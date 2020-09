Anche nell'oroscopo della settimana da lunedì 21 a domenica 27 settembre 2020 questo Marte retrogrado in Ariete che non vuole accettare discussioni né compromessi nel cielo astrologico. I segni di fuoco continueranno ad essere inarrestabili direttamente proiettati verso l'infinito e oltre mentre, per fortuna, Mercurio in Bilancia ci lascia sperare in un po' di senno e saggezza.

Oroscopo settimanale 21-27 settembre: le previsioni segno per segno

La principale novità del cielo astrologico di questa settimana sarà il passaggio del Sole da Vergine a Bilancia. Significa che i nati sotto al segno della Bilancia dovranno tenere delle bottiglie di champagne e sempre nel frigo pronti a festeggiare e che il buongusto avrà qualche chance in più di impregnare di sé eventi e defilè! E voi? Siete pronti ad ascoltare che cosa hanno da consigliarvi le stelle per questo prossimo oroscopo della settimana?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Lo so Ariete, che tu non stai più nella pelle e corri sul posto come un puro sangue prima che si aprano i cancelli del Palio. Anzi, sei così agitato che ti sembra proprio di avere un fantino sulle spalle che ti sculaccia col frustino! Il punto è che ancora per questa settimana col mercurio in opposizione sarà bene stare attento a non fare delle gaffe, posto che le gaffe sono nella tua natura tanto quanto delle meravigliose e inaspettate sorprese. Sarà meglio darti alla pazza gioia sotto le lenzuola piuttosto che dover contrattare l'aumento di stipendio col capo.

Voto 7 e mezzo ma stai calmo mannaggia!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei sempre in quella situazione per cui ti piaci come nelle foto col triplo mento che inavvertitamente scatta la fotocamera del cellulare quando per errore l'hai impostata con l'inquadratura verso di te anziché verso l'esterno. Non so se hai presente? Se ti può consolare sappi toro che in quella specifica posizione è brutta persino Irina Shayk! In ogni caso vai a caccia di complimenti come fossero quadri fogli in un campo da calcio: anche uno piccolino detto per sbaglio ti ringalluzzisce almeno un po'.

Voto 6 meno ma smettila di cambiarti d'abito ogni cinque minuti come nemmeno a Sanremo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi sentite spavaldi e spregiudicati proprio come uno che va a scuola senza aver studiato anche nel giorno dell'interrogazione sicura al 99%: non è che vi piaccia il rischio è che proprio siete certissimi di potervela cavare in qualsiasi momento sfruttando, a seconda delle occasioni, un po' l'ingegno e un po' quel sorrisone sornione che manco Ryan Gosling. Vi si ama e vi si odia insieme.

Voto 9 ma non cercate di farla all'astrologa eh?!

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Decidi tu Cancretto se goderti l'ultima settimana nella quale felicemente non ti accorgi di nulla di quanto ti accade intorno oppure se contare i giorni che ti separano da un ritorno ad una attività celebrale da normale essere umano non dormiente e non congelato. In tutti i casi sappi che ancora per qualche giorno vorrai costantemente inveire contro persone ed eventi ma non ti verranno le parole giuste: ti consiglio di usare gestacci universali.

Voto 5 ma non fare il dito medio all'astrologa eh??

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Continua ad essere un figo pazzesco tanto che il sindaco di Venezia sta preparando un secondo leone d'oro per te dopo quello consegnato ufficialmente alla Ferragni! Il bello è che anche tu come la nota biondissima influencer zitto proprio non ci starai e coglierai l'occasione dei fari puntati su di te non tanto per mostrare quanto sei bravo a fare il casquet quanto per dire la tua su questioni politico sociali.

Voto 9 e mezzo e lo so che stai provando un discorso commosso davanti allo specchio!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

A parte quel momento di brivido la scorsa settimana in cui la luna nuova è avvenuta proprio nei gradi del tuo segno zodiacale, per il resto tutto continua a scorrere veloce e noioso come la fila di attesa dal medico della mutua. Non che ti lamenti, Verginella, perché a te tutta questa calma ti piace assai. Anzi, se un poco ti conosco, e so che gli attimi di pace sono sfruttati al meglio per stilare i tuoi adorati elenchi di buoni propositi e imminenti attività casalinghe!

Voto 7 e mezzo senza pretese ma ti va bene anche così.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

E se qualcuno in questi giorni vicino a te ti gira le spalle sbuffando e strabuzzando gli occhi non mi sento proprio di dargli torto! Non vedrai l'ora di cogliere al volo un errorino altrui per poter sfoggiare ore e ore di insegnamenti non privi di polemica. Insomma questo Marte in opposizione si fa sentire ma tu lo combatti con l'indice alzato da maestrina. Non è proprio il migliore dei modi per farti voler bene ma sono sicura che il capo ti affiderà il controllo dei colleghi.

Voto 6 meno meno meno se non spifferi che la mia pausa caffè è più lunga del dovuto!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei pronto a tirare fuori le unghie quando uno meno se lo aspetta, proprio come un gatto che ti graffia dopo che tu l'hai accarezzato tra le orecchie per ore. Ti ricordi quella vecchia storia dello scorpione e della rana che attraversano il fiume? Ecco, per colpa di Venere ancora in quadratura per tutta la settimana, sarai un po' quel tipo di Scorpione: ti dimentichi dell'utilità di alcuni buoni rapporti a favore dell'istinto a snobbare coccole e complimenti.

Voto 6 + perché così selvatico sentimentalmente mi piaci.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Qualche volta ci chiederemo dove sta il bottone per spegnerti, Sagittario! Non che le tue inesauribili energie ci vengano a noia, ci mancherebbe! In compenso ti consiglio di stare alla larga da tutti quelli che si crogiolano per amore o per insicurezza perché tu, praticamente il figlio illegittimo di Iron Man, hai una luce quasi divina attorno che ti rende impermeabile agli errori.

Voto 9 ma non farci pesare la tua megafelicità, ok??

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tieni duro ancora questa settimana Capricorno nella quale davvero sembri proprio non riconoscerti più! Tu che non sai cosa dire, tu che scansi la polemica e come fossi uno sciatore allo slalom gigante, tu che "lasci correre" purché ti si lasci in pace. Ma sei malato?? No, hai solamente la combo di Marte e Mercurio tutti e due in quadratura e un Saturno congiunto che non rende certo la vita facile. Mi sento di dirti che è quasi finita questa tortura!

Voto 5 perché tu che stai zitto e anche buono mi preoccupa assai.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere ancora in opposizione e tu proprio non ce la fai a passare le tue serate sul divano con la tua dolce metà. Il tuo pensiero erotico più ricorrente è quello di avere la casa libera per ordinarti una pizza tonno e cipolle a domicilio e cantare in accappatoio per casa. Mica vorresti che fare cose illecite! Solamente ti manca moltissimo stare da solo con i tuoi mille mila pensieri e progetti… Se proprio qualcuno di fianco a te deve esserci almeno che sia una segretaria che li metta in ordine!

Voto 6 e mezzo perché non è carino che tu ci tenga chiusi fuori sul pianerottolo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dato che nessun pianeta anche per questa settimana vi punzecchia il sedere in cerca di risposte, voi decidete di prendervela comoda e di fare quello che più vi piace: perdere tempo facendo svolazzare i pensieri come fossero aquiloni sulla spiaggia. Sono benvenuti amici, parenti e fidanzati purché abbiano solamente l'intenzione di non fare nulla insieme a voi e di sorridere alla vita senza bisogno di un ottimo motivo!

Voto 7 e mezzo perché in questa condizione di felicità inconsapevole mi piacete molto.