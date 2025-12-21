L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: Capricorno e Toro, i re delle feste

Nell’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025, Venere che entra in Capricorno unisce amore e concretezza per un Natale armonioso e sereno… Soprattutto per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno.

Il cielo della settimana dal 22 al 28 dicembre invita a un Natale accogliente e concreto: il giorno della Vigilia Venere entra in Capricorno creando un’energia concreta che invita a prendersi cura dei legami e dei progetti con attenzione e delicatezza. I segni di terra (Capricorno, Toro, Vergine), ma anche Scorpione e Pesci, sentiranno più intensamente il richiamo a radicare desideri e relazioni. È una settimana che unisce calore e responsabilità per vivere il Natale con cuore avvolgente e impegno.

Oroscopo, le previsioni della settimana 22-28 dicembre segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Lo sappiamo entrambi, tu questo clima da “siamo tutti più buoni” lo vivi in maniera piuttosto sfidante. A chi non ha le idee come le tue riservi il pezzo più piccolo del panettone oppure il posto a tavola vicino alla zia pressante che lo assilla con le solite mille domande scomode. Ma ho la sensazione che quest’anno quasi ti diverte l’idea di una discussione sotto l’albero. Come se il Natale diventasse una puntata di un qualche show televisivo dove tu puoi diventare un giudice spietato (dai, magari spietato no, ma cattivello sì) e dare insufficienze a tutti. In conclusione, caro Ariete, accoglienza e affabilità non saranno le prime parole che faranno pensare a te questa settimana.

Voto 6 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se ci fosse una classifica per il miglior ospite di questa settimana natalizia, andresti sul podio, caro il mio bel Toro. Stai simpatico a tutti, ma proprio a tutti, anche alla zia a cui non sta mai bene nulla. Sei affabile, divertente, ti riesce bene a stare in compagnia e a onorare le feste mangiando, bevendo, giocando e divertendoti anche in altri modi un po’ più spicy! Diciamo che rendi le feste più allegre, più lunghe e decisamente più interessanti del previsto e se qualcuno il giorno dopo avrà bisogno di recuperare energie… non sarà solo colpa del cibo.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete presente quando i server vanno in down e i messaggi rimangono lì sospesi nell’etere? La stessa cosa succede a voi in questi giorni quando aprite la bocca per dire qualcosa, ma poi vi perdete e non riuscite a concludere il concetto. Non avete nemmeno voglia di fare le imitazioni dei parenti (che solitamente regalano a tutti perle memorabili) e persino le vostre battute improvvise, quelle che di solito arrivano come freccette ben assestate, questa volta restano impigliate come lucine di Natale annodate. E, cosa non da voi, è che invece di cercare di essere brillanti a tutti i costi, vi viene anche spontaneo contemplare il vuoto come se stesse decifrando un misterioso segnale che arriva da chissà dove. L’abbiamo capito, questo Mercurio opposto vi rallenta e vi toglie un po’ di smalto… non vi resta che abbondare con i glitter, così da compensare!

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Cancro, te lo dico subito: quest’anno le feste ti prendono un po’ di traverso. È come se ogni rumorino di posate a tavola negli infiniti pranzi di questi giorni ti desse un fastidio smisurato, quasi incomprensibile. Ma guarda, io ti capisco, perché con Venere e Marte che ti guardano storto, anche scegliere il posto sul divano per digerire pranzi e cenoni potrebbe diventare un’impresa ardua. E più che partecipare ai pranzi familiari, ti verrebbe voglia di trasformarti in una decorazione statica dell’albero e non farti notare da nessuno. Svogliato? Un pochino sì. Permaloso? Forse. Allergico ai parenti rumorosi? Sicuramente. Il consiglio dell’astrologa è quello di tenere a portata di mano la scusa dell’ "inizio a caricare la lavastoviglie”, così da rinchiuderti in cucina, non appena parte la maratona del burraco o della tombola infinita.

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Qualcuno userà i tuoi biglietti di Natale come segnalibro per tutto l’anno, tanto li avrai fatti belli, così da ricordare la positività che emanavi in questo periodo. Hai un’energia buona, luminosa, gentile. Forse sei meno ruggente del solito, ma a noi non dispiace affatto questa versione di te meno esplosiva. Sono giornate che ti piacciono e ti piace lo scambio che hai con le persone, grazie a un Mercurio che continua a darti il giusto brio per affrontare questo periodo con il sorriso, il cuore aperto e il tuo inconfondibile calore, il tuo vero marchio di fabbrica.

