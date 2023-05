L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 maggio 2023: Scorpione e Acquario nervosetti Nell’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 maggio 2023, avremo principalmente il passaggio di Marte nel segno del Leone. Marte in Leone è particolarmente audace e coraggioso e rende molto sensuali i segni di fuoco: Ariete, Sagittario e Leone stesso.

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 maggio 2023, vedrà come principale novità il passaggio di Marte, pianeta delle forze, nel segno del Leone. Dopo essere stato per diverse settimane più debole e morbido in Cancro, adesso sembra riscoprire tutte le sue energie vitali ed erotiche; soprattutto per Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo settimanale 22-28 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Marte dal segno del leone porterà appunto grande vitalità e voglia di fare i segni di fuoco, mentre si sentiranno spenti e poco coinvolti eroticamente Scorpione, Toro e Acquario.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La situazione sta decisamente migliorando, con Marte che arriva a tuo favore. In più, Marte è proprio il tuo pianeta preferito, quindi è come avere il tuo migliore amico che ti strizza l'occhio e ti tende la mano. Con questo aiuto direi che è decisamente più facile vedertela con Venere, il pianeta dell'amore più paziente e dolce, che ancora non ne vuole sentire parlare di te.

Voto 6+

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questo Marte si piazza sfavore, e la cosa non ti piace per niente ma, diciamocelo, hai tante altre fortune dalla tua parte. Per esempio se questa quadratura di Marte ti rende più pigro e più nervoso, direi che potrai ben consolarti abbandonandoti ai piaceri con una soglia di tolleranza molto inferiore rispetto al solito. Praticamente basterà una piccola cosa per traverso e ti sentirai in diritto di mollare tutto e andare a divertirti.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mercurio e Saturno continuano a riempirsi di dubbi, e la cosa non ti piace proprio per niente, perché riduce di molto la tua leggendaria leggerezza soprattutto in questa stagione. Però Marte a tuo favore inaugura, anche se con un po' di ritardo, l'inizio del periodo in cui adori fare tardi e conoscere gente sempre nuova. Sappi che tutto questo andrà amplificandosi.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte ti ha abbandonato, ma comunque è rimasta Venere a tuo favore, nella buonissima compagnia di Giove e Mercurio. Saranno quindi più le energie fisiche e quelle erotiche a mancarti, mentre sull'amore più dolce e l'intelletto più galoppante non ci sarà proprio alcun dubbio.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte è entrato nel tuo segno zodiacale, e a te questa cosa piace davvero moltissimo, soprattutto perché ancora per questi giorni Mercurio a sfavore ridurrà ai minimi storici la tua capacità intellettuale. Ti addormenti alla prima pagina del libro e sbuffi dopo soli due minuti di discussione con qualcuno. Se il cervello però sembra essere già andato in vacanza saranno i muscoli e il sex appeal i tuoi punti di forza.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Le settimane con tutti i pianeti a tuo favore ti sono piaciute parecchio, e adesso è come l'impressione che la festa sia finita, ma non hai alcuna intenzione di smettere di ballare. Questo Marte in questa nuova posizione ti fa riflettere di più, e qualche volta ti rende un pochino meno combattiva.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Finalmente puoi ricominciare a considerare le relazioni sociali, e non soltanto cercare di sfuggirle inventando mal di testa improvvisi. Marte è tornato a tuo favore e le energie, soprattutto quelle erotiche, riaffiorano. Goditi questa settimana in cui ti sentirai anche libera di dire e fare cose decisamente fuori luogo. Non risale a molto tempo fa la lunga sosta di Venere a tuo favore, e sono sicura che ti piacerà ricordarla.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Se la settimana scorsa Giove si è messo in opposizione al tuo segno zodiacale, adesso tocca a Marte rompere le scatole. L'amore, quello davvero fatto di buoni sentimenti, sembra proprio essere l'unico sentimento nel quale riesci a trovare un po' di comprensione e di pace. Per tutto il resto ti sembra di non essere pronto, di non avere voglia e soprattutto di non saperti godere i risultati.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Marte è a favore e puoi decisamente risvegliarti da queste ultime settimane come di riposo forzato. Torna finalmente il sagittario che conosciamo, pieno di voglia di fare e soprattutto di conoscere persone nuove anche nelle situazioni più fastidiose. Non c'è mai esperienza che non sia per te degna di essere vissuta fino in fondo.

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non è stata dura per te sopportare il mondo e viceversa, nelle ultime settimane, ma adesso le cose piano piano vanno migliorando. Marte non è più a sfavore, e rimane soltanto Venere a farti sentire come un maglione infeltrito dalla stanchezza. In compenso, però, non hai perso e non perderai nemmeno per un minuto la lucidità intellettuale, che ti farà comprendere con grande concretezza quanto sia difficile trovare persone interessanti intorno a te.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Marte nel segno del Leone non ti piace per niente, così come non ti piacciono Giove e Mercurio. Insomma, in questi giorni hai la sensazione che le stelle ce l'abbiano con te e che tu debba fermarti come si fa quando di mattina non ce ne va dritta una. L'universo spesso quando deve dirci delle cose usa dei metodi e degli argomenti decisamente fastidiosi, ma il succo è sempre che dobbiamo provare a guardare altrove.

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Peccato per quel Marte che si è spostato e che ti ha fatto abbassare il sex appeal audace e coinvolgente delle ultime settimane. Restano comunque a tuo favore Venere e Mercurio, quindi chiacchierare con te continuerà ad essere una meravigliosa esperienza, e anche nel tuo cervello i pensieri creativi sono praticamente infiniti.

Voto 8