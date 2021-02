Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 di febbraio troviamo i pianeti veloci che tornano a strizzare l'occhio anche ai segni d'acqua. Il Sole e Venere infatti sono le segno dei Pesci (Venere da giovedì) e sembrano rianimare i sentimenti, riprendere la circolazione delle emozioni. Bello tutto questo Acquario con la sua voglia di cambiare e di ribaltare le routine, ma anche un po' di dolcezza non fa male. Godiamoci quindi questo cielo più empatico e vicino anche alle paure, ai bisogni, ai legami non dichiarati.

Oroscopo settimanale 22 – 28 febbraio: le previsioni segno per segno

In questo oroscopo della settimana troviamo anche la Luna piena, il 27 di febbraio, tra Pesci e Vergine.Questa Combinazione astrale sembra amplificare ancora di più quelli che sono i sommovimenti dell'io più profondo e insegnarci quanto la stabilità, gli algoritmi, le certezze matematiche e materiali in realtà non soddisfino i bisogni del nostro mondo interiore. Preparatevi quindi a magoni isterici e a urgenze emotive!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti senti un po' come quando hai un sacco di voglia di fare ma nessuno sembra proprio avere bisogno di te. Frustrato e annoiato. Cerchi di proporre le tue prodezze in tutti i modi ma attorno recuperi solamente dei forse di sufficienza. Anzi, quasi quasi intravedo un velo di malinconia nei tuoi occhi… Quando vorresti perderti anche tu nei pensieri romantici e invece il tuo unico obiettivo resta l'efficienza riconosciuta pubblicamente.

Voto 7 perché non molli.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Resti attaccato a Marte come fa un gatto col divano quando si cerca di portarlo verso il bagnetto mensile. In più però c'è anche Venere dalla tua quindi scali anche saltellando su di un piede solo la classifica dei segni più hot della settimana. Certo, quando poi si tratta di dover esprimere dei sentimenti (ma anche dei concetti basici) sembra proprio che tu sia un extraterrestre che non ha mai preso lezioni di linguaggio terrestre prima di scendere.

Voto 6 e mezzo se cerchi di esprimerti a gesti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

In questa settimana vi divertirete a fare gli stronzetti: vi farete rincorrere, darete buca agli appuntamenti all'ultimo minuto, posterete sui social frasi incomprensibili che mandano in subbuglio emotivo chi vi ama. Ah, e ovviamente non risponderete al telefono, questo era scontato. Quindi insomma sappiate che se qualcuno vi toglie temporaneamente il saluto ve la siete cercata.

Voto 6 scarso perché sai proprio come farci innervosire.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mamma mia quanto ti piace essere così tutto concentrato sull'amore e sui buoni sentimenti senza nemmeno un'ombra di nervosismo che possa macchiare il quadro tutto rosa della tua visione del mondo. Hai un sorriso stampato in faccia anche se ti rubano il parcheggio e soprattutto voglia di abbracciare anche chi si lamenta del tempo.

Voto 9 e mezzo per l'empatia anche non richiesta.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non è che proprio questa sarà la tua settimana fortunata (ancora) ma diciamo che almeno ricomincerai a lanciarti delle occhiatine furtive ogni volta che incrocerai uno specchio o una superficie riflettente. Io ti consiglio di restare nella tua posizione di tana ancora per qualche giorno e uscirne solamente quando avrai riacquistato sicurezza in te stesso. Se la voglia di rimetterti in forma non ti sfiora nemmeno sappi che è colpa di Marte e che presto tornerai il pazzo di fitness di sempre.

Voto 5 per la convalescenza emotiva ancora obbligatoria.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Sarà impossibile anche per una precisetta come te tenere traccia degli andamenti delle tue emozioni in questi giorni. Si tratta di un vero tornado che a confronto le gelate del Texas sono una pioggerella estiva. Per te che sei da sempre bravissima ad imbavagliare e abbandonare sul cornicione l'istinto come si fa con l'amante quando il partner è tornato prima dall'ufficio, questa settimana potrebbe diventare davvero faticosa. Come se il tuo cuore fosse un toro imbizzarrito e tu una cow girl alle prime armi.

Voto 7 perché comunque scoprirai meraviglie dentro di te delle quali ti eri dimenticata (volontariamente).

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Quanto ti piace quando le cose sembrano andare via lisce senza nemmeno che tu ti metta a controllarle come una bidella coi bambini all'intervallo. Hai la sensazione di avere del tempo nel quale sei di ottimissimo umore ma lo stress ha sbagliato indirizzo e ti lascia spazio per occuparti della tua beauty routine indisturbata. Che poi, si sa, con te il tempo impegnato nel farti bella è decisamente ben investito.

Voto 8 per l'elogio alla lentezza nei tuoi gesti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La tua voglia di avere a che fare con le persone che ti circondano resterà pari a quella di alzarti dal divano e andare in palestra quando fuori piove, in casa sei da solo e danno il tuo film preferito alla tv. Nessuna. In compenso però piano piano vedrai appianarsi quelle rughe da orso in letargo disturbato dal suono del citofono che hai da qualche settimana. E' già un primo passo.

Voto 6 per l'ottimismo anche se velatissimo!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Quanto a intelletto il tuo stai tranquillo che continua a trottare come i cavalli che trainano la carrozza della regina Elisabetta. Il fatto è che con Venere che si mette di traverso il tuo sapere sempre tutto, il tuo non ascoltare nemmeno per sogno i consigli di chi ti sta attorno (figuriamoci le critiche) ti rende davvero insopportabile. Sappi che avremo l'istinto di lanciarti qualcosa ogni volta che alzi il dito per zittirci. E forse lo faremo.

Voto 6 se prometti di fingere di ascoltarci.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Adesso che ti sei liberato (col 2021) delle pesantezze, dei sensi di colpa e di tutte le responsabilità verso te stesso, la tua famiglia, le maestre delle elementari e tutto il resto del mondo puoi tornare a goderti l'amore. E il piacere, grazie a Marte ancora a favore! Insomma ti vedremo addirittura prendere un paio di giorni di ferie infrasettimanali fregandotene di dover disdire appuntamenti qua e là. E per fare che? Ma l'amore, ovviamente.

Voto 8 per la ritrovata passione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Torni solamente un po' più Acquario del solito anche se questa cosa di Venere nel segno che ti rendeva decisamente più vicino alle emozioni degli altri iniziava a piacerti. Come dire: hai avuto modo di testare altri filtri con i quali catalogare la realtà che ti circonda e, conoscendoti, l'hai presa come una bella e nuova esperienza scientifica. Ora torni ad usare il pensiero come arma con la quale affrontare le tue giornate: logico ma geniale, vitale e frizzante.

Voto 7 comunque, c'è sempre Giove dalla tua.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

E' tornata Venere nel tuo segno a scaldarvi il cuoricino, i pensieri e anche i propositi e voi vi sentite decisamente rinascere come quando dopo una settimana di lavoro intensissimo che Leopardi scansati proprio, vi concedete un massaggio thai di quelli che vi rimettono al mondo. Ecco, al vostro cuoricino succede così e voi non vi trattenete dalla voglia di farlo sapere proprio a tutti. Abbracci free e baci non stop.

Voto 9 perché quando avete il bacio libero siete meravigliosi.