e Mercurio entrambi a sfavore proprio non ci volevano. Proprio adesso che ci stavi prendendo gusto all'idea di essere coinvolgente e affascinante nelle tue serate post ufficio! E invece, il massimo del tuo piacere in questi giorni sarà prendere il sole in piscina ma rigorosamente munita di auricolari che dissuadano qualsiasi avventore. Il tuo migliore amico sarà il libro.

Voto 5 ma sorridi!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L'amore torna a soffiare come quella piacevole brezza all'ora dell'aperitivo e a farti salire i brividi di piacere. Tutto questo grazie a Venere che si mette in una posizione favorevole e ti fa venire voglia di abbracciare tutti, anche quelli che non conosci. Certo, prima di abbandonarti definitivamente all'amore in tutte le sue forme, ci sarà ancora bisogno di un po' di allenamento. In compenso però il tuo sorrisone è pronto spalancarsi come i cancelli dei concerti allo stadio.

Voto 8, te lo meriti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per fortuna, proprio nel momento in cui tutti sembrano pensare all'amore, Venere smette di darti fastidio. Sarà pure poca cosa, ma direi che da qualche parte bisogna iniziare ad essere felici! Quindi insomma goditi queste giornate in cui riprendi in considerazione l'idea di essere sexy e di affascinare chi ti sta intorno. Non ti dimenticare che il tuo forte è sempre la parte intellettuale, quindi smettila di sculettare e inizia a coinvolgere intellettualmente che ti piace.

Voto 6 e mezzo per iniziare.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Eccoci qua: con Marte a favore che ti vuole supersexy ma Venere e Mercurio in opposizione che ti rendono a malapena sopportabile ai tuoi genitori. Figuriamoci aglialtri. Direi che devi trattenere tutti gli istinti, gli impulsi, i desideri irrefrenabili di dire cose che potrebbero in effetti creare qualche problemino. Sfoga tutte le tue energie in una sana sessione di spinning e presentati al partner quando sarai praticamente stremato.

Voto 5 e mezzo se stai zitto il più possibile.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non so bene se sia il caldo o il periodo di lavoro piuttosto intenso che hai appena terminato ma ti senti davvero stremato, senza forze e senza valide prospettive. Hai proprio l'impressione che tutti intorno a te non capiscano quando anche tu hai bisogno di alzare bandiera bianca e fare del divano la tua tana. Sarebbe proprio questo il momento giusto.

Voto 6 ma nella tana stacci stavolta almeno un po'!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Da questa settimana sia Venere sia Mercurio saranno a tuo favore, quindi la tua fama da re degli aperitivi e improvvisatore massimo di nuovi gruppi di amici potrà essere sguinzagliata alla grande. Non vedi l'ora di conoscere persone nuove e di quelle serate nelle quali ti senti libero come uno che ha mollato tutto per fare il giro del mondo in camper. Ti basta un concerto o una birra sulla spiaggia a notte fonda.

Voto 8 per gli aperitivi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L'amore questa settimana sembra proprio darsela a gambe come gli impiegati dagli uffici il venerdì pomeriggio per scappare nel weekend di divertimenti. Non sai proprio come dirglielo ma tu hai soltanto voglia di startene per i fatti tuoi, con i tuoi pensieri e i tuoi progetti. Anzi, a dirla tutta, spesso ti viene voglia di spedire via persino quelli e restare, come un buon monaco zen, nella contemplazione del vuoto.

Voto 6 scarso (non tu, sei scarso, eh!)