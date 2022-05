L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 maggio 2022: Ariete e Leone grandi protagonisti L’oroscopo della settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 maggio 2022 vede ancora un grande trionfo del segno dell’Ariete e quindi, di conseguenza, di tutti i segni di fuoco. Ecco le previsioni astrali per la prossima settimana segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 maggio 2022 con le previsioni segno per segno. Si tengano pronti i segni di fuoco che godranno di una settimana davvero strabiliante. Mentre Venere trascorre la sua ultima settimana nel segno dell'Ariete, proprio qui entrerà anche Marte da mercoledì.

Oroscopo settimanale 23-29 maggio 2022: le previsioni segno per segno

Nel frattempo il pianeta del pensiero, Mercurio, è ancora retrogrado ma si è spinto indietro fino agli ultimi gradi del segno del Toro dando fastidio alle ultime decadi di Scorpione, Leone e Acquario.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei davvero un figo da paura, caro Ariete! E dato che per te l'ansia da prestazione non è per nulla un problema, avere tutti questi pianeti che ti sollecitano, da Giove a Venere passando per Marte, è soltanto un piacere. Quindi insomma, ti saprai godere tutti gli eccessi che ti portano le energie che sembrano essere state scaricate nel tuo segno zodiacale come dal furgone del supermercato. Nulla ti sembrerà mai troppo intenso, troppo divertente, troppo ambizioso.

Leggi anche L'oroscopo del giorno 18 maggio 2022

Voto 10, ancora!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Tutti questi pianeti nel segno dell'Ariete potrebbero in effetti metterti un po' di malinconia, soprattutto perché la sensazione di dover decidere che cosa lasciar andare per la sua strada è sempre molto forte per colpa di Saturno.p Per fortuna, anche se retrogrado quindi non molto forte, Mercurio però è ritornato nel tuo segno zodiacale.C'è bisogno di un po' di lucidità in mezzo a questa baraonda di emozioni.

Voto 7 e mezzo per la (anche se poca) lucidità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il tuo amato Mercurio, pianeta del pensiero, delle chiacchiere e della curiosità, non solo è stato retrogrado negli ultimi giorni amplificando la tua confusione ma ti ha addirittura abbandonato per tornarsene nel segno del Toro. Questo ti dà parecchio fastidio! Per fortuna però Venere e anche Marte sono oramai dalla tua e quindi ritroverai le energie, la voglia di fare e persino quella di amare, in modo totalitario come piace a te!

Voto 8 per la voglia di amare totalitaria.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sembra proprio che la tua estate non abbia nessun desiderio di decollare e di questa stagione che tutti aspettano con grande ansia tu senti soltanto l'afa, il caldo e i piedi gonfi. Infatti nel segno dell'Ariete si ritrovano questa settimana Venere, Giove e Marte e che quindi daranno tutti i fastidio proprio a te. Per questo la cosa migliore da fare è starti alla larga e, per quanto ti riguarda, usare tutte le tue doti di introspezione per ascoltare davvero i battiti del tuo cuoricino, qualsiasi cosa cerchino di dirti.

Voto 4 e mezzo per il cuoricino surgelato.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Finalmente è tornato il tuo momento, caro Leoncino! E dato che tu sei un festaiolo di natura (sei l'unico segno dominato da una stella) non te lo farai ripetere due volte e non hai nemmeno bisogno di fare lo stretching prima di ricominciare a goderti la vita appieno. Feste, aperitivi, shopping e tante ma tante risate. Alla faccia di Saturno contro!

Voto 8 alla faccia di Saturno contro.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Te l'avevo detto che la situazione sarebbe decisamente migliorata, cara Vergine! Certo, tu che non sei proprio un'ottimista di natura, non pensavi sarebbe successo tutto così un po' dalla sera alla mattina. Eppure ti ritrovi senza ansia da prestazione, senza polemiche sulla punta della lingua e soprattutto con una rinnovata voglia di metterti alla prova. Anche se si sa che tu ogni tipo di cambiamento lo prendi con calma, direi che ti vedremo spuntare un sorrisetto sotto i baffi di rilassato compiacimento. Te lo meriti!

Voto 6 e mezzo per l'ottimismo (scarso ma c'è).

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non sarà proprio la tua settimana più fortunata, cara Bilancia! Anche se, tu lo sai anche meglio di me, la determinazione spesso può davvero tutto, anche nel cercare di essere felici. Tu che, quanto a determinazione, grazie a Saturno sei una grande maestra, potresti addirittura stupirci. Di sicuro non ti abbandonerai a una sicurezza in te stessa fuori controllo oppure ad una immeritata rilassatezza.

Voto 5 e mezzo che non se ne può più!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I pianeti in Ariete ringalluzziscono il tuo desiderio di conquista, che si tratti di lavoro o di amore. In compenso però Mercurio non sarà più dalla tua parte e quindi amplificherà ancora di più quella sensazione di vuoto che ti prende ogni tanto, come quando sei in acqua e non senti nulla su cui appoggiare i tuoi piedini. Galleggiare, anche nelle emozioni, può sempre essere una buona soluzione.

Voto 7 se riesci a galleggiare.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Adesso sì che ti riconosco, caro Sagittario! Tutti questi pianeti in trigono ti fanno tornare la sicurezza in te stesso che ti è tanto mancata nelle ultime settimane. Si sa che quando si parla di crisi esistenziale, spesso scatenata da una quadratura di Nettuno, tu proprio non sai con quali armi rispondere. Ti senti un po' come il massimo esperto di una materia che rimane ammutolito davanti alla domanda di un bambino. Adesso è ora di rimboccarti le maniche e tornare a conquistare quello che ti appartiene!

Voto 8 per la rimonta.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Stanco, nervoso e persino particolarmente incazzato! Così probabilmente ti faranno sentire i tanti pianeti che si trovano nel segno dell'Ariete. In compenso però, so benissimo che tu sotto pressione rendi al massimo e, anche se non riuscirai a trovare nemmeno un minutino per le coccole e per la tua dolce metà, quanto a obiettivi non ti concederai nemmeno un ritardo. Ovviamente questa tensione potrebbe rendere meno piacevole chiederti un consiglio da amico.

Voto 5 per la scarsissima empatia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La confusione potrebbe essere arrivata, proprio questa settimana, a mettere in crisi le tue solidissime decisioni. Mercurio infatti si mette nella posizione del dubbio e tu barcolli. Per fortuna molto più del solito deciderai di seguire le passioni che tamburellano nel tuo stomaco come i capi tribù ad una danza tribale.

Voto 7 per le passioni che tamburellano.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ti senti fin troppo incoraggiato a dare una forma reale a quello che sogni. Probabilmente le persone intorno a te non capiscono davvero che cosa significhi per te idealizzare: non è assolutamente necessario che i tuoi progetti vedano la luce per farti felice. Tuttavia, questa settimana potresti lasciarti coinvolgere e addirittura mettere giù un piano di azioni immediate.

Voto 7 e mezzo per gli ideali che restano grandi.