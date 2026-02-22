L’oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026: Cancro e Pesci amati e sognanti

Nella settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026, Mercurio retrogrado in Pesci invita a rivedere piani e, congiungendosi a Venere, favorisce chiarimenti emotivi e relazioni più autentiche. I segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario) sono chiamati a uscire da schemi troppo rigidi.

Nell'oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026, le energie dei Pesci dominano il cielo con Sole, Mercurio e Venere nel segno, creando un’atmosfera sensibile, intuitiva e profondamente ricettiva che invita a rallentare, ascoltare le emozioni e lasciare spazio a immaginazione e percezioni sottili. Giovedì Mercurio diventa retrogrado, spingendo soprattutto i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) a rivedere piani, parole e decisioni recenti, trasformando eventuali ritardi in occasioni di chiarimento e maggiore consapevolezza.

Venerdì Marte in Acquario quadra Urano in Toro, portando scosse improvvise, cambi di ritmo e tensioni dinamiche che stimolano l’adattamento e l’innovazione, soprattutto per i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario), chiamati a uscire da schemi troppo rigidi. Sabato, infine, Mercurio retrogrado si congiunge a Venere in Pesci, accentuando sensibilità e nostalgia e aprendo uno spazio prezioso per rileggere i sentimenti, chiarire non detti e ritrovare una sintonia più autentica nei legami.

Oroscopo settimanale 23 febbraio – 1 marzo 2026: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tu che di solito vuoi scalare montagne, questa settimana ti ritrovi avvolto nell’incenso a chiederti perché stai contemplando il senso della vita davanti a una tisana. Ti senti un filo spaesato, è vero, ma non vedere tutto questo come un tuo bug, è solo il tuo aggiornamento interiore che si è attivato senza chiederti il consenso. Azione poca, sogni tanti, concentrazione a intermittenza. La nebbia che percepisci non è da combattere, anzi è da vedere come un’alleata per non esporti troppo e trovare soluzioni più morbide e ponderate.

Voto 6/7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Toro, questa è tutt’altro che una settimana produttiva, sembra piuttosto una pausa pubblicitaria messa lì dall’universo apposta per farti respirare. E sai che c’è? Non ti opponi affatto. Il tuo spirito pragmatico ha appeso il cartello “torno subito” e si è sdraiato sul divano con copertina e dolcetti. La voglia di strafare, ma direi anche quella di fare, è in ferie, mentre cresce quella di stare bene senza sensi di colpa: niente corse, niente verdetti, niente maratone di responsabilità. Solo dolce far niente, contatto umano e soffici vibrazioni.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete l’energia di chi potrebbe riorganizzare il mondo in un pomeriggio… peccato, però, che il cervello ogni tanto vada in modalità aereo senza avvisare. Le idee partono a razzo, ma poi si scontrano tra loro tipo autoscontri impazziti al luna park. Risultato: entusiasmo alle stelle, chiarezza un po’ meno e qualche dialogo che rischia di diventare una discussione condominiale. Prima di parlare provate a contare fino a dieci (o almeno fino a tre), sarà un bene per tutti, ma soprattutto per voi! Lo spirito di iniziativa vi salva, vi tira fuori dagli ingorghi mentali, le parole improvvisate… un po’ meno.

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei il podcast preferito dell’universo: tutti ti ascoltano, tutti ti vogliono. Mentre tu parli c’è chi annuisce, chi sorride, chi prende appunti e in amore sei dolce e magnetico: un semplice sguardo e zac, partita quasi chiusa. Sul lavoro anticipi i drammi e li sciogli con eleganza diplomatica, tipo mediatore ONU ma con più dolcezza e savoir faire. Brilla pure, mio amato Cancro, perché anche gli altri sono felici per te (magari un po’ rosicano, ma sempre con tanto affetto).

Voto 9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Tutti parlano di vibrazioni alte, introspezione e universi interiori, tu, invece, caro il mio bel Leone, vorresti controllare solo la to-do list. Sei un po’ nervosetto, basta una fila più lunga del solito al banco alimentari al supermarket per farti partire il monologo di un film drammatico. In questi giorni sogni solo cose pragmatiche come puntualità, risposte chiare e persone che non inizino frasi con “sai, stavo riflettendo…”. Eh niente, sei un po’ allergico alla riflessione e tutto questo tempo lento attorno a te ti dà fastidio come la sabbia nel costume in estate.

