L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre 2024: Scorpione e Pesci misteriosi L'oroscopo della prossima settimana dal 21 al 27 ottobre 2024, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Il Sole entrerà in Scorpione e Mercurio, in trigono a Saturno, donerà chiarezza mentale soprattutto ai segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione.

Nell’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 21 ottobre a domenica 27 ottobre 2024, Mercurio in Scorpione in trigono a Saturno in Pesci offrirà un clima favorevole per analisi profonde e pensieri strutturati, facilitando decisioni ponderate, soprattuto per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci).

Il Sole in Scorpione, a partire dal 23 ottobre, intensificherà le dinamiche emotive e relazionali, invitando a una fase di introspezione e trasformazione personale. Il 24 ottobre, con il sestile tra Marte e Urano, emergeranno opportunità di cambiamento e di allontanamento da abitudini stagnanti.

Oroscopo della settimana, le previsioni segno per segno dal 21 al 27 ottobre 2024

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ariete, la tua energia potrebbe sembrare simile a un fuoco d’artificio: esplosiva, ma difficile da contenere. Se sei nato nella terza decade, potresti affrontare un momento di tensione martedì, come se stessi cercando di risolvere un cruciverba esistenziale che proprio non vuol saperne di farsi capire. Cerca di non cadere nella trappola del controllo totale lasciando spazio all'imprevisto. Se appartieni invece alla prima decade del segno, Venere ti spingerà verso nuovi orizzonti, invitandoti a essere audace e a prendere quel volo che stavi posticipando da tempo. Nonostante qualche piccolo ostacolo lungo il cammino (sì, Marte è ancora lì a fare il difficile), da giovedì una Luna favorevole alleggerirà un po’ le tue giornate, permettendoti di far fronte anche agli imprevisti più bizzarri.

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana ti sentirai come un bambino che si ritrova al luna park nel labirinto di specchi, incapace di capire quale immagine è reale e quale solo un riflesso. In realtà sono specchi che ti spingono a guardarti dentro, non temere però: non è un processo punitivo, è solo il cielo che ti invita a fare chiarezza. Non farti ingannare dalle ombre, perché dietro ogni dubbio c'è un lampo di lucidità. Ricordati che a volte fare un passo indietro è la migliore mossa per progredire. Marte comunque ti aiuta e, dialogando con Urano e Nettuno, potrebbe essere il tuo lasciapassare per qualche colpo di genio. E mentre cerchi il filo che ti porta fuori dal labirinto, ricorda che anche smarrirsi è parte del gioco: lascia che le sorprese ti trovino, e alla fine potresti scoprire che ciò che cerchi è sempre stato sotto i tuoi occhi.

Voto 6 – –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Giove retrogrado rallenta i vostri piani di espansione, spingendovi a rivalutare il passato più che a proiettarvi nel futuro. È il momento ideale per affinare ciò che avete già iniziato piuttosto che correre verso nuove avventure. Nonostante qualche tensione nelle relazioni, data dall’opposizione di Venere, soprattutto per i nati della prima decade, l'ironia e il vostro spirito leggero vi salveranno dal cadere in drammi emotivi. Evitate di prendere decisioni affrettate, soprattutto martedì, quando potreste sentirvi un po’ sotto scacco. La Luna sarà dalla vostra parte per la maggior parte della settimana, donandovi comunque stabilità, tranne domenica, quando potrebbe portare un po' di malinconia. Fate fronte a qualche malumore rimanendo sempre fedeli al vostro spirito, cercando di alleggerire il cuore e godendovi anche qualche frivolezza.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Cancro, questa settimana comincia con una sensazione di pressione, come se ti trovassi in una situazione che richiede il massimo da te, soprattutto se sei nato nella terza decade. Ma non temere: da mercoledì in poi, tutto si alleggerisce e ti sembrerà di vedere più chiaramente la strada da percorrere. Soprattutto per chi è nato nella prima decade, sarà un periodo in cui le parole diventeranno strumenti potenti, capaci di aprire porte e risolvere situazioni intricate, con quel tocco di magia che vi è naturale. Le tue conversazioni non saranno solo funzionali, ma avranno anche quel fascino che incanta chi ti ascolta. È un periodo in cui hai tutta la forza necessaria per affrontare ogni sfida, grazie alla tua capacità di pensare fuori dagli schemi e seguire il tuo intuito. La creatività è tua alleata, ma attento a non disperdere le energie: scegli bene dove investire il tuo tempo e il tuo cuore.

