L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 agosto 2021: coccole a fiumi per i segni d’aria Nell’oroscopo nella settimana che va da lunedì 23 domenica a 29 agosto 2021 la cosa più importante da segnalare nel cielo astrologico sarà il passaggio del Sole dal segno del Leone a quello della Vergine. Come avrete notato il Sole è l’unico dei pianeti del quale possiamo prevedere con una certa sicurezza gli spostamenti, questo perché il cerchio dello zodiaco è stato costruito appunto sull’eclittica ovvero sul percorso apparente del Sole attorno alla Terra.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo della settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 agosto 2021 vede come grande novità il passaggio del Sole dal segno del Leone a quello della Vergine proprio durante la giornata di lunedì 23. Ciò significa che da oggi e per un mese festeggeremo il compleanno delle persone nate sotto il segno della Vergine che, badate bene, non è tanto noioso come si racconta in (alcuni) oroscopi.

Oroscopo settimanale 23-29 agosto 2021: le previsioni segno per segno

Con anche il Sole che entra nel segno della Vergine insieme a Marte e Mercurio mentre Venere si trova nel segno della Bilancia direi che il cielo di questi giorni è strutturato per metterci nella condizione di ricominciare l’anno lavorativo (e scolastico) carichi di buoni propositi e di rigore. Siete pronti?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa Venere in opposizione ti manda ai matti Ariete! Anche quando ti svegli rilassato è davvero un attimo che qualcuno con una mezza frase ti faccia girare le scatole e, da lì, non ce n’è più per nessuno: sei pronto a brontolare anche per il sole troppo forte o per l’acqua del mare troppo salata. L’unica persona che sopporti davvero sei tu stesso, ma meglio se stai zitto…



Voto 5 ma per fortuna Venere opposta passa in fretta…

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La settimana scorre via tranquilla e tu continui a ad accumulare i piaceri come beni di prima necessità nel carrello della spesa quando fai lo spezzone del rientro dalle vacanze. Non so se mi sono spiegata bene! Non c’è pericolo che ti dimentichi qualcosa se si parla di baci, coccole, carezze ma anche vizi di ogni genere. Hai tutta la mia invidia!



Voto 9 perché come ti sai viziare tu nessuno mai…

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Venere a favore ancora per questa settimana vi rende come delle calamite da coccole così, se per colpa di Marte doveste avere delle uscite antipatiche o dei rifiuti di collaborazione pigrissimi, puntare due occhioni dolci da cartone animato giapponese sul vostro interlocutore sarà sempre il modo migliore per risolvere la situazione.



Voto 7 e mezzo perché gli occhioni dolci come li sapete fare voi (quando volete) nessuno mai.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quasi quasi potrebbe anche capitarti di prenderci gusto ad essere un po’ più birichino! Che poi, si sa, qualche scherzetto, qualche moto di indifferenza ogni tanto, sono i modi migliori per attrarre l’attenzione. Potresti risultare ancora più sexy quanto tu non sia in realtà. Di norma queste tecniche di seduzione non ti appartengono ma con Venere in quadratura non dovrai impegnarti più di tanto per essere, ogni tanto e con garbo, un po’ stronzetto! Lo dico con amore lo sai… Ma appunto a te potrebbe persino piacere.



Voto 6 per riuscire comunque ad essere molto affascinante anche senza Venere.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Un’altra settimana così direi che la puoi proprio sopportare: Venere addirittura a favore mentre tutti gli altri pianeti, Sole compreso, sembrano riportarti all’ordine per fare un elenco di ciò che hai, ciò che (ancora) non hai e soprattutto ciò che desideri conquistare in brevissimo tempo. Diciamo che il senso del possesso verso oggetti, progetti e fidanzati è in questo preciso momento ai suoi massimi livelli. Non dimentichiamoci che Saturno contro per tutto l’anno ti mette in una condizione di instabilità quindi, ciò a cui tieni, lo tieni stretto con i denti come un Labrador con la costoletta del barbecue.



Voto 7 perché anche se gelosissimo saprai far sentire molto amato chiunque tu ami

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Anche questa settimana sarai l’indiscussa reginetta di tutte le spiagge e non avrai assolutamente nessuno da invidiare, nemmeno quella peperina tutta curve che si muove sul surf come tu al massimo fai sull’asse da stiro. Ricordati sempre che nessuno potrà batterti quando apri bocca per qualsiasi ragione: chiacchierare, dimostrare, cantare e persino baciare anche se, come sempre, la cosa che ti viene meglio di tutte è spiegare come vanno le cose.