Voto 6 –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ti senti come se qualcuno avesse strappato le pagine della tua agenda e gli appuntamenti che ti eri segnata ti girassero intorno tipo coriandoli impazziti. Altro che precisione svizzera, questa settimana sembri più un orologio dimenticato nel cassetto che ogni tanto riparte a caso. Cara Vergine, tra distrazioni, svarioni e piccoli drammi quotidiani, più che protestare ti ritrovi a sospirare come la protagonista di una telenovela che guarda il cielo in cerca di qualche segno divino.

Voto 5/6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È come se stessi camminando dentro un videogioco truccato a tuo favore, dove le porte si aprono appena arrivi, i semafori diventano verdi non appena ti vedono e altre piacevoli coincidenze ti strizzano l’occhio. Mentre altri arrancano nella palude dei ma, tu ti muovi con l’istinto impeccabile di chi pesca sempre la carta giusta dal mazzo. E il tuo richiamo è così potente che riaffiorano perfino presenze che sembravano archiviate nei reperti storici delle conoscenze umane.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sembri aver aperto un laboratorio segreto dentro di te, di quelli con le luci soffuse e i cassetti pieni di ricordi non etichettati. Invece di conquistare il mondo con il tuo solito magnetismo da romanzo proibito, passi le giornate a riascoltare sensazioni, riformulare frasi e tornare su discorsi. Chi ti sta accanto magari si aspettava i fuochi d’artificio e, invece, ha trovato confessioni sottovoce. Ma sai che c’è? Questo tuo modo di scandagliare l’anima, tua e altrui, è ancora più disarmante del fascino spavaldo e sì, qualcuno potrebbe innamorarsi proprio mentre spieghi cosa provi.

Voto 7/8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Parti in quarta come un eroe epico pronto a difendere l’onore del regno… peccato che dopo tre minuti tu stia già discutendo con qualcuno senza ricordare quale fosse il torto iniziale. L’energia c’è, eccome se c’è: entri nelle situazioni con lo slancio di chi vuole vincere tutto, solo che la trama ogni tanto ti sfugge di mano come un copione volato dal leggio. Questa settimana sei travolgente, sì, ma con la direzione poco chiara. Prima di lanciarti all’attacco, controlla se la battaglia vale davvero la pena di essere combattuta.

Voto 6 – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Di solito pianifichi tutto al millimetro, ma questa settimana sembra che il copione sia sparito e tu ti ritrovi a improvvisare come un DJ che mescola vinili di generi opposti in un club pieno di sconosciuti. Ogni imprevisto ti sorprende, ma invece di innervosirti ti ritrovi a osservare la scena con un misto di curiosità e divertimento, chiedendoti come finirà. Amico mio, per una volta, è come se il caos ti facesse l’occhiolino. Non tutto è prevedibile, e forse, questa volta, ti va bene così.

Voto 6/7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mio caro Acquario, sei audace, creativo e sempre un passo avanti come uno di quei pattinatori artistici alle Olimpiadi invernali. Le tue idee volano come salti tripli e twist spettacolari e chi ti guarda rischia di rimanere a bocca aperta o di inciampare sulle proprie idee obsolete, mentre tu voli leggero sopra ogni convenzione. Sei sveglio, brillante e propositivo e ogni sfida diventa un’occasione per inventare, ridisegnare e sorprendere. Preparati a fare il tuo ingresso sul podio, amico mio.

Voto 8 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Miei cari Pesci, in questi giorni sembrate nuotare in una vasca piena di riflessi dorati dove tutto luccica, tutto emoziona e voi siete lì a inseguire correnti di pensieri che girano a vortice come bolle di sapone. Le conversazioni diventano piccole magie, gli sguardi contengono promesse e perfino i silenzi hanno un sapore poetico. Mercurio retrogrado nel vostro segno potrebbe costringervi a riorganizzare idee e sentimenti, ma tra sogni, piccoli colpi di genio e intuizioni fulminanti, vi ritroverete a navigare il caos con grazia innata.

Voto 8/9