Voto 7/8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Da mercoledì, caro Leone, il Sole entrerà in quadratura e tu potresti sentire un’ombra di irritazione o impazienza. Situazioni lavorative o familiari potrebbero sfidarti, spingendoti a reagire di istinto, soprattutto quando Mercurio ti porterà a dire la tua con una sicurezza forse eccessiva. Cerca di dosare le parole, perché anche un piccolo errore di comunicazione può creare malintesi. Per fortuna, Venere ti è amica: per i nati nella prima decade, l’amore o le relazioni personali offriranno una dolce tregua. Lasciati coccolare dall’affetto e usa questi momenti per stemperare le tensioni. La Luna sarà nel tuo segno da giovedì, portando energia e sicurezza, aiutandoti a risplendere e a recuperare il terreno, anche se il clima generale resta teso. Tirando le somme… mantieni il controllo delle tue reazioni e sfrutta l'appoggio di Venere per alleggerire il cuore!

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Da mercoledì, cara Vergine, il Sole entrando in Scorpione ti porta una nuova energia che ti spinge a concentrarti su soluzioni più profonde, ma non senza qualche sfida, soprattutto se appartieni alla prima decade del segno. Potresti sentirti attratta da riflessioni più intense e scelte che richiedono prudenza. Hai comunque Mercurio dalla tua parte: la tua mente sarà agile, lucida e riuscirai a pianificare ogni cosa con precisione millimetrica. Tuttavia, Giove retrogrado potrebbe far sembrare alcuni progetti più lenti o pesanti, specialmente per i nati della seconda decade. Non scoraggiarti se qualcosa non va come previsto: usa la tua capacità analitica per fare aggiustamenti senza drammatizzare. Per i nati nella prima decade, Venere potrebbe innescare qualche tensione nelle relazioni personali: piccoli attriti potrebbero accendersi, ma nulla che un po' di diplomazia non possa risolvere. Muoviti con attenzione ma non smettere di sognare in grande!

Voto 7 – –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, ti sei mai chiesto quanto conti davvero il tempismo nella vita? Questa settimana ti troverai a giocare a un gioco di equilibri precari, come un trapezista sospeso tra una risata e un respiro profondo. Martedì potrebbe farti venire voglia di buttarti in polemiche o situazioni intense (ma è proprio necessario?). Marte ti sfida come un allenatore severo, mentre Venere ti fa l’occhiolino, regalandoti momenti di respiro e leggerezza. Tra alti e bassi emotivi, scegli i sorrisi piuttosto che i drammi. Anche se la Luna sembra farti i dispetti a metà settimana, ricordati che l’ironia e un buon caffè possono risolvere tutto! Se il caos si fa troppo fitto, prenditi una pausa: anche i funamboli sanno ogni tanto devono riposare!

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, hai mai notato come a volte sembri sapere esattamente cosa dire per scuotere le acque? Questa settimana quella capacità sarà affinata come una lama sottile. Martedì potresti avere un’illuminazione sorprendente, una di quelle che ti fanno sentire come un detective che scopre l'ultimo pezzo del puzzle. Ma attenzione: a metà settimana l'atmosfera potrebbe diventare più densa e non è detto che tutti saranno pronti a gestire la tua intensità. Misura le parole e scegli con saggezza i tuoi momenti d'azione, soprattutto quando la situazione si fa tesa. Per fortuna, la tua determinazione e intuizione saranno amplificate: sei in modalità stratega, capace di risolvere qualsiasi enigma, con un tocco di mistero che ti rende irresistibile. Se sentirai il bisogno di prenderti una pausa dalla battaglia, Marte ti darà la forza per ritirarti con eleganza e tornare più forte.

