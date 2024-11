L’oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2024: Sagittario, Ariete e Leone intraprendenti

video suggerito

Nell'oroscopo della prossima settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2024, il Sole in Sagittario formerà un trigono con il Nodo Nord in Ariete, aprendo un varco a nuove opportunità, che potrebbero rivelarsi determinanti per il percorso evolutivo di ciascuno di noi. Questa energia sarà amplificata mercoledì, quando il Sole formerà un trigono con Marte in Leone.

Sarà il momento per seguire l'istinto e fare scelte che risuonano con la propria verità profonda, in particolare per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario). Martedì, però, Mercurio in Sagittario diventerà retrogrado, e potrebbe portare fraintendimenti e ritardi, ma anche la possibilità di correggere il tiro, invitando tutti, e specialmente i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci), a rallentare e a rivedere piani e comunicazioni. Venere in Capricorno sarà in quadratura a Lilith in Bilancia lunedì, portando a galla dinamiche emozionali intense e forse poco consapevoli, che potrebbero mettere di fronte a vecchie ferite, in particolare i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno). Mentre mercoledì Venere sarà in quadratura a Chirone stimolando una rielaborazione dolorosa, ma necessaria, di alcuni aspetti affettivi. I segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) e di acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) potrebbero sentirsi particolarmente vulnerabili, ma anche pronti a fare passi importanti verso la guarigione.

Oroscopo settimanale 25 novembre – 1 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

C’è un fuoco che ti scorre dentro questa settimana, una corrente di energia che si propaga dal Sole a Marte e che ti raggiunge urlandoti: “Fai, crea, osa!” Ma Venere ti guarda severa dal segno del Capricorno, chiedendoti conto delle tue scelte. Hai forse messo da parte qualcosa di importante inseguendo solo ciò che brilla? Pensaci un po’ su, soprattutto da martedì, quando Mercurio diventerà retrogrado chiedendoti un po’ di riflessioni aggiuntive perché ricorda: il fuoco senza controllo sa essere anche pericoloso. Nel weekend, la Luna in Sagittario si unisce alla combriccola dei pianeti che ti sorridono, accendendo il tuo spirito e comportandosi come un vento caldo che ti spinge avanti, rendendo ogni tuo passo più leggero e ogni tuo sogno più vicino.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti sei mai chiesto se i legami che coltivi riflettono davvero chi sei oggi? Questa settimana ti sfida a guardare con sincerità le tue relazioni e quei meccanismi ormai superati. In amore potresti sentirti combattuto tra il desiderio di stabilità e un’irrequietezza che ribolle sotto la superficie. Forse non è il momento di cambiare tutto ma di accettare che qualcosa dentro di te stia evolvendo. Giovedì e venerdì, un’intensità particolare aleggia nell’aria: c’è qualcosa che si libera, un nodo che si scioglie, o forse una vecchia ferita che torna a pulsare per essere finalmente guarita. Usa questo momento per andare a fondo, senza paura di ciò che scoprirai. A volte lasciare andare non è una resa, ma il più grande gesto di forza che si possa fare.

Voto 7 – –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana il mondo vi provoca con domande per cui non avete risposte immediate. C’è un’energia frizzante intorno a voi, ma a tratti sembra che trasformi tutto quanto in un rompicapo. Rallentate: non dovete per forza trovare tutte le soluzioni subito. A volte è meglio osservare, ascoltare e lasciare che le cose si rivelino da sole. Sabato e domenica potreste sentirvi più irritabili o più inclini a vedere le cose in bianco e nero. Le contraddizioni sembrano moltiplicarsi e il vostro equilibrio potrebbe vacillare. Non prendete troppo sul serio le tensioni momentanee e non agitatevi se tutto sembra sfuggirvi di mano.

Voto 5 + +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana, caro Cancro, potresti trovarti diviso tra il desiderio di proteggere i tuoi affetti e la necessità di fare i conti con una realtà che forse preferiresti evitare. Venere ti invita a riflettere su ciò che hai dato e su ciò che hai ricevuto. C’è qualcosa, forse, che hai trascurato nel tuo cammino? Un pezzo di te che hai messo da parte in nome di una tranquillità che ora potrebbe sembrare lontana? Nei primi giorni della settimana la confusione emotiva potrebbe essere forte, ma poi giovedì e venerdì la Luna in Scorpione ti permetterà di cogliere dettagli profondi, importanti per avere un quadro più definito della situazione. Datti il tempo di riflettere e di comprendere i messaggi che le emozioni cercano di darti.

Voto 5

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana, Leone, sei un razzo pronto a decollare! Sole, Marte e Mercurio ti donano un'energia pazzesca, facendoti sentire invincibile. Le tue idee volano come un meme che spopola sui social. Ma attenzione, se sei dei primi giorni del segno, potresti percepire una tensione che ti farà sentire come se qualcuno stesse cercando di frenarti, come se dovessi scegliere tra accelerare o fermarti. In realtà non è questione di fermarsi, ma di reinventarsi. In questo calore ardente, prenditi quindi un momento per riflettere: le trasformazioni richiedono tempo. La trama è tutta da scrivere e tu sei quello che ha la penna in mano!

