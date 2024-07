video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2024: Leone e Ariete splendono L'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 22 luglio a domenica 28 luglio 2024, con l'ingresso del Sole in Leone e il passaggio di Mercurio in Vergine, accende il cielo con una combinazione esplosiva di energia, dinamismo e concretezza. Ariete, Leone e Sagittario intensi e passionali!

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 22 luglio a domenica 28 luglio 2024, vedremo il Sole fare il suo ingresso nel fiero segno del Leone, formando un trigono con Nettuno e, subito dopo, opponendosi a Plutone, conferendo ai segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) passione e determinazione, ma a volte un impeto eccessivo alimentato anche da Marte in Gemelli. Mercurio, prima di passare in Vergine il 26 luglio, sarà in quadratura con Urano e porterà a non trattenersi e a dire cose fuori dagli schemi, per poi rientrare in ragionamenti più oggettivi e razionali, preparando il terreno a riflessioni più approfondite e concrete.

Oroscopo settimanale 22-28 luglio 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 22 al 28 luglio 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Energia alle stelle, amico Ariete! Non bastavano Mercurio e Venere a sostenerti, ci saranno anche il Sole e Marte a infonderti energia, oltre a una Luna in bell’aspetto per la maggior parte della settimana. Avrai una voglia matta di uscire, vedere gente e condividere momenti spensierati. Lascia che la leggerezza ti guidi e chissà che non arrivino anche nuove conoscenze a dare una sterzata alla tua solita routine. Cerca solo di non esagerare con l’impeto che, se dirottato in maniera non troppo ragionata, potrebbe creare disguidi. Ti consiglio di seguire il motto del film “Il Re Leone”: Hakuna Matata! Goditi il presente, vivi leggero e senza pensieri assaporando ogni momento di questi fantastici giorni!

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti attende una settimana non troppo comoda e sappiamo quanto a te invece piaccia la comodità, caro Toro! Sembra infatti che i pianeti vogliano farti qualche dispetto. Le relazioni potranno sembrare complicate come un puzzle da mille pezzi senza l'immagine di riferimento e le comunicazioni con gli altri sembreranno avvenire attraverso un megafono rotto con il rischio di fraintendere e di essere fraintesi. Ma finalmente venerdì, con il passaggio di Mercurio in Vergine, la tua mente tornerà lucida e non dico che riuscirai a risolvere i problemi con la stessa facilità con cui Sherlock Holmes risolve i misteri, ma riuscirai ad affrontare le situazioni con maggiore concretezza.

Voto 5/6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Preparati a una settimana super energica! Marte si trova nel tuo segno e ti regalerà una carica da far invidia a un supereroe. Ma non sarà il solo a farti dei regali, anche il Sole, appena entrato nel segno del Leone, ti invierà i suoi influssi vigorosi donandoti una grande spinta ad agire e reagire che potrebbe però portare anche a un po’ di irrequietezza. Sarà comunque un’azione ispirata la tua, anche grazie all’influenza che l’etereo Nettuno eserciterà su Marte, che ti permetterà di concretizzare alcune delle idee avute durante questo mese. Un po’ di confusione da venerdì, se appartieni alla prima decade.

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Settimana che scorre liscia senza colpi di scena. Te ne stai tranquillo nel tuo carapace, portando avanti i tuoi impegni quotidiani senza farti disturbare da ciò che accade attorno a te. È un momento ideale per riflettere e ricaricare le energie dedicandoti a ciò che ti fa sentire al sicuro e amato. Venerdì, con l'entrata di Mercurio in Vergine, ti sentirai più organizzato ed efficiente al lavoro e affronterai le situazioni in maniera più oggettiva, facendo progressi significativi verso ciò che reputi importante.

Voto 6/7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Pensando al tuo oroscopo mi verrebbe da dire una sola parola: ROAR! Nel cielo c’è un tripudio di pianeti che si inchinano al tuo cospetto e che sono pronti a lavorare per te. Lunedì sarà una giornata molto intensa in cui l’impulsività potrebbe farti cambiare rotta, magari anche verso obiettivi migliori di quelli che ti eri prefissato. Occhio solo a non esagerare nei modi. Per il resto preparati davvero a ruggire di gioia e a essere incoronato re del divertimento. Brillerai come solo tu sai fare e la tua scia luminosa avvolgerà tutte le persone che ti stanno accanto che godranno della tua vicinanza così “sparkling”!

