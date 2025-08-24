L’oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2025: Leone e Sagittario espansivi e intraprendenti

Nell’oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2025, Venere entra in Leone favorendo relazioni calorose e dirette e il legame tra Nettuno, Plutone e Urano porta energie intense. Momento di rinascita per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

Nella settimana dal 25 al 31 agosto 2025, Venere entra nel segno del Leone, accendendo passione, desiderio di riconoscimento e voglia di vivere con intensità i rapporti soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), ma anche per Gemelli e Bilancia. Tra martedì e mercoledì, il pianeta dell’amore e della bellezza sarà protagonista di una serie di aspetti astrologici molto potenti: in sestile a Urano in Gemelli, in trigono a Saturno e Nettuno in Ariete e contemporaneamente in opposizione a Plutone in Acquario.

Questa configurazione creerà un mix di energie contrastanti ma feconde: da un lato la spinta creativa e la voglia di esprimersi liberamente, dall’altro la sfida di confrontarsi con dinamiche profonde e trasformative che potrebbero scuotere gli equilibri, soprattutto in ambito affettivo e relazionale.

Per i segni di fuoco potrà essere un momento di grande intensità e possibilità di rinascita, mentre i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario) potrebbero sentire più forte la tensione, con l’invito a lasciare andare ciò che non è più in linea con la propria crescita. Una settimana che invita a restare centrati per non farsi travolgere da un cielo tanto affascinante quanto impegnativo.

Oroscopo settimanale 25-31 agosto 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 25 al 31 agosto 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei come una scatola di fiammiferi in una serata umida: sei calore potenziale, ma quando provi a sfregarne uno, la punta si sgretola. La voglia d’amore c’è, palpabile, grazie a una Venere che diventa favorevole e ti fa sembrare pronto a incendiare il mondo intero… peccato però che con Marte in quadratura l’effetto sia più quello di un accendino scarico. Forse bisogna riprovare più volte, oppure attendere che l’aria si asciughi e che le occasioni diventino terreno fertile. Nel frattempo, non ti resta che esercitarti con piccoli falò quotidiani: un messaggio smielato, un invito a cena, o almeno l’arte di non mandare in fumo tutto già al primo “ciao”. In questo sono sicura potresti riuscire.

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

In questi giorni parlare con te è come provare a fare una chiamata con il telefono dove non c’è campo: fruscii, interferenze e tanta voglia di riattaccare dopo due secondi. Con Venere e Mercurio storti ti irrita tutto, persino chi ti chiede a tavola se vuoi l’acqua naturale o frizzante. Figuriamoci se qualcuno si permette di darti consigli: lì scatta il silenzio glaciale che neanche nella fila alle Poste ad agosto. E non parliamo poi dei racconti altrui: persino le chiacchiere da ombrellone ti sembrano più insopportabili delle zanzare di notte.

Voto 5/6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete come il Wi-Fi libero in spiaggia: tutti vogliono connettersi a voi e nessuno riesce a resistere al fascino della vostra banda. Mercurio e Venere vi rendono chiacchieroni, simpatici, irresistibili: riuscite a strappare un sorriso persino al barista che ha appena finito un turno di 12 ore. Con Marte dalla vostra parte siete anche rapidi di riflessi, sempre pronti alla battuta giusta o al colpo di scena che trasforma una noiosa conversazione in una scena da ricordare durante l’inverno. Se vi capita di parlare con qualcuno che non ride… tranquilli, è solo perché non ha ancora capito di essere il protagonista della storia che state raccontando.

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana ti senti un po’ un fantasma in mezzo alla gente, come se tutti stessero parlando un linguaggio segreto e tu non riuscissi a tradurlo. Marte ti scuote, con un’irritazione e un’irrequietezza sottile che ti fa battere i piedi sul pavimento. Non c’è più Venere a confortarti e quelli che erano pensieri romantici diventano piccole lamentele quotidiane, sospese tra malinconia e il desiderio di abbracciare qualcuno che capisca davvero il tuo stato d’animo. In questa settimana, caro Cancro, l’unica strategia vincente sarà prenderti cura di te: un caffè lungo, un libro, un bagno rilassante… e lasciare che il mondo aspetti.

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Finalmente, dopo settimane in cui ti sei sentito come l’unico senza invito alla chat segreta di WhatsApp, Venere arriva a rimetterti al centro del gruppo. Ti riaccendi come dopo un blackout e di colpo torni disponibile e brillante. Con Mercurio che ti spinge a parlare senza freni e Marte che ti regala la spinta giusta, sei quello che dice la frase azzeccata nel momento migliore e a cui tutti mettono la reaction con le lacrime agli occhi. Ti eri fatto un po’ da parte ultimamente, ma ora basta: la stagione del silenzio è finita. Ti rimetti in scena come una popstar al comeback tour, scintillante e in forma, pronto a essere sulla bocca di chiunque ti incroci.

