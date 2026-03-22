L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026: Ariete e Leone riconosciuti e ammirati

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella settimana dal 23 al 29 marzo 2026, il cielo diventa concreto e fattivo perché mercoledì il Sole in Ariete si congiunge a Saturno e forma un sestile con Plutone in Acquario, un passaggio che rafforza determinazione, senso di responsabilità e capacità di costruire cambiamenti duraturi soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) che potrebbero sentirsi particolarmente motivati a dare forma a progetti ambiziosi e a prendere decisioni importanti. Giovedì Venere in Ariete si congiunge a Chirone, portando in primo piano temi affettivi delicati ma anche la possibilità di affrontare vecchie ferite con maggiore coraggio e autenticità, soprattutto per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno). Sabato, infine, Saturno in Ariete forma un sestile con Plutone in Acquario, andando a rafforzare un processo di trasformazione già in atto e invitando a costruire basi solide per il futuro. È un aspetto che sostiene soprattutto i segni di fuoco e d’aria, pronti a unire visione e responsabilità per dare vita a cambiamenti concreti e duraturi.

Oroscopo settimanale 23-29 marzo 2026: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni segno per segno per la prossima settimana: cosa ci riservano le stelle dal 23 al 29 marzo 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Settimana da “ok, adesso faccio sul serio”… e lo fai davvero. C’è una nuova versione di te che vuole prendere il comando: più determinata, più concreta, meno disposta a perdere tempo con cose che non funzionano. Sei un filo più sensibile del solito, soprattutto quando si parla di affetto e autostima. Ma invece di ignorare queste vocine interiori stavolta le ascolti e questo cambia tutto. Stai diventando una versione di te più forte e più vera, anche se a tratti sembri un mix tra il CEO della tua vita e un cucciolo emotivo. Iconico, in pratica.

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sembri uscita da una pubblicità del “faccio tutto ma senza sforzo”: agenda piena, idee a raffica e zero voglia di rinunciare a un minimo di comfort. E incredibilmente… ti riesce pure bene. Ti muovi con quell’aria da calma apparente, ma sotto sotto stai incastrando mille cose con una precisione quasi sospetta. Chi prova a rallentarti rischia di restare indietro mentre tu, con un sorriso innocente, hai già cambiato livello. Unico avviso: non trasformare tutto in una maratona. Non devi vincere niente. Il tuo superpotere ora è fare tanto… senza perdere il gusto di godertelo.

Voto 7 + +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana, cari Gemelli, sembrate un po' meno dispersivi del solito… e la cosa vi destabilizza quasi. Voi che le scorse settimane avete vissuto di cambi idea e improvvisazioni, vi ritrovate improvvisamente a dover prendere una posizione. Niente panico, però, è che non tutto può restare in sospeso all’infinito (lo so, una notizia scomoda per te). Qualcosa richiede una risposta, un gesto, magari anche un piccolo impegno. Nulla di drammatico o troppo impegnativo, ma è già abbastanza per farvi storcere il naso. Eppure, proprio lì dove siete costretti a scegliere, potreste scoprire che non è poi così male prendersi un secondo di riflessione prima di agire.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai presente quando sfogli un vecchio diario e capisci che alcune pagine non ti rappresentano più? In questi giorni si illumina ciò che va cambiato: qualche certezza traballa, altre invece si rafforzano. Potresti accorgerti che certi schemi non funzionano più… e va bene così. Non è caos, è riordino. C’è un momento di verità con te stesso in cui vivi di meno illusioni e più autenticità. E nelle relazioni una vecchia ferita potrebbe farsi sentire, ma solo per farti capire meglio cosa meriti davvero. Il lato divertente di tutto questo? Che a un certo punto te ne potresti uscire con una frase del tipo: “Ok, drama queen chi?” per poi reagire perché in mezzo a queste rivoluzioni interiori, ti riscopri molto più forte… e pure un po’ più ironico.

Voto 6/7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Settimana scorsa eri un Leone insolitamente morbido, quasi poetico… e la cosa, diciamolo, aveva spiazzato più di qualcuno. Ora però si fa un passo in più perché il fascino resta, ma smette di essere solo atmosfera e diventa qualcosa di più concreto, più intenzionale. Inizi a usare il tuo carisma con criterio, scegliendo meglio dove investire energie e attenzioni. In amore, poi, potresti accorgerti che non basta il solito colpo di scena, ma c’è qualcosa da capire o da dire con più sincerità del previsto. Insomma, il re della savana resta tale, ma questa settimana governa con più consapevolezza… e anche con un certo gusto per le scelte fatte bene.