Voto 9 e mezzo per l’autostima che non si scalfisce nemmeno davanti a Miss maglietta bagnata.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ma cosa puoi volere di più dall’astrologia che non questa Venere che sta nel tuo segno zodiacale proprio nel clou dell’estate?? Il bello è che, insieme a tutti i pianeti che si trovano nel segno della Vergine, questa combinazione ti porta ad avere una sensibilità alla quale non sei abituata. Se di solito ti fai in quattro per scegliere quello che è giusto, adesso seguirai il tuo istinto mandando al mare anche Il codice civile. Ti renderai conto di che cosa significhi quando le persone dicono che hanno preso una decisione, anche pazza, ma “seguendo il cuore”. Nel tuo caso il cuore traina come la locomotiva del trenino per turisti nelle cittadine liguri.



Voto 8 e mezzo per l’empatia che ti piace quasi di più degli abbinamenti ben riusciti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Nonostante i piccoli cambiamenti nell’assetto astrologico del cielo, i pianeti restano tutti a tuo favore… Anzi, diciamoci la verità, l’atmosfera comune di grande energia e di divertimento sfrenato della prima parte dell’estate (quella con il Sole nel segno del Leone) non fa sempre per te che preferisci momenti di più silenzioso ritiro. Mercurio però dal segno della Vergine continua ad esserti a favore e quindi ti sentirai in pace come chi fa yoga e meditazione sulla spiaggia all’alba e quando arriva la caciara delle 10:30 del mattino ha già portato a casa la parte più felice della giornata. Queste pillole di benessere nessuno te le toglierà nemmeno nei prossimi giorni.

Voto 7 e mezzo per saper incanalare le energie nella direzione giusta: quella del benessere interiore.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

In questa settimana avrai dalla tua parte la delicatezza dei modi, la dolcezza dello sguardo e la sensibilità delle carezze. Nient’altro però! Quando si tratta di aguzzare l’ingegno o alzare il sedere tu alzi solamente le mani dicendo che no, proprio non te la senti, tutto il fuoco che di solito ti anima adesso sembra potente come il fornelletto a gas del campeggio col quale anche la moka da due ci mette una mezz’oretta. Capita anche ai migliori ma sono sicura che tu riuscirai a trovare il modo per trarre vantaggio (emotivo ed interiore) da questo momento di totale assenza di voglie.

Voto 6 e mezzo per il tentativo di intraprendere un percorso ascetico.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Con Venere ancora in quadratura stai decisamente tornando nei tuoi panni di burbero rompiscatole che vuole sempre avere ragione ma che, diciamocelo, la ragione spesso ce l’ha e soprattutto quando gli si lascia carta bianca sa gestire ogni situazione nel migliore dei modi. Anche in questi giorni ti porrai ben poche remore e ti farai pochissimi problemi sui modi che hai di esprimere quello che pensi alla faccia dell’emotività altrui ma, in compenso, sai gestire la situazione in un modo che non solo porta a casa il risultato ma lo fa anche emanando un sex appeal da supereroe.



Voto Dopo che ti ho dato del supereroe non posso che darti 8!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere a tuo favore ti rende decisamente più dolce e tutti i pianeti nel segno della Vergine ti danno ragione quando dici che in amore e nella vita non c’è mai tempo da perdere: è sempre bene andarsi a prendere con decisione quello che si desidera, non perdersi nei tormenti di chi non ci vuole e soprattutto dire chiaro e tondo tutto quello che si pensa. I più emotivi avranno da ridire ma in questa settimana i fatto sembrano darti ragione. Goditelo!



Voto 8 e mezzo perché quando hai ragione l’astrologa te la dà.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Tanto oramai ci siete decisamente abituati ad un’estate che non è proprio tra i momenti più brillanti della vostra vita dai quali trarre dei racconti divertenti per nipoti e pronipoti. Anzi, se proprio volessimo dirla tutta, in queste ultime settimane (e anche quella che sta iniziando adesso) potreste ritrovarvi a cumulare esperienze per storie da raccontare sì ma decisamente più introspettive: come quei romanzi di formazione che hanno un sacco da insegnare a ben poco da ridere… Le cose nei prossimi giorni non cambiano ma questa vena di malinconia vi sta persino bene.



Voto 6 e mezzo perché sapete abituarvi perfettamente alle situazioni, almeno in questo caso.