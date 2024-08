video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 26 agosto al 1 settembre 2024: per Vergine, Toro e Capricorno cambiamenti in vista L’oroscopo della settimana che va da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre 2024, vedrà Mercurio tornare diretto (mercoledì 28), riportando chiarezza nella comunicazione, soprattutto a Leone, Sagittario e Ariete. Venere, invece, fa il suo ingresso nel segno della Bilancia (venerdì 29), regalando un tocco di armonia nelle relazioni e nelle questioni sentimentali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre 2024, Venere, prima di entrare in Bilancia il 29 agosto andando a favorire equilibrio nelle relazioni, farà aspetti con Urano, Nettuno e Plutone, portando alla luce la necessità di cambiamenti e trasformazioni profonde nei rapporti. Questo soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), ma anche per Cancro e Scorpione. Mercurio in Leone tornerà diretto il 28 agosto, portando ordine e chiarezza negli scambi comunicativi, soprattutto ai segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), ma anche a Gemelli e Bilancia.

Oroscopo settimanale 26 agosto-1 settembre 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 26 agosto al 1 settembre 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana, specie se appartieni alla terza decade, la tua vita sembrerà una gara di triathlon, dove forza e resistenza saranno essenziali per vincere. Lunedì scatterai dai blocchi di partenza con l'energia di un campione olimpico, ma con Mercurio retrogrado fino a mercoledì, potrebbero esserci piccoli intoppi: un passo falso o un piccolo errore di calcolo. Non preoccuparti, avrai tutta la determinazione per recuperare alla grande. Marte e Giove, e anche la Luna fino a mercoledì, ti offriranno il supporto perfetto, e ti sentirai inarrestabile. Ma da venerdì, Venere renderà il percorso un po' più difficile: la fatica potrebbe farsi sentire e le dinamiche con gli altri diventare più complesse, come affrontare una salita impegnativa nella fase finale della gara. Tieni duro, Ariete! Sei un atleta che saprà come superare ogni ostacolo e concluderai la settimana, anche grazie a una Luna che torna a favore, da vero campione!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Una settimana per te, caro Toro, che potremmo paragonare a una cena gourmet: raffinata e sorprendente. Sarai pronto a degustare ogni piatto con attenzione e piacere, ma potresti trovare qualche ingrediente che non si sposa bene con il tuo palato: è solo un piccolo intoppo culinario che non è il caso nemmeno di far presente, perché Mercurio in quadratura, retrogrado fino a mercoledì, non ti renderà così diplomatico nell’esporre i tuo i pensieri. La Venere a te favorevole, aggiungerà comunque un tocco di eleganza al tuo piatto e giovedì, quando si confronterà con Nettuno e Plutone, sarà il momento di assaporare nuove combinazioni, anche se potrebbero sembrare un po' eccentriche. Non farti intimidire dai sapori insoliti, perché anche grazie alla Luna che brilla a favore, riuscirai a trasformarli in opportunità gustative. Sabato e domenica potrebbero portare un po’ di pepe o qualche altro ingrediente imprevisto nel tuo dessert, ma con la tua abilità nel destreggiarti tra i sapori, saprai come chiudere il pasto in bellezza. Bon appétit, Toro!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari Gemelli, immaginatevi di essere in un parco acquatico. Martedì, Venere in quadratura, ma anche in trigono con Urano, vi farà provare il brivido di scivoli a sorpresa: potreste incontrare curve inaspettate e i vostri tuffi potrebbero risultare un po’ più imprevedibili del solito. Questo non significa che non vi divertirete, ma dovrete affrontare ogni sfida con un po’ più di attenzione e cura. Nei giorni seguenti, l’aspetto di Venere con Nettuno e Plutone trasformerà ogni increspatura dell’acqua in nuove prospettive, offrendo un momento ideale per riflessione e ispirazione. Ma attenzione a non lasciarvi ingannare da qualche riflesso distorto. Finalmente, venerdì, con Venere in Bilancia a vostro favore, vi sentirete come se galleggiaste serenamente su delle mega ciambelle, godendovi la calma e il relax mentre il weekend si avvicina. Preparatevi a una settimana che mixerà adrenalina e relax!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Cancro, questa settimana sarà come partecipare a un game show, pieno di sorprese e colpi di scena! Potresti sentirti come un concorrente che, contro ogni previsione, azzeccherà la risposta giusta e porterà a casa un bel premio. Sarà in amore e nelle relazioni che dovrai aspettarti questi colpi di fortuna che renderanno le tue giornate più eccitanti e ricche di emozioni. Giovedì, come in una manche finale del gioco, una scelta potrebbe sembrare troppo bella per essere vera: Nettuno ti tenterà con una prospettiva allettante, ma Plutone ti spingerà a scavare più a fondo per vedere cosa c'è in realtà sotto la superficie. Da venerdì, Venere in Bilancia potrebbe renderti il gioco più complesso. Ricorda, però, che "nel mezzo della difficoltà risiede l’opportunità”, come diceva Albert Einstein. Usa il tuo intuito per scovare quelle possibilità nascoste, e sarai in grado di affrontare qualsiasi sfida con successo.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ma quanto ti piace che tutti ti ammirino? Lunedì e martedì, amico del Leone, sarai ancora al centro della scena, brillando come una star sotto i riflettori, grazie a una Luna che ti fa risaltare come un vero leader. Approfitta di questa luce per dare il meglio di te anche perché mercoledì, finalmente, Mercurio smetterà di andare all’indietro come un copione mal scritto e tornerà a scorrere fluido. Le tue parole diventeranno più chiare e incisive, come un dialogo ben recitato, e i tuoi progetti potranno prendere una forma più concreta. Marte e Giove, sempre al tuo fianco, ti daranno ancora energia e grinta, rendendo ogni tua azione una scena epica. Ma venerdì, grazie a una Venere in bell’aspetto, potresti anche trovarti a interpretare ruoli più romantici del solito. Preparati a una settimana all'insegna del successo e del glamour: il palco è tuo, e ogni giorno è un'opportunità per brillare come solo tu sai fare!

