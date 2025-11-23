L’oroscopo della settimana dal 24 al 30 novembre 2025: grande energia per Sagittario e Ariete

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 24 al 30 novembre 2025, abbiamo ancora una concentrazione di energie nel segno dello Scorpione. Martedì, infatti, Mercurio si congiungerà a Venere in Scorpione, aprendo uno spazio ideale per dialoghi sinceri, rivelazioni affettive e intuizioni che nascono direttamente dal cuore.

Mercoledì poi Venere formerà un trigono con Giove in Cancro, amplificando sensibilità e fiducia nelle relazioni, mentre giovedì il trigono che farà con Saturno in Pesci darà solidità e maturità alle emozioni: un equilibrio perfetto tra intensità e stabilità, particolarmente favorevole per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci).

Venerdì Saturno tornerà diretto, seguito sabato da Mercurio, segnando un momento di ripartenza concreta: ciò che era rimasto sospeso nelle ultime settimane può finalmente sbloccarsi, soprattutto nelle questioni emotive e comunicative. Domenica Venere si opporrà a Urano in Toro, portando sorprese e scossoni nelle dinamiche affettive, ma grazie al contemporaneo trigono con Nettuno in Pesci, sarà possibile trasformare ogni destabilizzazione in ispirazione, intuizione e rinnovamento. Una settimana di profondità emotiva, in cui emozioni, chiarezza e creatività dialogano all’unisono.

Oroscopo settimanale 24-30 novembre 2025: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei in modalità “espansione” come se ti fossi appropriato del pensiero del tuo filosofo preferito, che non è uno di quelli troppo contemplativi e noiosi, ma è più un filosofo versione punk che ti sussurra all’orecchio: “Slancio vitale, baby, muoviti!”. E tu ti muovi, eccome se lo fai. Hai energia da vendere e quella tipica arroganza adorabile che ti fa partire a razzo prima ancora di aver capito qual è la tua meta. Ma chi se ne importa: l’azione per te, questa settimana, sarà la tua forma di saggezza. Impulsivo, veloce, indomabile: continuerai a espanderti, che gli altri lo vogliano o no.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana hai l’impressione che le persone che ami parlino una lingua complessa, tipo l'aramaico o il demotico, e che tu non abbia il dizionario giusto per poterle capirle. Con le incomprensioni che regnano sovrane, bastano due mezze frasi per sfiorare discussioni che nessuno voleva davvero iniziare, come quando togli la modalità aereo dal telefono e partono una quantità di notifiche incontrollate che non avevi voglia di vedere. Insomma, l'atmosfera nei rapporti affettivi è un po’ instabile, come un castello di carte su un tavolo all'aperto, in una giornata di vento. Cerca di non essere polemico con il partner, soprattutto nel fine settimana… altrimenti potreste far accendere qualche scintilla non prevista.

Voto 5/6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

In queste giornate vi svegliate con l’energia di chi ha dormito poco e lancia segnali di allerta caos a chiunque gli si avvicini. Ogni piccolo intoppo, dal traffico che non scorre, al messaggio che non riceve risposta, diventa motivo di nervosismo. La settimana rischia di farvi agitare più del dovuto e chi vi osserva può trovarvi ingombranti e irriverenti. Assomigliate a un tornado perché siete irresistibili per chi ama il brivido, ma stressanti per chi cerca calma e ordine. Alla fine della settimana vi meriterete comunque un applauso… anche solo per essere sopravvissuti al vostro stesso vortice.

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai voglia di giocare, flirtare, dire cose belle senza pensarci troppo. Sei spontaneo, leggero e, nelle relazioni, ti scopri teneramente incisivo: dici la cosa giusta, sorridi quando serve e conquisti tutti senza sforzo. Ti viene naturale mostrare il tuo lato affettuoso, quello che di solito tieni al sicuro sotto dieci strati di coperte. C’è un’energia un po’ artistica, un po’ romantica: puoi sentire il bisogno di creare, di fare qualcosa che ti rappresenti o semplicemente di vivere un momento carino con qualcuno che ti fa battere il cuore in un modo semplice e pulito. Settimana fresca, morbida, con potenziale “primo bacio sotto casa”. Entra nel mood.

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sei un po’ rude… come chi entra in una stanza e dice subito quello che pensa, ma hai il fascino di chi sa di essere irrimediabilmente irresistibile. In amore le cose procedono piano, il romanticismo non è pervenuto, ma a te non importa più di tanto. Hai voglia di mostrarti in azione, di far vedere quanto sei capace di conquistare il mondo o almeno la stanza in cui entri. La delicatezza non è proprio cosa di questi giorni, ma te ne fai una ragione: il tuo carisma e la tua energia lascia tutti incuriositi, divertiti… e un po’ stregati.