Voto 9 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Hai presente quando si prova a nuotare controcorrente? Si fa molta fatica, ci si stanca tantissimo e non si riesce ad avanzare nemmeno di un centimetro. Ecco, Marte in opposizione potrebbe proprio farti sentire così. Ma per fortuna il cielo è un gran dispensatore di opportunità, infatti venerdì Mercurio, il pianeta che ti governa, busserà alla tua porta e da bravo problem solver cercherà di ovviare all’inconcludenza dei primi giorni della settimana portando organizzazione e maggiore chiarezza.

Voto 6+

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Con il Sole, Venere e Mercurio che si divertono a dipingere il tuo cielo con colori vivaci e passionali, questa settimana si prospetta ricca di emozioni e di occasioni. Questi tre pianeti non saranno gli unici a giocare con la tavolozza perché ci sarà anche Marte a dare delle briose pennellate alle tue giornate e a donarti grinta e vivacità. Sarai versatile come un camaleonte, pronto a esplorare nuove idee, a vivere momenti di complicità con la tua dolce metà o, se sei single, a incontrare nuove persone. Sarà una settimana perfetta per incantare il mondo con tutto il tuo charme.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questo mese di luglio continua a non darti tregua, l’avremmo potuto chiamare “the July Challenge”, eh sì… perché hai dovuto affrontare sfide con te stesso (e non solo) per cercare di mantenere i nervi saldi mentre i pianeti decidevano di sorridere ad altri segni e non a te. Il mood di questi giorni sarà ancora poco simpatico: in amore sarà come muoversi in una gincana a ostacoli e in ambito lavorativo ti sembrerà di parlare una lingua diversa da quella del resto del mondo, con il reale rischio di fraintendimenti (specie lunedì). Ma venerdì qualcosa si armonizza, soprattutto se appartieni alla prima decade del segno, perché Mercurio ti tenderà una mano aiutandoti a inquadrare meglio quelle situazioni che finora ti sono apparse sfocate.

Voto 5+

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Partiamo dalle buone notizie: il Sole entra in Leone e questo sicuramente ti donerà una buona dose di vitalità ed entusiasmo. Ma purtroppo non potrà agire indisturbato, perché in agguato ci sarà Marte in Gemelli che, come un diavoletto dispettoso, sarà pronto a farti perdere la pazienza al primo semaforo rosso che incontrerai, ma soprattutto potrà farti inciampare nei tuoi stessi pensieri. Sarai messo un po’ alla prova, perché da una parte avrai voglia di buttarti in nuove avventure e di goderti la spensieratezza estiva, dall’altra dovrai gestire impazienza e impulsività che ti potrebbero portare a dibattiti un po’ troppo accesi e ad azioni un po’ troppo dispersive.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa settimana, grazie al passaggio di Mercurio in Vergine, la tua mente sarà precisa e organizzata come un foglio di calcolo Excel. Affronterai ogni situazione in maniera acuta e con chiarezza straordinaria e le tue capacità di analisi saranno al massimo, rendendo questo periodo ideale per pianificare, organizzare e ottimizzare il tuo lavoro. Evita, però, di diventare troppo critico, sia con te stesso sia con gli altri, e ricorda di prenderti delle pause per mantenere la mente fresca.

Voto 6/7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Immaginati come un surfista che cavalca onde vigorose e fa di tutto per non cadere in acqua. Da una parte, le sollecitazioni di Sole, Venere e Mercurio in Leone ti faranno vacillare sulla tavola, sfidandoti con intensi confronti emotivi e potenziali drammi esistenziali, dall'altra, Marte in Gemelli ti donerà agilità e grinta per mantenere l'equilibrio. Il rischio? Perdere la concentrazione e cadere nella rete del nervosismo o dell'eccessiva irruenza. Io mi auguro tu rimanga in piedi e non finisca in acqua, ma anche dovesse accadere fai come faceva Rocky Balboa: incassa il colpo, ma non mollare!

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Pesciolini cari, il consiglio della settimana è quello di andare in giro con un cartello “Chiuso per ferie” appiccicato sulla fronte. Giorni impegnativi per voi: vorreste starvene in un ambiente tranquillo e riflessivo ma Marte è come se vi catapultasse in mezzo a un girotondo frenetico di idee e stimoli che vi stancano e vi confondono. Anche Mercurio da venerdì vi darà un po’ noia: lui vi vorrebbe dettagliati e precisi come il manuale d’uso di un qualche apparecchio elettrico, mentre voi vorresti parlare solo per aforismi e metafore. Staccate la spina per qualche giorno e riposatevi!

Voto 5