Voto 8 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana, cara Vergine, è come se stessi cucinando la tua solita ricetta perfetta, ma qualcuno continuasse a cambiare gli ingredienti mentre sei ai fornelli. Tu segui il procedimento, precisa come sempre, poi assaggi e pensi: “ok, ma questo non era previsto” e continui a fare del tuo meglio per tenere tutto sotto controllo. Ma tra tempi che non coincidono e dosi un po’ troppo creative, il risultato ti sfugge di mano. Invece di buttare tutto e ricominciare da capo, potresti, però, scoprire che il piatto, pur diverso dal solito, ha un suo perché. Magari sarà meno perfetto, ma decisamente più interessante.

Voto 6 – –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Immagina di muoverti dentro un quadro che cambia di continuo: i colori si mescolano e i contorni non sono mai davvero chiari. Questa settimana il tuo cuore è un po’ così, diviso tra vecchie emozioni che tornano a farsi sentire e nuove sensazioni che accendono curiosità ma anche qualche dubbio. Potresti ritrovarti a ripensare al passato o a idealizzare qualcosa che, in realtà, non è così solido. Allo stesso tempo, ciò che nasce adesso ha fascino, ma manca ancora di stabilità. In amore non è il momento delle certezze: meglio non forzare nulla e lasciare che le cose si chiariscano da sole. Non è una settimana brillante per i sentimenti, ma può comunque aiutarti a capire cosa vuoi davvero.

Voto 5/6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana sembri uscito da un laboratorio segreto dove si distillano emozioni pure: dosi precise di nostalgia, una punta di desiderio e quel retrogusto oscuro che solo tu sai rendere irresistibile. Anche un po' di tormento che lasci maturare come un elisir raro, finché non diventa forza, magnetismo, presenza. Chi ti sta vicino percepisce che potresti guarire o rovinare con la stessa delicatezza, e questo li tiene lì, sospesi, affascinati. In amore sei un enigma che promette risposte ma non le concede mai del tutto. E forse è proprio questo il tuo incantesimo più potente: non dare pace, ma dare senso al caos.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti succede una cosa insolita: tu, proprio tu, che di solito scappi appena qualcuno si avvicina troppo… adesso quasi quasi vorresti un pubblico affettuoso fisso. Non è che hai perso la tua indipendenza, è che per un attimo ti senti meno sicuro del solito e allora cerchi conferme fuori. E sì, i grandi piani restano parcheggiati. La parte buffa è che ti lasci rassicurare da quelle stesse attenzioni che normalmente ti farebbero alzare gli occhi al cielo. Goditele senza farti troppe domande: non stai diventando dipendente, stai solo facendo una sosta.

Voto 6/7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa settimana il mondo sembra avere un passo un po' più veloce del tuo e questo ti fa sentire un po’ fuori posto. La stabilità che solitamente cerchi potrebbe sembrare un miraggio, come un oggetto che si allontana ogni volta che tenti di afferrarlo. Un po' di malinconia si fa strada, portandoti a guardare alle cose che sono cambiate o a quelle che non si sono ancora risolte e il tutto sembra pesare più del solito. La tua calma naturale potrebbe essere messa alla prova dai piccoli scossoni quotidiani che non riesci a gestire come vorresti.

Voto 5/6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario, la voglia di ballare non se n’è andata, solo che questa settimana capisci che non tutti sanno partire da soli, come fai tu, per buttarsi in pista. E invece di storcere il naso, inizi quasi a prenderli per mano. La tua leggerezza si struttura, diventa più concreta. Meno fuochi d’artificio improvvisi, più scintille che restano accese. C’è meno dispersione e più direzione nel modo in cui scegli dove mettere la tua energia. Il divertimento non sparisce, cambia forma, diventa connessione vera. Non è più solo questione di far partire la musica, ma di capire chi vuoi davvero accanto quando parte.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Miei cari Pesci, l’antenna resta lì, perfettamente sintonizzata, ma questa settimana la usate con più misura. Continuate a percepire ciò che scorre sotto la superficie, solo che invece di giocarci, scegliete quando entrarci e quando lasciar correre. La vostra dolcezza non perde profondità, anzi diventa più intenzionale. Quel guizzo birichino c’è ancora, ma è meno capriccio e più consapevolezza. Sapete esattamente quando uno sguardo può avvicinare, quando una parola può creare complicità e quando invece è meglio non mischiare troppo le acque. Nelle relazioni vi muovete con una grazia più calma, quasi come se aveste capito che non serve sempre incantare per essere scelti. E questo vi rende ancora più difficili da ignorare.

Voto 9