Voto 7 + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Assomigli a un gatto iperattivo che non trova mai il punto giusto dove accovacciarsi. La tua testa corre, i pensieri si accavallano e ogni pausa ti sembra una perdita di tempo. Ti muovi tra compiti, impegni e messaggi come se tutto fosse urgente e nulla potesse aspettare. La strategia migliore per vivere al meglio questa settimana? Trasformare questa tensione in qualcosa di concreto: una passeggiata veloce, un po’ di sport o un progetto creativo che ti faccia sfogare senza coinvolgere nessuno nella tua frenesia, così da scaricare un po’ della tua energia senza danni collaterali. Se impari a convogliare questo impulso, la sera arriverai soddisfatta, leggera e senza troppi pensieri inutili.

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La tua settimana assomiglia a un quadro di Hopper: calma, luce morbida che accarezza tutto, poche ombre e spazi ordinati. C’è una tranquillità che invita a respirare, a godersi il ritmo senza correre, eppure ogni tanto un piccolo guizzo ti scuote come un raggio di luce che filtra dalla finestra sul davanzale, giusto quel tanto per tenere viva l’attenzione. Tutto fila liscio, senza drammi e voi riuscite a muovervi con eleganza tra compiti, incontri e momenti di svago. È il tipo di settimana in cui bastano piccoli dettagli per sentirsi soddisfatti e un po’ più energici del solito.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana è come se impersonassi il protagonista della tua serie preferita: fascino a livelli pericolosi, battute pronte e quello sguardo che fa crashare i sistemi nervosi altrui. Ti muovi con una sicurezza che sembra uscita da un reel motivazionale, nelle chat rispondi con timing perfetto, non troppo presto né troppo tardi (per farti desiderare il giusto), e dal vivo leggi le vibrazioni degli altri come un radar di ultima generazione. Occhio nel weekend, quando Venere si opporrà a Urano e qualcosa che non ti aspettavi potrebbe scuoterti: un piccolo terremoto emotivo, sì, ma di quelli che ravvivano e rendono più interessante la puntata della serie.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario, questa settimana gli altri ti vedono indispensabile come il primo caffè del mattino. Questo perché metti il cuore e l’energia al servizio degli altri, senza nemmeno pensarci troppo. Dai consigli, fai gesti gentili e rivolgi attenzioni a chi ti sta intorno. La tua generosità è contagiosa e chi ti sta vicino percepisce subito che ci sei, pronto a dare senza chiedere nulla in cambio. E se ogni tanto ti viene da pensare “e io?”… tranquillo, anche tu raccoglierai un sorriso o un grazie inaspettato che varrà per te più di mille applausi.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sembrate quelli che arrivano a un brunch e trovano subito il tavolo migliore senza nemmeno prenotare: Venere e Mercurio in sestile vi tengono il posto e vi passano pure il menù già aperto col QR code. Mercurio nel fine settimana torna diretto e le idee filano dritte, i rapporti scorrono meglio del previsto e la sensazione è che, per una volta, l’universo non vi stia testando. Magari qualche volta potreste pensare che ci sia la fregatura da qualche parte e vi trattenete un po' nell'azione, ma andate tranquilli, alleggeritevi e non abbiate timore a esporvi.

Voto 7/8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sembrate un quadro di Dalì: tutto un po’ storto, un po’ liquido, un po’ troppo vicino o un po' troppo lontano. Le conversazioni sembrano orologi che si sciolgono, perché partono dritte e poi, puff, diventano discussioni assurde, a tratti surreali. C’è gente che vi fraintende, gente che vi punzecchia e voi, che di solito volate sopra le dinamiche inutili, stavolta scendete a terra e avete la tentazione di rispondere in maniera tagliente. Ma poi fate come farebbe Dalì. Cambiate prospettiva, salvate solo ciò che risuona con la vostra essenza e il resto lo lasciate sciogliere come gli orologi del grande artista catalano.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete nel mood del “vediamo dove porta”, tipo quando aprite un link a caso e finisce che imparate una cosa utilissima… o totalmente inutile ma bellissima. Le vibes scorpioniche vi fanno venire la curiosità di comprendere meglio: una frase vi incuriosisce, uno sguardo vi intriga e subito partite con teorie che manco nelle note vocali degli amici alle 2 di notte. Nelle conversazioni d’amore siete un mix perfetto di profondità e cazzeggio: fate riflettere e ridere allo stesso tempo. Arrivano intuizioni, piccoli segnali, frasi buttate lì che vi aprono mondi. Qualcosa vi chiama oltre il solito perimetro e voi ci andate senza fare troppe storie, con quell’entusiasmo morbido che vi rende unici. Si ride, si sogna, si sale di livello senza neanche accorgersene.

Voto 7 +