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sei come un giardiniere che si trova a dover potare con precisione un albero che, però, sembra rifiutarsi di crescere dritto. Il cielo ti invita a riflettere sulle tue relazioni. Le dinamiche intorno a te potrebbero sembrare più complicate del solito, come se stessero cercando di insegnarti una lezione sulla bellezza che nasce dalle imperfezioni. Sì, la perfezione che tanto desideri potrebbe dover cedere il passo all’autenticità. Mentre cerchi di armonizzare ciò che ti circonda, chiediti: qual è il valore di ciò che si costruisce con amore, anche quando non è tutto perfetto? Non aver paura di abbracciare quella bellezza nascosta che ti sfida a riscrivere le regole.

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Se ti chiedessero quale sia il tuo superpotere, credo che dovresti rispondere così: il potere di rivelare la bellezza nei dettagli e la capacità di navigare situazioni complesse con stile inimitabile. Sei invitata a dialoghi vivaci e a esplorare nuovi territori mentali e, anche grazie a quel Marte in Leone, il tuo coraggio di esprimerti verrà alimentato. Potresti sentire il bisogno di dire qualcosa che hai trattenuto a lungo: fallo, ma con grazia. Venere in Capricorno ti ricorda, però, che non tutti i terreni sono morbidi come i tuoi passi. Qualche tensione potrebbe emergere, soprattutto nei rapporti più stretti. Usa questa sfida come un’occasione per riscoprire il valore della pazienza e del compromesso. Il consiglio della settimana? Cammina con passo leggero, ma lascia impronte che raccontino di te.

Voto 7/8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Giochi con le ombre e i contrasti, amico Scorpione. La tensione tra l’ambizione di Venere in Capricorno e un certo senso di irrequietezza, dato da quel Marte in Leone, ti spinge a fare scelte audaci. Qualcuno potrebbe sfidarti con domande dirette o giudizi ma tu, con le tue pause strategiche, potrai trasformare gli attacchi in opportunità prima di rispondere e, come un abile hacker delle emozioni, riuscirai a decifrare anche i codici più complessi del cuore umano. Giovedì e venerdì, con la Luna nel tuo segno, avrai il potere di riconnetterti alla tua autenticità. Usa questo momento per un rituale personale: una playlist malinconica, una passeggiata nel vento freddo, il rispolvero di un vecchio diario… o qualsiasi altra cosa in linea con la tua essenza.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Settimana di pure energia che accende il tuo desiderio di andare oltre i confini, di espandere orizzonti fisici e mentali. Ogni passo è un’opportunità per scoprire qualcosa di nuovo su te stesso e sul mondo. Non lasciare che piccoli intoppi o ripensamenti limitino la tua visione. Con anche la Luna nel tuo segno nel weekend, il desiderio di libertà ed evasione diventa irresistibile. È il momento perfetto per coltivare ciò che ti fa sentire vivo anche, e soprattutto, se esce dagli schemi. Come scrive Haruki Murakami: “Se leggi ciò che tutti leggono, penserai solo ciò che tutti pensano.” Segui una strada che solo tu sai tracciare. Non temere di pensare in grande, di abbracciare il nuovo e e di sognare qualcosa di diverso. Esplora l’ignoto con curiosità: la tua unicità è la tua forza. Accendila e osservala brillare.

Voto 9 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei sicuro di saper gestire il magnetismo che emani? Venere ti rende così intrigante da attrarre le persone attorno a te, ma cerca si stare attento alle emozioni legate a vecchie ferite o insicurezze che possono farti inciampare in relazioni che potrebbero rivelarsi trappole emotive. Non ogni connessione è destinata a durare, ma questo non significa che non possa insegnarti qualcosa. Forse devi solo riconoscere ciò che ti fa paura, per rinnovare il tuo modo di connetterti agli altri. Fai tesoro di queste dinamiche e non temere di lasciare spazio alla tua vulnerabilità. Mark Twain diceva che "il coraggio è resistenza alla paura, è dominio della paura, non la sua assenza". Questa settimana, prova a guardare in faccia ciò che temi e scopri quanto lontano puoi andare.

Voto 8 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ti sei mai chiesto quanto lontano potresti andare se smettessi di trattenerti? Questa settimana il cielo ti invita a esplorare il tuo mondo interiore, lasciandoti stupire dalle piccole ispirazioni che nascono da conversazioni apparentemente casuali. Mercurio retrogrado potrebbe rendere i tuoi piani meno lineari del previsto, ma anche rivelare modi alternativi e creativi di affrontare le sfide. Hai energia e ispirazione per collaborare con chi ti circonda, ma quel Marte potrebbe comunque accendere qualche scintilla nei rapporti personali: conflitti o passioni? Dipende da te come incanalarli. Con Plutone che influenza i nati a inizio segno, potresti sentire una spinta a ridefinire chi sei davvero, senza compromessi. Non aver paura di cambiare rotta: il tuo istinto sa già dove portarti.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, questa settimana, le parole, soprattutto quelle di cuore, potrebbero scivolare via più velocemente di quanto immaginiate, rischiando di lasciare segni che nemmeno sapevate di voler lasciare. Oscar Wilde diceva che "le parole sono la cosa più vicina alla magia", ma anche loro, a volte, hanno dei limiti. Forse, in questo periodo, scoprirete che la verità si trova proprio nei silenzi e nelle cose non dette più che nei fiumi di parole. A volte, è proprio ciò che non diciamo a dire tutto. Quindi, mentre il cielo potrebbe spingervi a rivelare più di quanto desideriate, l’invito è invece quello di rimanere in ascolto. Sarà nella calma di un gesto o nell'intensità di un silenzio che troverete la chiave per una connessione più profonda. Non abbiate paura di fare un passo indietro, di osservare e di lasciarvi guidare dalle emozioni che non sempre trovano forma nell’eloquio.

Voto 6 – – –