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana ti troverai al centro di un’accurata operazione di restauro: il tuo mondo sarà come una macchina da scrivere vintage che riceverà una meticolosa riparazione. Con il Sole e Venere nel tuo segno, sarai in una fase di brillante messa a punto: ogni dettaglio, ogni movimento sarà perfettamente calibrato. Martedì, con Venere in trigono a Urano, scoprirai nuovi strumenti e tecniche che renderanno il tuo lavoro ancora più preciso e innovativo. Sarai come un artigiano del dettaglio, capace di portare a nuova vita anche le parti più logore. Giovedì, mentre Venere si confronterà con Nettuno e Plutone, potresti trovarti a esplorare la parte più profonda e misteriosa del tuo processo creativo. Potrebbe sembrare che ci siano ingranaggi nascosti e segreti da svelare, ma con la tua dedizione e il tuo occhio clinico, avrai gli strumenti giusti per affrontare ogni complessità. Come diceva Confucio: “Non importa quanto lentamente si vada, purché non ci si fermi.” Quindi, continua a perfezionare ogni dettaglio e a mettere ordine nel caos: la tua precisione sarà premiata con risultati eccellenti e una soddisfazione duratura.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Passerai questa settimana come una rilassante giornata al mare di fine stagione: le onde saranno più tranquille e la brezza sarà dolce e rassicurante. Con Venere che entrerà nel tuo segno da venerdì, sarai come un bagnante che si gode l’ultimo sole estivo, irradiando un’eleganza naturale e un fascino irresistibile. È il momento perfetto per riflettere e apprezzare i piccoli piaceri della vita anche grazie a una Luna favorevole i primi giorni della settimana. Mercurio riprenderà il suo moto diretto mercoledì, e porterà chiarezza e fluidità nelle comunicazioni, come quando il mare si calma dopo una tempesta. Approfitta di questa tranquillità per organizzare e rifinire i tuoi progetti. A metà settimana una luna storta potrebbe portare qualche nuvola temporanea, ma poi da venerdì, con Venere che riempirà le tue giornate di bellezza sarà come ritrovare un angolo di spiaggia tranquillo, dove potrai goderti la pace e la serenità di una stagione che sta cambiando vestito.