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana la vostra testa sembra la cucina di uno chef stellato durante il servizio di Ferragosto: piatti ovunque, pentole che fumano, ordini urlati e nessuno che capisca davvero cosa stia succedendo. Le emozioni fanno avanti e indietro come camerieri in ritardo e voi non sapete più se state cucinando un risotto o un tiramisù. Vi assale il dubbio su tutto: dalle grandi scelte di vita al “avrò chiuso il gas?”. Ma, in pieno stile Vergine, invece di entrare in panico, trasformate questo caos in un sistema di catalogazione nuovo e in mezzo alla confusione trovate persino una logica, anche se solo vostra.

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana siete come quei video virali del “prima e dopo”: prima poi un cigno che sfila sicuro come se fosse sul red carpet a Venezia. Non c’è stato nessun filtro miracoloso, siete voi che vi siete raddrizzati la corona e avete deciso di smetterla di chiedere scusa per ogni cosa. Adesso parlate chiaro, camminate dritti e se qualcuno prova a farvi dubitare di voi stessi, lo liquidate con la stessa grazia con cui si chiude una chat indesiderata: senza rancore, ma con un click deciso che non lascia repliche.

Voto 8/9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpioncino caro, con questa Venere che ti guarda storto sembri un cactus piazzato in mezzo al salotto: bello da vedere, ma guai a chi prova ad avvicinarsi, pena spine ovunque! La pazienza è ai minimi storici e basta un nonnulla perché tu parta come un petardo difettoso. Chi ti vuole bene farebbe meglio a stare alla giusta distanza e a darti spazio: in questi giorni sei piuttosto spigoloso e chi prova ad avvicinarsi troppo rischia solo di beccarsi qualche piccotto fastidioso. Meglio che non insistano: il cactus resta cactus, fino a nuovo ordine.

Voto 5/6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei come un tramonto sull’isola di Santorini: caldo, luminoso e impossibile da ignorare. Ti muovi con la sicurezza di chi sa di essere al centro della scena, pronto a far battere il cuore a chi ti sta accanto e a far ridere chi ti osserva. In amore e in amicizia esplodi come fuochi d’artificio sulla caldera: ogni gesto ha fascino, ogni parola brilla e chi ti incontra capisce subito che sei tu il vero spettacolo della serata. Anche la più piccola scintilla che accendi sembra avere il potere di trasformare un momento qualsiasi in qualcosa di memorabile, come una poesia scritta sulle onde del mare.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Finalmente Venere smette di guardarti storto e il tuo umore ne trae un piccolo ma prezioso beneficio. Non ti aspetta un turbine di passione, ma abbastanza motivazione per ricominciare a tendere la mano verso gli altri… a piccole dosi, senza strafare. Sei come un gatto che esce dal suo nascondiglio: curioso e pronto a farsi accarezzare ma guardingo, sempre con la possibilità di scomparire sotto il divano se qualcosa ti infastidisce. Questa settimana i contatti sociali funzionano meglio se sei tu a decidere quando e con chi, altrimenti meglio restare sul divano a godere di un piccolo ritrovato buonumore.

Voto 6/7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa estate Mercurio contrario ti ha fatto ronzare la testa come un vecchio frigorifero da sostituire che sibila nel silenzio della notte. Ora anche Venere ti guarda storto, come un sole cocente che ti ha già lasciato un eritema e non vede l’ora di pizzicarti ancora la pelle. Ti senti irritato, abbacchiato, come se ogni parola dolce ti scottasse e ogni gesto carino fosse un fastidioso prurito. Per fortuna Marte ti regala un minimo di reattività elegante e precisa, ma il tuo umore è come un gelato lasciato al sole: tutto si scioglie in fretta e lascia macchie appiccicose. Chi prova a starti vicino rischia di beccarsi sbuffi, occhiatacce e commenti caustici senza preavviso: insomma, meglio osservarti da lontano, con occhiali da sole e crema protettiva.

Voto 6 – – –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesciolini, l’aria di fine estate vi rende leggeri: c’è chi vi sostiene e chi vi cerca, e voi vi muovete senza esitazioni. Le giornate scorrono vivaci, tra piccoli impegni che diventano occasioni di brillare e incontri che vi regalano nuove alleanze. Dentro sentite crescere una fiducia fresca, come un brindisi improvvisato di fine estate: non programmato, ma perfetto. E mentre vi lasciate trasportare dall’atmosfera, scoprite che la vostra leggerezza è contagiosa: ciò che oggi nasce come un gioco potrebbe diventare presto qualcosa di prezioso.

Voto 7 e mezzo