Voto 7 + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

In questa settimana natalizia, cara Vergine, ti vediamo in una veste un po’ inedita e c’è da dire che ci piaci molto così. Sì, perché non sei alla ricerca dell’efficienza massima in qualsiasi circostanza, non fai la crociata per avere l'organizzazione impeccabile di ogni momento di queste giornate intense, tutt’altro. La tua mente è come se si fosse presa delle meritatissime ferie e io ti guardo e penso: “Era proprio ora, amica mia”. C’è anche Venere che ti arriva a favore e ti addolcisce, ti fa diventare più morbida, quasi profumata di biscotti alla vaniglia. Eh sì, perché a Natale le magie accadono davvero e tu ne sei la prova.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, meno male che la tua mente viaggia e ti distrai pensando alle cose che ti piacciono perché lo stare con gli altri… mmmh… è un momento parcheggiato nel garage al coperto. Venere e Marte ti tolgono un po’ di zucchero dallo sguardo e se qualcuno ti fa una domanda che in quel preciso momento non gradisci rischi di rispondere con la sincerità brutale di un controllore dei treni il 24 dicembre che tutto vorrebbe, fuorché star lì a lavorare e risolvere problemi e dubbi ai viaggiatori. Per fortuna, però, sei abbastanza lucida e questo potrebbe evitarti discussioni inutili. Insomma, socialità in calo ma cervello in up. Ci sta anche questo.

Voto 5/6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tu sei uno che non ama molto il caos delle feste, ma questa volta fai un’eccezione e ti lasci prendere un po’ la mano da una dolcezza inaspettata, complice una Venere che arriva a sostenerti. Hai la sensazione che, per una volta, abbassare le difese non sia poi così rischioso e allora ti ammorbidisci, passi dei bei momenti in famiglia e con gli amici, fai anche qualche tombola e qualche partita a mercante in fiera e ti guardi anche un bel film natalizio con la family stupendo tutti. Bravo davvero, Scorpione, sembra tu stia vivendo la stessa conversione che ha vissuto Scrooge in Canto di Natale.

Voto 8 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Se ci fosse la radio internazionale del Natale, lo speaker ufficiale saresti tu, Sagittario del mio cuore. Mercurio nel tuo segno ti fa parlare come se avessi un microfono integrato nella gola. Tu sei dappertutto, a organizzare giochi, a consigliare regali dell’ultimo minuto, a controllare trend sui social, a preparare reel acchiappalike per i migliori auguri di Natale, a proporre discorsi impegnati di fine anno. Tutti ti vogliono ai party e anche io verrei volentieri a una festa accompagnata da te. Energia altissima e spirito festivo puro, però preparati alle corde vocali che imploreranno pietà.

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sono quasi incredula anche io, ma devo ammetterlo… sei tu il re indiscusso di questo Natale 2026! E devi crederci anche tu perché i pianeti si sono coalizzati per renderti energico, ma allo stesso tempo socievole, amichevole e inaspettatamente morbido. Ti viene naturale organizzare, tenere insieme i pezzi, far sentire tutti a proprio agio ed è bello perché scopri che non serve essere per forza rigidi per far funzionare tutto. Sorridi di più, pretendi meno e concedi parecchio e così questo Natale ti riesce proprio facile.

Voto 8/9

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai l’aria di uno che partecipa alle feste più per studio antropologico o sociologico, scegli tu, che per reale coinvolgimento. A casa scegli la poltrona giusta, in ufficio la sedia meno esposta, in palestra l’angolo dove nessuno ti chiede quante serie di addominali ti mancano, insomma ti sistemi in un punto strategico, possibilmente comodo e lontano dal traffico umano, e da lì osservi tutto con attenzione. Parli poco, ma quando lo fai sposti l’asse della conversazione e, improvvisamente, tutti si ricordano perché sei tu quello interessante. Il corpo non collabora granché, ma la testa sì: lucida e ironica… e per quest’anno, basta così.

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete morbidi come dei caldi maglioni in cashmere, parlate poco, osservate molto e lasciate che le emozioni vi attraversino come fiocchi di neve che si sciolgono lentamente. E poi, diciamolo, con quello sguardo sognante che vi ritrovate, potreste incrociare l’amore negli occhi di chiunque, anche in quelli delle statuine del presepio. Ma è un amore che non urlate ai quattro venti, lo tenete per voi, ve lo coccolate e aspettate il momento in cui la vostra testa sarà più sgombra e lucida per uscire dal balcone, prendere un megafono e fare dichiarazioni al glucosio.

Voto 7 e mezzo