Voto 8 ++

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Caro Scorpione, potresti sentirti come uno scultore di fronte a un blocco di marmo, con il Sole e Venere in Vergine che ti forniscono gli strumenti perfetti per plasmare le tue idee. L’inizio della settimana sarà ideale per definire i contorni: ogni colpo di scalpello sarà preciso, ogni decisione ponderata. Poi, martedì, il trigono di Venere con Urano porterà un’improvvisa ispirazione: una nuova idea che rompe gli schemi e trasforma la tua opera in qualcosa di unico. Giovedì, però, con Venere opposta a Nettuno, il marmo potrebbe sembrare più fragile del previsto. Quella che sembrava una forma ben definita potrebbe cominciare a sfumare, e potresti ritrovarti a domandarti se stai davvero scolpendo ciò che desideri o se stai seguendo un'illusione. Sarà Plutone a suggerirti di scavare più a fondo e di non accontentarti delle apparenze superficiali. Nel weekend, con la Luna storta, potresti sentire come se il blocco di marmo resistesse ai tuoi colpi, rendendo il processo più lento e frustrante. Tieni, però, a mente ciò che Michelangelo diceva, “Vidi l'angelo nel marmo e scolpii finché non lo liberai.”: il tuo capolavoro sta per emergere, anche se richiederà qualche sforzo in più.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana sarai come un architetto che lavora a un progetto. Sole e Venere in quadratura potrebbero farti credere che ogni linea tracciata sul foglio si trasformi in un labirinto di decisioni complicate. Giove e Marte in opposizione saranno ostici come i materiali di costruzione che non arrivano in tempo, lasciandoti a fissare uno scheletro di cantiere che fatica a prendere forma. Martedì, Urano in trigono a Venere potrebbe portare una variazione improvvisa al progetto, un cambiamento che inizialmente sembrerà promettente, ma che alla fine potrebbe creare nuove complessità. Cercherai di capire se i tuoi piani iniziali fossero basati su un’illusione o su una solida visione. Sarà un momento di dubbi, in cui dovrai rivedere i dettagli con attenzione.Verso il weekend, con la Luna finalmente in buon aspetto, il cantiere inizierà a sembrare meno caotico. Non aspettarti miracoli, ma almeno ti sentirai un po’ più rilassato.

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa settimana, Capricorno, immagina di essere un insegnante che si prepara all’inizio dell'anno scolastico. Con Sole e Venere favorevoli, avrai tutto sotto controllo, come se stessi organizzando un'aula impeccabile, pronta ad accogliere gli studenti per il “back to school”. Martedì, l'influenza di Urano potrebbe portare qualche novità, come un'idea innovativa che potrebbe arricchire quello che sarà il metodo che userai i prossimi giorni in classe. Giovedì, però, quando Venere sarà in aspetto a Nettuno e Plutone, potresti trovarti a dover affrontare qualche imprevisto, come materiali scolastici mancanti o programmazioni che sembrano confuse. La Luna, nella parte centrale della settimana, potrebbe aggiungere un po' di caos, come se ti trovassi a dover sistemare gli armadietti della classe traboccanti di materiali. Con un po’ di pazienza e adattabilità, riuscirai a mettere tutto a posto e a prepararti all’inizio di una nuova stagione con successo. Sii pronto a fare aggiustamenti e trasformare ogni imprevisto in una lezione preziosa.

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Finalmente, caro Acquario, questa settimana l'aria si alleggerirà un po', anche grazie all'ingresso di Venere in Bilancia, che porterà un tocco di armonia lungo il tuo percorso. Sarà come passeggiare lungo un accogliente sentiero ben tracciato tra i boschi delle Dolomiti, con Marte e Giove in bell’aspetto, che faranno sì che ogni passo ti avvicini a nuove vette e scoperte. Verso il weekend, la Luna in posizione non troppo favorevole potrebbe rendere le tue passeggiate un po' più impegnative. Tuo potrai scegliere di affrontarle lo stesso, perché si sa, le escursioni più difficili hanno il loro fascino, ma potrai fare anche una scelta alternativa. Quella che ti consiglio io è l’ingresso giornaliero a una di quelle SPA magnifiche che si trovano in montagna per poi continuare, una volta rigenerato, con i sentieri più impegnativi!

Voto 6/7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, altra settimana impegnativa, che potremmo paragonare a un viaggio in mongolfiera. Inizierete a sollevarvi, ma ci saranno momenti in cui il vento potrebbe non andare nella direzione che pensavate. Con Sole e Venere in opposizione, potreste sentirvi come se stesse cercando di mantenere la rotta mentre le correnti d'aria cambiano inaspettatamente. Anche Marte e Giove in quadratura ci metteranno lo zampino, aggiungendo qualche turbolenza al volo e rendendo il viaggio un po' più avventuroso di quanto pensaste. Verso giovedì, potreste sentirvi come avvolti in una nebbia di incertezze: non sarà il momento migliore per prendere decisioni cruciali, ma solo per lasciare che il vento vi guidi. Come diceva Antoine de Saint-Exupéry: “Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.” Quindi, mentre sorvoli le incertezze della settimana, lascia che il cuore e la tua intuizione siano la tua bussola.

Voto 5 – –