Voto 8/9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana potresti chiederti: "Ma perché le cose semplici devono diventare complicate?" Lunedì ogni passo potrebbe sembrare un'avventura epica, ma non preoccuparti, Venere è dalla tua, e l'amore e il fascino saranno al massimo. Anche quando la Luna sembrerà metterti i bastoni tra le ruote, ti basterà sorridere e usare un po' di quel tuo naturale spirito ottimista per rivoltare la situazione a tuo favore. Tra giovedì e sabato, con la Luna che ti sorride, avrai il vento in poppa: sarà il momento giusto per rischiare un po', sia che si tratti di lavoro o di amore. Domenica, invece, la Luna tornerà a farti il broncio, come se avesse perso il senso dell'umorismo. Forse sarà meglio evitare di prendere tutto troppo sul serio e lasciare che le cose fluiscano.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno, i primi giorni della settimana potresti avvertire una certa tensione, soprattutto se sei della terza decade del segno, come se ti trovassi di fronte a un bivio dove ogni strada sembra portare in direzioni opposte. Ma non preoccuparti, quando il Sole scivolerà in Scorpione, da mercoledì, ti sentirai di aver individuato la strada giusta. La tua innata determinazione ti permetterà di fare chiarezza e superare eventuali frustrazioni iniziali. Con Mercurio che ti strizza l'occhio, troverai le parole giuste per far capire agli altri che, anche se sembri distante, la tua mente è invece molto acuta e sul pezzo. Stai sempre, però, attento a quel Marte ancora in opposizione che potrebbe farti reagire un po’ troppo impulsivamente. Scegli bene le tue battaglie e non lasciare che l’irritazione rovini la tua strategia vincente.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Acquario, senti quel vento di cambiamento che ti sfiora? Fino a martedì, se appartieni alla terza decade, il Sole ti supporta con la sua luce energizzante, rendendoti carico e ottimista, ma attenzione, perché c’è anche una corrente sotterranea (è il lavorio di Plutone!) che potrebbe rimescolare le carte. Da mercoledì, soprattutto, se appartieni alla prima decade del segno l'atmosfera si fa più intensa: il Sole entrando in Scorpione, sembra volerti mettere alla prova. È il momento di tirar fuori il tuo spirito ribelle, senza però farti trascinare da emozioni troppo turbolente, anche perché Mercurio ti invita alla cautela e a riflettere prima di parlare: fai attenzione alle parole che scegli, potrebbero essere fraintese. La buona notizia, però, è che Venere si trova dalla tua parte e ti aiuta a mantenere un atteggiamento leggero e aperto. La settimana sarà un mix di alti e bassi, ma tu saprai giocare le tue carte con intelligenza, senza aver paura di cambiare rotta, se necessario.

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Amici Pesci, preparatevi a una settimana carica di misteri e sorprese! Con il Sole che si illumina in Scorpione da mercoledì, la vostra sensibilità intuitiva si amplificherà, rivelando o scoprendo verità nascoste. Sarete in grado di cogliere sfumature che gli altri potrebbero trascurare e potreste scoprire cose che non avreste mai immaginato! Mercurio vi rende abili nel comunicare le vostre idee enigmatiche, mentre Venere potrebbe invece complicare un po’ le dinamiche affettive. In mezzo a tutto questo, Marte vi infonderà comunque energia, spingendovi a esplorare queste dinamiche con audacia. È nel mistero che troverete ispirazione e, chissà, magari anche qualche sorpresa!

Voto 7 e mezzo